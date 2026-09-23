Тёплые деньки подходят к концу, неужели поводов выходить на улицу становится всё меньше?
Нет, они просто меняются. С новым сезоном появляются и новые поводы выбраться из дома. Расскажем, какие события и тренды будут на слуху этой осенью и какие из них точно не стоит пропускать.
Ум — новая сексуальность
Суть тренда простая: хочется не просто развлекаться, а чувствовать себя интересным — и быть среди людей, с которыми есть о чём поговорить.
Не эрудиция ради галочки и не цитаты из умных книжек. А любопытство: задать вопрос, докопаться до сути, честно сказать «не знаю» — и пойти выяснять.
Люди устали от понтов и пафоса. Хочется, чтобы собеседник удивлял. Сексуальность — это не только поведение и внешность. Иногда это мысль, которую ты не ожидал услышать.
Шахматные клубы, книжные встречи, лекции, дискуссии и интеллектуальные игры становятся самостоятельным поводом выбраться из дома — и провести вечер не только весело, но и с пользой.
Москва
Серия мастер-классов для начинающих, во время которых можно будет освоить основы...
от 1800₽
Турнир, где игра сочетается с гастрономией и атмосферой дворцовых интерьеров. Ведущий будет сопровождать ход турнира и определит сильнейших игроков вечера, которые получат подарки от «Турандот»: биле...
Встреча для тех, кто хотел научиться играть в шахматы, но никак не мог начать. Занятие проходит для всех: и для совсем новичков, и для уже уверенного начинающего уровня. Сбор гостей 13:30 Начало в...
Играешь в го? А может, всегда мечтал научиться? Приходи на встречи игрового клуб...
Бесплатно
Литературная лекция о по-настоящему великом американском писателе, смелом до безумия авантюристе-интеллектуале, любимце женщин, искателе сильных ощущений и новых впечатлений. Ты узнаешь: – о жизни Эр...
Это редкая авторская лекция-исследование о Софье Андреевне Толстой и её фотограф...
2500₽
Что общего у варенья, русской литературы и культуры гостеприимства? На встрече с...
от 1800₽
Усатые копы в клипе Beastie Boys, собака гуляет по Нью-Йорку в наушниках, Кристофер Уокен танцует в клипе Fatboy Slim… Если ты помнишь эти кадры — ты помнишь золотую эру MTV. Запускают новый эксперим...
Мы привыкли думать, что Вселенная вечна. Но современная физика утверждает обратное: у нашего мира должен быть финал. Вопрос только в том, каким он будет: замёрзнем мы в пустоте, или схлопнемся в какую...
Большой разговор о русской культуре: когда и почему появился особый образ Древне...
от 5400₽
Большой разговор о цвете власти, палачей и страсти. Пикассо однажды сказал: «Я ...
от 3900₽
Следующий книжный клуб будет посвящён комиксу «Время ждать» Юлии Никитиной. «Время ждать» — год человеческой жизни, упакованный в книгу. Иногда стоит сосредоточиться не на событиях, а на фоне событий...
Вечер, на который ты сможешь прийти со своей книгой, почитать под спокойную музы...
990₽
«Крууга» — это дебютный роман Анны Лужбиной, финалистки премий «Лицей» и «Больша...
Бесплатно
Санкт-Петербург
Вечер, когда можно поиграть в шахматы в центре города и поужинать в гастробаре. ...
Бесплатно
Суббота без спешки: сначала послушаешь лекцию, потом сядешь играть турнир + знакомиться с другими начинающими шахматистами. Турнир: 5+3 ...
Представь: красивый и стильный ресторан, где ты познакомишься с другими участницами и насладишься блюдами из меню. После начнёшь знакомство с древней игрой — шахматами: разберёшься, чем отличаются кор...
Бокал игристого, музыка, шахматные доски, новые лица за столом и лёгкое ощущение...
1200₽
Наступившая осень — идеальный повод вспомнить атмосферный анимационный мини-сери...
Бесплатно
На лекции поговорят о профессии плакальщицы, о жанре причитаний, о современном состоянии традиции оплакивания на свадьбах и похоронах. Ты послушаешь авторские и архивные экспедиционные материалы. Ва...
