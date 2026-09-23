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Тренды осени: чем заняться в сезон тыквенного латте

Шарф повыше, руки в карманы: рассказываем, как чаще выбираться из дома осенью.

Что будет в статье:

  1. - Ум — новая сексуальность
  2. - Новая забота о себе
  3. - Ретроэсказпизм вызывали? 
  4. - Дофамин здесь и сейчас
  5. - Общение — тоже хобби
  6. - Я знаю, что ничего не знаю
  7. - Уходим в лес
  8. - А может... на завод?

Тёплые деньки подходят к концу, неужели поводов выходить на улицу становится всё меньше?

Нет, они просто меняются. С новым сезоном появляются и новые поводы выбраться из дома. Расскажем, какие события и тренды будут на слуху этой осенью и какие из них точно не стоит пропускать.

Ум — новая сексуальность

Суть тренда простая: хочется не просто развлекаться, а чувствовать себя интересным — и быть среди людей, с которыми есть о чём поговорить.

Не эрудиция ради галочки и не цитаты из умных книжек. А любопытство: задать вопрос, докопаться до сути, честно сказать «не знаю» — и пойти выяснять.

Люди устали от понтов и пафоса. Хочется, чтобы собеседник удивлял. Сексуальность — это не только поведение и внешность. Иногда это мысль, которую ты не ожидал услышать.

Шахматные клубы, книжные встречи, лекции, дискуссии и интеллектуальные игры становятся самостоятельным поводом выбраться из дома — и провести вечер не только весело, но и с пользой.

Москва 

Основы шахмат в музее Москвы
Основы шахмат в музее Москвы

Серия мастер-классов для начинающих, во время которых можно будет освоить основы...

до
Музей Москвы

от 1800₽

по подписке
Шахматный турнир в ресторане-дворце «Турандот»
Шахматный турнир в ресторане-дворце «Турандот»

Турнир, где игра сочетается с гастрономией и атмосферой дворцовых интерьеров. Ведущий будет сопровождать ход турнира и определит сильнейших игроков вечера, которые получат подарки от «Турандот»: биле...

по подписке
Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

Встреча для тех, кто хотел научиться играть в шахматы, но никак не мог начать. Занятие проходит для всех: и для совсем новичков, и для уже уверенного начинающего уровня. Сбор гостей 13:30 Начало в...

Клуб «Го без границ»
Клуб «Го без границ»

Играешь в го? А может, всегда мечтал научиться? Приходи на встречи игрового клуб...

Российская государственная библиотека для молодежи, Большая Черкизовская улица, 4к1

Бесплатно

по подписке
Хемингуэй – писатель, который преодолел «потерянное поколение»: от «Фиесты» к «Старику и морю»
Хемингуэй – писатель, который преодолел «потерянное поколение»: от «Фиесты» к «Старику и морю»

Литературная лекция о по-настоящему великом американском писателе, смелом до безумия авантюристе-интеллектуале, любимце женщин, искателе сильных ощущений и новых впечатлений. Ты узнаешь: – о жизни Эр...

Лев Толстой в объективе жены
Лев Толстой в объективе жены

Это редкая авторская лекция-исследование о Софье Андреевне Толстой и её фотограф...

«Рукав» Арт-кафе

2500₽

Культурный код русского варенья
Культурный код русского варенья

Что общего у варенья, русской литературы и культуры гостеприимства? На встрече с...

Quercus

от 1800₽

по подписке
Видеосалон. Spike Jonze
Видеосалон. Spike Jonze

Усатые копы в клипе Beastie Boys, собака гуляет по Нью-Йорку в наушниках, Кристофер Уокен танцует в клипе Fatboy Slim… Если ты помнишь эти кадры — ты помнишь золотую эру MTV. Запускают новый эксперим...

по подписке
Куда катится мир: гид по апокалипсису
Куда катится мир: гид по апокалипсису

Мы привыкли думать, что Вселенная вечна. Но современная физика утверждает обратное: у нашего мира должен быть финал. Вопрос только в том, каким он будет: замёрзнем мы в пустоте, или схлопнемся в какую...