На лекции узнаешь о необычных похоронных практиках в истории и современных реалиях европейских стран. Разговор пройдёт между работником морга, культурологом Александрой Мельцис и учёным, кандидатом и...
Какой была старая добрая викторианская Англия, на фоне которой разворачивались и...
500₽
Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ...
3600₽
Музыка без нот, выставка без предметов, сон в стеклянном кубе, прыжок из окна, г...
450₽
Чай, книги, утки: три шага к идеальному вечеру. Ты познакомишься с тремя видами китайского чая. Попробуешь чай, узнаешь от мастеров о способах заваривания и о культуре китайского чаепития, а потом пе...
Презентация книги «Я есть жир» Татьяны Столяр — журналистки, писательницы, предс...
Бесплатно
Новая забота о себе
На первый план выходит не результат, а ощущение себя и своего тела. Тебе больше не обязательно становиться улучшенной версией себя с понедельника — прочитать 15 книг, сделать 6 тренировок и выучить 30 новых слов на английском.
Забота о себе становится не бесконечным самосовершенствованием, а возможностью остановиться, переключиться и понять, что тебе действительно хорошо. Всё заметнее тенденция: человек осознанно говорит себе «стоп» в моменте и начинает меньше беспокоиться.
Мы собрали подборку событий, которые помогут взглянуть на заботу о себе под другим углом.
Москва
Телесно-ориентированная психотерапия, где с помощью практики высвободишь эмоции,...
12000₽
Знакомо это прекрасное чувство, когда разговор закончился три часа назад, а ты внезапно придумал идеальный ответ? И вот ты уже мысленно переигрываешь диалог: здесь надо было сказать вот это, тут крас...
Мастер-класс, на котором ты научишься справляться со страхами публичных выступлений через весёлые игровые механики. Остроумие и скорость реакции — это не талант или дар свыше, а навыки, которые можно...
Будет «посвят»: диджей-сет, новые знакомства, социальные испытания и немного той...
990₽
Стыдно? Стыдно тем, у кого видно. А кто выпячивает и выворачивает наружу, тому п...
от 700₽
Санкт-Петербург
Иногда мы довольно хорошо умеем думать о себе: анализировать, объяснять, искать ...
800₽
Йога, жар, холод, пар и тишина — целый день только для себя. Не просто баня, а однодневный ретрит. Это будет поездка за город женской компанией — в настоящую русскую баню на берегу Невы, чтобы наконе...
У Бэтмена, Человека-паука и Неуязвимого бывают моменты отчаяния. На интерактивной лекции-разборе участники вместе с практикующим поведенческим психологом Анастасией Лукьяновой (КПТ, АКТ) рассмотрят и...
Практика про контакт с собой, удовольствие от жизни и умение чувствовать её вкус...
2500₽
Терапевтическая психодинамическая группа. Это не обучение, не развлечение и не к...
2500₽
Ретроэсказпизм вызывали?
Поностальгировать любят все. Первые отношения, старые друзья, школа. Фильмы казались круче, музыка — качёвее, новый журнал разлетался в ларьке за минуту, а похвастаться перед друзьями блестящими наклейками с Ранетками или черепашками-ниндзя — вообще лучший способ взаимодействия.
Кажется, у этой тяги к прошлому даже появилось своё название — ретроэскапизм. Это не просто любовь к винтажу или чему-то аналоговому: иногда хочется вернуться в реальность, где всё было чуточку проще и беззаботнее.
Отсюда интерес к винилу, плёночным фотоаппаратам, старым цифровым «мыльницам», кассетам, винтажным маркетам и эстетике нулевых. Дело даже не в самих вещах — важнее ощущение, которое они создают.
Собрали для тебя персональную «машину времени». Здесь и блёстки будут самыми яркими, и ностальгия — самой тёплой.
Москва
Ночь-портал в нулевые — туда, где гламур был громким, роскошь не требовала объяснений, музыка звучала до утра, а свобода ощущалась в каждом движении. Но это не просто вечеринка в стиле 2000-х. Это зв...
Евродэнс, хэппи-хардкор, шум кассетной плёнки и знакомые мелодии 90-х. Космичес...
от 800₽
Музыкальный фестиваль и вечеринка в эстетике Калифорнии 90-х. Масштабный гитарн...
от 699₽
Настоящее путешествие в мир утончённого стиля и неповторимых находок. Что ждёт тебя в этот вечер: — лекция известного коллекционера старинных столовых приборов Надежды Коломацкой:...
3500₽
Для любителей «хоа-хоа-хоа»...
Мастер-класс, на котором ты соберёшь свой «сумеречный» торт. Соберёшь торт из в...
4500₽
«Под покровом туч и за пеленой дождя скрывался маленький городок Форкс… населени...
от 1800₽
Санкт-Петербург
Ты помнишь, каким был последний класс? В телефоне — нефорский плейлист: My Chemi...
1300₽
Помнишь время, когда танцпол горел от David Guetta и Fedde Le Grand, когда все прыгали под Global Deejays и The Drill, чувствовали драйв от Benny Benassi и Eric Prydz, теряли голову под Alex Gaudino и...
Овечка влюбилась в волка...
Уютный вечер с просмотром любимого кино и созданием керамики. Ты научишься работать с глиной, создашь и распишешь цветными красками своё изделия, а также сможешь насладиться лёгкими закусками и напи...
Ты станешь ювелирным дизайнером и создашь аксессуары, которые идеально дополнят ...
2500₽
А здесь — ещё больше причин вернуться в прошлое.
Дофамин здесь и сейчас
Иногда хочется заняться чем-то новым, но кажется: это долго, дорого, серьёзно. И желание пропадает.
А ведь можно иначе. Не «хобби на всю жизнь», а час-два — и ты получил новый опыт. Слепить чашку. Сходить на дегустацию сыра. Попасть на экскурсию по крышам. Научиться делать свечи или собрать собственный букет.
Такой формат хорош тем, что не требует обязательств. Не нужно покупать оборудование, записываться на полугодовой курс или заранее решать, станет ли это твоим новым увлечением. Можно просто прийти, попробовать и понять, хочется ли тебе повторить.
Без подготовки и особого повода — просто хорошо провести вечер.
Здесь мы собрали целую кучу «маленьких» радостей, которые сделают твой день.
Москва
Сваляйте придурка или любую другую дебильную рожицу из своей фантазии. Медитатив...
от 2180₽
Фильм с Джулией Робертс и Ричардом Гиром, действие которого разворачивается в маленьком американском городе/Нью-Йорке на фоне желтеющих клёнов и уютных закусочных. Всё это на экране, а чудесный масте...
На мастер-классе ты создашь свою идеальную кружку — такую, которую можно будет менять под настроение. Ты слепишь керамическую кружку своими руками, а затем добавишь к ней съёмные джибитсы — маленькие...
Приноси только свои мысли, идеи и памятные мелочи – все остальные материалы с ор...
от 1600₽
Не знаешь, куда девать кабачки? Думаешь, передарить коллеге, соседу или другу? Е...
5000₽
Санкт-Петербург
На мастер-классе ты освоишь одну из самых старинных и красивых техник ручной печ...
2000₽
Мастер-класс по лепке, который пройдёт в уютной Оранжерее Таврического сада. Отправляйся в увлекательное творческое путешествие, где ты сможешь создать свои собственные керамические шедевры в окружен...
На мастер-классе ты сможешь создать авторский аксессуар из натурального шелка. Т...
4600₽
Создашь аромат, который расскажет о тебе лучше любых слов. Что тебя ждёт на мас...
2500₽
Общение — тоже хобби
Людям в больших городах всё сильнее хочется найти «своих». Не просто знакомых, с которыми можно выпить кофе, а тех, с кем интересно по-настоящему: обсудить фильм, поспорить о книге, вместе разобраться в чём-то новом.
Раньше это случалось само собой — двор, школа, институт. Сейчас всё иначе: все заняты, все устали, все «на связи», но при этом не всегда хватает живого общения.
Поэтому появляются сообщества, где знакомиться можно прямо во время общего занятия. Беговые встречи, настольные игры и творческие мастерские — сюда ходят не только ради интересного дела, но и ради людей.