Арт-ужин: «Русский культурный код: о поиске глубин русской души через призму искусства, дизайна, сказаний и мудрости»
Арт-ужин: «Русский культурный код: о поиске глубин русской души через призму искусства, дизайна, сказаний и мудрости»

Большой разговор о русской культуре: когда и почему появился особый образ Древне...

Odmo

от 5400₽

Арт-ужин: «Красный»
Арт-ужин: «Красный»

Большой разговор о цвете власти, палачей и страсти. Пикассо однажды сказал: «Я ...

Odmo

от 3900₽

Санкт-Петербург

Осенняя магия «По ту сторону изгороди»
Осенняя магия «По ту сторону изгороди»

Наступившая осень — идеальный повод вспомнить атмосферный анимационный мини-сери...

Библиотека комиксов

Бесплатно

по подписке
Плач и оплакивание
Плач и оплакивание

На лекции поговорят о профессии плакальщицы, о жанре причитаний, о современном состоянии традиции оплакивания на свадьбах и похоронах. Ты послушаешь авторские и архивные экспедиционные материалы. Ва...

по подписке
Необычные похороны в Европе
Необычные похороны в Европе

На лекции узнаешь о необычных похоронных практиках в истории и современных реалиях европейских стран. Разговор пройдёт между работником морга, культурологом Александрой Мельцис и учёным, кандидатом и...

Эпоха Шерлока Холмса: роскошь и хаос викторианского стиля
Эпоха Шерлока Холмса: роскошь и хаос викторианского стиля

Какой была старая добрая викторианская Англия, на фоне которой разворачивались и...

Доктрина эт Нобилес

500₽

Богемный арт-бранч: «Кровь, грех, святые: запретное искусство Караваджо»
Богемный арт-бранч: «Кровь, грех, святые: запретное искусство Караваджо»

Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ...

Goose Goose, Большая Конюшенная улица, 27

3600₽

Перформанс: как художники ломали границы
Перформанс: как художники ломали границы

Музыка без нот, выставка без предметов, сон в стеклянном кубе, прыжок из окна, г...

Планетарий 1

450₽

Новая забота о себе

На первый план выходит не результат, а ощущение себя и своего тела. Тебе больше не обязательно становиться улучшенной версией себя с понедельника — прочитать 15 книг, сделать 6 тренировок и выучить 30 новых слов на английском.

Забота о себе становится не бесконечным самосовершенствованием, а возможностью остановиться, переключиться и понять, что тебе действительно хорошо. Всё заметнее тенденция: человек осознанно говорит себе «стоп» в моменте и начинает меньше беспокоиться.

Мы собрали подборку событий, которые помогут взглянуть на заботу о себе под другим углом.

Москва

Быть «удобным» и «правильным»
Быть «удобным» и «правильным»

Телесно-ориентированная психотерапия, где с помощью практики высвободишь эмоции,...

Кутузовский проспект, 36с5

12000₽

по подписке
«Вот так ситуация!» — коммуникативная ролевая игра
«Вот так ситуация!» — коммуникативная ролевая игра

Знакомо это прекрасное чувство, когда разговор закончился три часа назад, а ты внезапно придумал идеальный ответ? И вот ты уже мысленно переигрываешь диалог: здесь надо было сказать вот это, тут крас...

по подписке
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

Мастер-класс, на котором ты научишься справляться со страхами публичных выступлений через весёлые игровые механики. Остроумие и скорость реакции — это не талант или дар свыше, а навыки, которые можно...

Кофе Джем «Посвят»
Кофе Джем «Посвят»

Будет «посвят»: диджей-сет, новые знакомства, социальные испытания и немного той...

Дом культур

990₽

Публичный кринж: как нести чушь и получать от этого удовольствие
Публичный кринж: как нести чушь и получать от этого удовольствие

Стыдно? Стыдно тем, у кого видно. А кто выпячивает и выворачивает наружу, тому п...