Мы собрали подборку событий, где можно легко разговориться и завести новых знакомых.
Москва
Ты устал просто фотографировать и решил начать создавать искусство? Хочешь увидеть привычные места Москвы под совершенно новым углом? Мечтаешь о снимках, которые цепляют и рассказывают историю? Прихо...
Уникальный формат развлечения для Москвы — мероприятие групповой терапии и кухон...
1200₽
Пробежка по одному из самых фотогеничных маршрутов Москвы. Организаторы подготов...
500₽
Не просто кино о прекрасной Софи, выясняющей, кто же её настоящий отец, а целый музыкальный праздник, который заставляет зрителя подпевать и пританцовывать. В программе вечера ужин, просмотр фильма и...
Жанр дискуссионных мероприятий о том, что тебя на самом деле волнует. Каждая встреча — новая тема: любовь, время, самооценка, дружба после 25, карьера, одиночество, страхи. Здесь обсуждают, рефлексир...
Говорящий барчик (Speaking BARchik) — безопасное и дружелюбное пространство, где...
500₽
Авторский формат прогулок по Москве: здесь ты не только пытаешься разглядеть ист...
1800₽
Событие для тех, кто хочет пополнить круг общения новыми людьми, поучаствовать в интересной беседе и развить свои софт скиллы. Для аудитории 23-35 лет (возрастные границы не строгие, они нужны для ко...
Встреча, посвящённая тайнам маленького города Твин Пикс. Тема: «Чудесное и странное»: изучаем мифологию «Твин Пикс» (Wonderful and Strange»: Exploring the Mythology of Twin Peaks) Поговоришь о стран...
Фильм, который возвращает к американскому независимому кино и одновременно показ...
450₽
Санкт-Петербург
Приходи на живую встречу, где знакомства превращаются в игру, а полезные связи возникают естественно. Здесь делают нетворкинг по-новому — без визиток и натянутых улыбок, зато с настоящими эмоциями и в...
Встреча-погружение в медитативную атмосферу китайской чайной церемонии, где за п...
2150₽
За оболочкой красивой романтической истории скрывается глубокая правда о травме...
2100₽
Вечер чтений и разговоров в историческом особняке. Проведёшь вечер в атмосфере старого литературного салона — пространстве, где тексты становятся поводом для новых знакомств, размышлений и живого раз...
Жанр дискуссионных мероприятий о том, что тебя на самом деле волнует. Каждая встреча — новая тема: любовь, время, самооценка, дружба после 25, карьера, одиночество, страхи. Здесь обсуждают, рефлексир...
Встреча для тех, кто хочет познакомиться с новыми людьми, уютно провести время и...
1000₽
Один из самых напряжённых фильмов о стремлении стать лучшим. Молодой барабанщи...
800₽
Событие для тех, кто хочет пополнить круг общения новыми людьми, поучаствовать в интересной беседе и развить свои софт скиллы. Для аудитории 23-35 лет (возрастные границы не строгие, они нужны для ко...
Я знаю, что ничего не знаю
Быстрый дофамин — наше всё. И это реально огромная проблема! Ты листаешь ленту бесконечно: ещё один ролик, ещё одна серия — и так по кругу.
В противовес появился тренд на культурную осознанность, где ты не просто потребляешь контент, а разбираешься в нём. Смысл не в том, чтобы «стать культурным». А в том, чтобы заменить бесконечное листание на что-то, что оставляет след. Вместо бесконечного залипания — один вечер, который действительно останется в памяти.
Москва
Выставка возвращает меланхолии её глубину, утраченную в современном языке, где о...
500₽
Персональная выставка Натальи Менякиной. Наталья обращается к феномену трансформации как к фундаментальному состоянию современного существования. Выставка стремится сделать видимыми переходы, обычно ...
Спектакль-притча по культовой пьесе шотландского драматурга Дэвида Харроуэра в постановке режиссёра Капитолины Орловой. Молодая женщина, её грубый муж-пахарь и одинокий мельник живут в глуши, где уме...
Фильм выходит не только с оригинальным звуком, но и в режиссёрской версии, позво...