Циферблат, 1-я Тверская-Ямская улица, 16/23с1

от 700₽

по подписке
П.И.Р. (практика игнорирования реальности)
П.И.Р. (практика игнорирования реальности)

Смешной, абсурдный и местами тревожный коллективный опыт людей, которые продолжают практиковать упоение в обстоятельствах, которые не очень к этому располагают. В программу входит инструкция по прави...

Санкт-Петербург 

Коллажная встреча с собой
Коллажная встреча с собой

Иногда мы довольно хорошо умеем думать о себе: анализировать, объяснять, искать ...

Triglinki

800₽

по подписке
Банный день
Банный день

Йога, жар, холод, пар и тишина — целый день только для себя. Не просто баня, а однодневный ретрит. Это будет поездка за город женской компанией — в настоящую русскую баню на берегу Невы, чтобы наконе...

по подписке
Почему супергерои тоже опускают руки?
Почему супергерои тоже опускают руки?

У Бэтмена, Человека-паука и Неуязвимого бывают моменты отчаяния. На интерактивной лекции-разборе участники вместе с практикующим поведенческим психологом Анастасией Лукьяновой (КПТ, АКТ) рассмотрят и...

Дольче вита Йога
Дольче вита Йога

Практика про контакт с собой, удовольствие от жизни и умение чувствовать её вкус...

Английская набережная, 52

2500₽

Терапевтическая группа
Терапевтическая группа

Терапевтическая психодинамическая группа. Это не обучение, не развлечение и не к...

Душевно, улица Профессора Попова, 23В

2500₽

по подписке
Хочется верить
Хочется верить

Хочется верить в хорошее. Что болезнь отступит, что проходных баллов хватит, что в этот раз — точно получится. В медицину, в институт брака и семьи. Хочется верить картам таро и науке, и чтобы это ме...

Ретроэсказпизм вызывали? 

Поностальгировать любят все. Первые отношения, старые друзья, школа. Фильмы казались круче, музыка — качёвее, новый журнал разлетался в ларьке за минуту, а похвастаться перед друзьями блестящими наклейками с Ранетками или черепашками-ниндзя — вообще лучший способ взаимодействия.

Кажется, у этой тяги к прошлому даже появилось своё название — ретроэскапизм. Это не просто любовь к винтажу или чему-то аналоговому: иногда хочется вернуться в реальность, где всё было чуточку проще и беззаботнее.

Отсюда интерес к винилу, плёночным фотоаппаратам, старым цифровым «мыльницам», кассетам, винтажным маркетам и эстетике нулевых. Дело даже не в самих вещах — важнее ощущение, которое они создают.

Собрали для тебя персональную «машину времени». Здесь и блёстки будут самыми яркими, и ностальгия — самой тёплой.

Москва

Винтажный коктейль в отеле «Националь»
Винтажный коктейль в отеле «Националь»

Настоящее путешествие в мир утончённого стиля и неповторимых находок. Что ждёт тебя в этот вечер: — лекция известного коллекционера старинных столовых приборов Надежды Коломацкой:...

Националь, Моховая улица, 15/1с1

3500₽

Для любителей «хоа-хоа-хоа»...

Мастер-класс по бенто-тортикам «Сумерки»
Мастер-класс по бенто-тортикам «Сумерки»

Мастер-класс, на котором ты соберёшь свой «сумеречный» торт. Соберёшь торт из в...

Мит Ми, улица Рождественка, 5/7с2

4500₽

СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»
СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»

«Под покровом туч и за пеленой дождя скрывался маленький городок Форкс… населени...

Московский продюсерский центр, улица Маршала Малиновского, 7

от 1800₽

Санкт-Петербург

Овечка влюбилась в волка...

А здесь — ещё больше причин вернуться в прошлое.

Дофамин здесь и сейчас

Иногда хочется заняться чем-то новым, но кажется: это долго, дорого, серьёзно. И желание пропадает.

А ведь можно иначе. Не «хобби на всю жизнь», а час-два — и ты получил новый опыт. Слепить чашку. Сходить на дегустацию сыра. Попасть на экскурсию по крышам. Научиться делать свечи или собрать собственный букет.

Такой формат хорош тем, что не требует обязательств. Не нужно покупать оборудование, записываться на полугодовой курс или заранее решать, станет ли это твоим новым увлечением. Можно просто прийти, попробовать и понять, хочется ли тебе повторить.

Без подготовки и особого повода — просто хорошо провести вечер.

Здесь мы собрали целую кучу «маленьких» радостей, которые сделают твой день.

Москва 

Мастер-класс по валянию брелока-придурка
Мастер-класс по валянию брелока-придурка

Сваляйте придурка или любую другую дебильную рожицу из своей фантазии. Медитатив...

до
Мурмуризм, улица Малая Ордынка, 11

от 2180₽

по подписке
Кино + гончарка: обвесы под «Сбежавшую Невесту»
Кино + гончарка: обвесы под «Сбежавшую Невесту»

Фильм с Джулией Робертс и Ричардом Гиром, действие которого разворачивается в маленьком американском городе/Нью-Йорке на фоне желтеющих клёнов и уютных закусочных. Всё это на экране, а чудесный масте...

по подписке
Кружка с джибитсами
Кружка с джибитсами

На мастер-классе ты создашь свою идеальную кружку — такую, которую можно будет менять под настроение. Ты слепишь керамическую кружку своими руками, а затем добавишь к ней съёмные джибитсы — маленькие...

Мастер-класс по обвесам с плёночными катушками
Мастер-класс по обвесам с плёночными катушками

Приноси только свои мысли, идеи и памятные мелочи – все остальные материалы с ор...

Фотолаборатория Луч, улица Малая Дмитровка, 25с1

от 1600₽

В главных ролях – кабачок...
В главных ролях – кабачок...

Не знаешь, куда девать кабачки? Думаешь, передарить коллеге, соседу или другу? Е...

Eggsellent, Несвижский переулок, 2

5000₽

по подписке
Аксессуары из натуральных камней
Аксессуары из натуральных камней

Приходи на мастер-класс и сотвори настоящие арт-объекты из натуральных камней — браслеты, чокеры, обвесы, которые будут только твоими. Ты будешь не просто собирать бусинки — ты будешь играть с тексту...

Санкт-Петербург 

Цианотипия
Цианотипия

На мастер-классе ты освоишь одну из самых старинных и красивых техник ручной печ...

Triglinki

2000₽

по подписке
Лепка в оранжерее Таврического сада
Лепка в оранжерее Таврического сада

Мастер-класс по лепке, который пройдёт в уютной Оранжерее Таврического сада. Отправляйся в увлекательное творческое путешествие, где ты сможешь создать свои собственные керамические шедевры в окружен...

Платок в технике батик
Платок в технике батик

На мастер-классе ты сможешь создать авторский аксессуар из натурального шелка. Т...

Артиста, улица Некрасова, 60

4600₽

Мастер-класс по созданию парфюма
Мастер-класс по созданию парфюма

Создашь аромат, который расскажет о тебе лучше любых слов. Что тебя ждёт на мас...

Мемо, Малая Морская улица, 23

2500₽

по подписке
Кино и лепка: Гарри Поттер (1 часть)
Кино и лепка: Гарри Поттер (1 часть)

Посмотришь первый фильм «Гарри Поттер» на проекторе и слепишь своими руками самые прекрасные изделия. — продолжительность: 2-2.5 часа — что можно слепить: большую кружку, чашку с блюдцем, подставку п...

Общение — тоже хобби

Людям в больших городах всё сильнее хочется найти «своих». Не просто знакомых, с которыми можно выпить кофе, а тех, с кем интересно по-настоящему: обсудить фильм, поспорить о книге, вместе разобраться в чём-то новом.

Раньше это случалось само собой — двор, школа, институт. Сейчас всё иначе: все заняты, все устали, все «на связи», но при этом не всегда хватает живого общения.

Поэтому появляются сообщества, где знакомиться можно прямо во время общего занятия. Беговые встречи, настольные игры и творческие мастерские — сюда ходят не только ради интересного дела, но и ради людей.

Мы собрали подборку событий, где можно легко разговориться и завести новых знакомых.

Москва

по подписке
Фотопрогулка по Москве
Фотопрогулка по Москве

Ты устал просто фотографировать и решил начать создавать искусство? Хочешь увидеть привычные места Москвы под совершенно новым углом? Мечтаешь о снимках, которые цепляют и рассказывают историю? Прихо...

Исторические среды. Фамильная история
Исторические среды. Фамильная история

Уникальный формат развлечения для Москвы — мероприятие групповой терапии и кухон...

Уточняй у организатора

1200₽

Беговая экскурсия: «Набережные Москвы и Москва-Сити»
Беговая экскурсия: «Набережные Москвы и Москва-Сити»

Пробежка по одному из самых фотогеничных маршрутов Москвы. Организаторы подготов...

Брусника, улица Пресненский Вал, 3

500₽

по подписке
Кино-караоке «Мамма Mia!!»
Кино-караоке «Мамма Mia!!»

Не просто кино о прекрасной Софи, выясняющей, кто же её настоящий отец, а целый музыкальный праздник, который заставляет зрителя подпевать и пританцовывать. В программе вечера ужин, просмотр фильма и...

по подписке
В чём дело?
В чём дело?

Жанр дискуссионных мероприятий о том, что тебя на самом деле волнует. Каждая встреча — новая тема: любовь, время, самооценка, дружба после 25, карьера, одиночество, страхи. Здесь обсуждают, рефлексир...

Женский английский клуб
Женский английский клуб

Говорящий барчик (Speaking BARchik) — безопасное и дружелюбное пространство, где...

Surf coffee x Jazz, улица Сущёвский Вал, 49

500₽

Лайфстайл-маршрут: Пятницкая
Лайфстайл-маршрут: Пятницкая

Авторский формат прогулок по Москве: здесь ты не только пытаешься разглядеть ист...

м. Третьяковская (выход 2)

1800₽

по подписке
Бильярдные свидания
Бильярдные свидания

Событие для тех, кто хочет пополнить круг общения новыми людьми, поучаствовать в интересной беседе и развить свои софт скиллы. Для аудитории 23-35 лет (возрастные границы не строгие, они нужны для ко...

по подписке
Англоязычный разговорный клуб
Англоязычный разговорный клуб

Встреча, посвящённая тайнам маленького города Твин Пикс. Тема: «Чудесное и странное»: изучаем мифологию «Твин Пикс» (Wonderful and Strange»: Exploring the Mythology of Twin Peaks) Поговоришь о стран...

Киновечер «Удовольствие быть ограбленным»
Киновечер «Удовольствие быть ограбленным»

Фильм, который возвращает к американскому независимому кино и одновременно показ...

Вспышка

450₽

Санкт-Петербург

по подписке
Нетипичный нетворкинг
Нетипичный нетворкинг

Приходи на живую встречу, где знакомства превращаются в игру, а полезные связи возникают естественно. Здесь делают нетворкинг по-новому — без визиток и натянутых улыбок, зато с настоящими эмоциями и в...

Чайная церемония
Чайная церемония

Встреча-погружение в медитативную атмосферу китайской чайной церемонии, где за п...

Чайная Процесс, 7-я Советская улица, 18/21

2150₽

Кинопросмотр с психологом «Век Адалин»
Кинопросмотр с психологом «Век Адалин»

За оболочкой красивой романтической истории скрывается глубокая правда о травме...

уточняй у организатора

2100₽

по подписке
Литературный салон
Литературный салон

Вечер чтений и разговоров в историческом особняке. Проведёшь вечер в атмосфере старого литературного салона — пространстве, где тексты становятся поводом для новых знакомств, размышлений и живого раз...

по подписке
В чём дело?
В чём дело?

Жанр дискуссионных мероприятий о том, что тебя на самом деле волнует. Каждая встреча — новая тема: любовь, время, самооценка, дружба после 25, карьера, одиночество, страхи. Здесь обсуждают, рефлексир...

Чаепитие в частной картинной галерее
Чаепитие в частной картинной галерее

Встреча для тех, кто хочет познакомиться с новыми людьми, уютно провести время и...

проспект Римского-Корсакова, 1

1000₽

Киноклуб на английском «Одержимость»
Киноклуб на английском «Одержимость»

Один из самых напряжённых фильмов о стремлении стать лучшим. Молодой барабанщи...

Козюкофе

800₽

по подписке
Бильярдные свидания
Бильярдные свидания

Событие для тех, кто хочет пополнить круг общения новыми людьми, поучаствовать в интересной беседе и развить свои софт скиллы. Для аудитории 23-35 лет (возрастные границы не строгие, они нужны для ко...

по подписке
Попутчики
Попутчики

Психологическая игра «Попутчики» — это 4 часа паузы от обычной жизни, без телефонов. В основе игры лежит феномен временной близости — особого типа доверия, возникающего в краткосрочных, но эмоциональн...

Я знаю, что ничего не знаю

Быстрый дофамин — наше всё. И это реально огромная проблема! Ты листаешь ленту бесконечно: ещё один ролик, ещё одна серия — и так по кругу.

В противовес появился тренд на культурную осознанность, где ты не просто потребляешь контент, а разбираешься в нём. Смысл не в том, чтобы «стать культурным». А в том, чтобы заменить бесконечное листание на что-то, что оставляет след. Вместо бесконечного залипания — один вечер, который действительно останется в памяти.

Москва 

Торжество меланхолии
Торжество меланхолии

Выставка возвращает меланхолии её глубину, утраченную в современном языке, где о...

до
Фонд Ruarts

500₽

по подписке
Всё меняется (Omnia Mutantur)
Всё меняется (Omnia Mutantur)

Персональная выставка Натальи Менякиной. Наталья обращается к феномену трансформации как к фундаментальному состоянию современного существования. Выставка стремится сделать видимыми переходы, обычно ...

по подписке
Ножи в курицах
Ножи в курицах

Спектакль-притча по культовой пьесе шотландского драматурга Дэвида Харроуэра в постановке режиссёра Капитолины Орловой. Молодая женщина, её грубый муж-пахарь и одинокий мельник живут в глуши, где уме...

Спец. показ «Донни Дарко» в реставрации и обсуждение
Спец. показ «Донни Дарко» в реставрации и обсуждение

Фильм выходит не только с оригинальным звуком, но и в режиссёрской версии, позво...

Кинотеатр «Пионер»

900₽

Наивно. Супер
Наивно. Супер

Как быть, если в твои 25 лет всё вдруг утратило смысл и распалось на бессвязные ...

Театр Практика

от 3000₽

по подписке
Абьюз, или Любовь и ненависть в однушке
Абьюз, или Любовь и ненависть в однушке

История о сотне слов ненависти и одном слове любви. Все семейные пары сходят с ума по-своему? Молодые актёры проживают одну ссору, одну историю, одну боль, но каждый привносит в неё свою искренность ...

по подписке
MHFF. Искусство ничего не делать
MHFF. Искусство ничего не делать

Mental Health Film Festival — международный фестиваль кино о ментальном здоровье. Главная тема юбилейного сезона — «Большая жизнь маленького человека»: фестиваль исследует давление, которое современн...

Санкт-Петербург 

по подписке
Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией
Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией

Проект «Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией», опирающийся на философию Уильяма Берроуза, исследует хаос как катализатор мутаций и инструмент освобождения от тотального контроля. Экспозиция ...

Список очень важных дел
Список очень важных дел

Персональная выставка петербургского художника Данила Дэге. В экспозицию войдут...

до
Айки терраса, Аптекарская наб., 18 (Коворкинг Авеню PAGE, 8 этаж)

Бесплатно

Наводнение. 1824
Наводнение. 1824

Экспериментальный проект «Петербург-концерта» объединил музыку, пластический пер...

Екатерининское собрание, набережная канала Грибоедова, 88-90

от 1200₽

по подписке
Нити
Нити

Спектакль представляет собой диалог между цирком и музыкой, классикой и современностью, артистами и зрителями, которые становятся не просто наблюдателями, а соавторами истории, рождающейся из постепен...

по подписке
Депрессия: короткий метр со всего света
Депрессия: короткий метр со всего света

Депрессия может выглядеть по-разному — и не всегда заметна со стороны. В этой подборке режиссёры из разных стран рассказывают о переживании депрессии, потере сил, одиночестве и попытках снова почувств...

Декабристки
Декабристки

Лирическая драма в постановке Вари Светловой. Любовь и верность сильнее расстоян...

Театральная площадка «Скороход»

от 2200₽

Бессмысленные диагнозы
Бессмысленные диагнозы

В 15 лет Ане-Марта получила первый психиатрический диагноз. За следующие годы по...

Out Cinema

от 750₽

Уходим в лес

Думаем, у многих периодически возникает эта шальная мысль: бросить работу, учёбу, город — да пойти тусоваться в деревню с козочками и кушать облепиху с куста. На сто процентов понимаем это желание!

Но всё же предлагаем более щадящую и реальную альтернативу — выезды выходного дня.

Поход — прекрасная возможность ненадолго уйти от привычной повседневности и сбросить груз усталости. В программе всё самое крутое: плейлист из пения птиц и течения ручейка, тушёнка на костре и новые люди рядом.

Самый главный плюс: телефон ловит плохо ;)

Москва 

по подписке
Двухдневный сплав по Шерне
Двухдневный сплав по Шерне

Палатки, сосновый лес и песчаные берега. Река Шерна — извилистая, чистая речка — приток Клязьмы, по берегам которой будут встречаться разные посёлки или участки леса. В первый день тебя ждёт сплав, о...

На свежий воздух
На свежий воздух

Погружение в лесную, походную романтику. Ты прогуляешься по красивому лесу, полю...

Электричка Москва Казанская — ж/д станция Подосинки

от 2970₽

по подписке
Арт-выходные в Тверской области
Арт-выходные в Тверской области

Осень — особое место. В воздухе витает аромат тёплого черничного пирога и свежесваренного кофе, на проекторе — любимые фильмы, а рядом мягко потрескивают свечи. В программе — создание уютных осенних ...

Введенский остров
Введенский остров

Прогулка вдоль реки Киржач, песчаные берега и величественные сосны, тянущиеся к ...

Станция Усад, муниципальное образование посёлок Городищи

3100₽

Санкт-Петербург 

А для тех, у кого есть искра в сердце и шило в одном месте — лагеря для взрослых. Полдники, активности, постоянный движ. Ну а самое крутое — дневной сон! 

Москва 

Санкт-Петербург

А может... на завод?

Осень — время замедлиться. Дни становятся короче, свет — мягче, и город будто переходит на другой ритм. Самое время взглянуть на привычные места иначе.

Например, сходить на завод. Точнее — на бывший завод.

Промышленные пространства обживаются заново: там открываются арт-кластеры, выставочные площадки и мастерские, проходят маркеты, лекции и городские события. Кирпичные стены, высокие потолки и старые цеха превращаются в декорации для современного искусства и нового городского досуга.

Собрали индустриальные пространства, которые согреют в прохладные осенние дни.

Москва

Санкт-Петербург 

Тренды приходят и уходят, а вот воспоминания и люди могут остаться :-) Найти сообщников на этот движ можно среди анкет

Что есть в статье:

  1. Ум — новая сексуальность
  2. Новая забота о себе
  3. Ретроэсказпизм вызывали? 
  4. Дофамин здесь и сейчас
  5. Общение — тоже хобби
  6. Я знаю, что ничего не знаю
  7. Уходим в лес
  8. А может... на завод?

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