900₽
Как быть, если в твои 25 лет всё вдруг утратило смысл и распалось на бессвязные ...
от 3000₽
История о сотне слов ненависти и одном слове любви. Все семейные пары сходят с ума по-своему? Молодые актёры проживают одну ссору, одну историю, одну боль, но каждый привносит в неё свою искренность ...
Санкт-Петербург
Проект «Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией», опирающийся на философию Уильяма Берроуза, исследует хаос как катализатор мутаций и инструмент освобождения от тотального контроля. Экспозиция ...
Персональная выставка петербургского художника Данила Дэге. В экспозицию войдут...
Бесплатно
Экспериментальный проект «Петербург-концерта» объединил музыку, пластический пер...
от 1200₽
Спектакль представляет собой диалог между цирком и музыкой, классикой и современностью, артистами и зрителями, которые становятся не просто наблюдателями, а соавторами истории, рождающейся из постепен...
Депрессия может выглядеть по-разному — и не всегда заметна со стороны. В этой подборке режиссёры из разных стран рассказывают о переживании депрессии, потере сил, одиночестве и попытках снова почувств...
Лирическая драма в постановке Вари Светловой. Любовь и верность сильнее расстоян...
от 2200₽
В 15 лет Ане-Марта получила первый психиатрический диагноз. За следующие годы по...
от 750₽
Уходим в лес
Думаем, у многих периодически возникает эта шальная мысль: бросить работу, учёбу, город — да пойти тусоваться в деревню с козочками и кушать облепиху с куста. На сто процентов понимаем это желание!
Но всё же предлагаем более щадящую и реальную альтернативу — выезды выходного дня.
Поход — прекрасная возможность ненадолго уйти от привычной повседневности и сбросить груз усталости. В программе всё самое крутое: плейлист из пения птиц и течения ручейка, тушёнка на костре и новые люди рядом.
Самый главный плюс: телефон ловит плохо ;)
Москва
Палатки, сосновый лес и песчаные берега. Река Шерна — извилистая, чистая речка — приток Клязьмы, по берегам которой будут встречаться разные посёлки или участки леса. В первый день тебя ждёт сплав, о...
Погружение в лесную, походную романтику. Ты прогуляешься по красивому лесу, полю...
от 2970₽
Осень — особое место. В воздухе витает аромат тёплого черничного пирога и свежесваренного кофе, на проекторе — любимые фильмы, а рядом мягко потрескивают свечи. В программе — создание уютных осенних ...
Прогулка вдоль реки Киржач, песчаные берега и величественные сосны, тянущиеся к ...
3100₽
Санкт-Петербург
Отправишься на берег Ладожского озера, в залив Лехмалахти. Именно здесь начинаются знаменитые Ладожские шхеры с галечными пляжами, отвесными скалами и покатыми «бараньими лбами» (дословный перевод сло...
Поход от станции Яппиля к маяку Стирсудден — это классический пеший поход с рюкз...
от 6390₽
А для тех, у кого есть искра в сердце и шило в одном месте — лагеря для взрослых. Полдники, активности, постоянный движ. Ну а самое крутое — дневной сон!
Москва
Тёплый осенний день, загородный коттедж и несколько дней каникул в компании будущих друзей. Казалось бы, идеальный план. Но что-то на этом опыте пойдёт не так, поэтому вместо спокойного отдыха тебя жд...
Хэллоуинская смена по мотивам мультфильма «Семейка Аддамс». Буууу... Возраст уч...
20500₽
Санкт-Петербург
Давай честно: ты скучаешь не по логарифмам. Ты скучаешь по тому состоянию, когда твоя главная драма — выяснить, на каком этаже у того самого парня из 10 «Б» сегодня физика. Это будет не та школа, где...
Хоа-хоа-хоа…Туманная Ладога, холодная вода и несколько дней в мире культовой саг...
33000₽
А может... на завод?
Осень — время замедлиться. Дни становятся короче, свет — мягче, и город будто переходит на другой ритм. Самое время взглянуть на привычные места иначе.
Например, сходить на завод. Точнее — на бывший завод.
Промышленные пространства обживаются заново: там открываются арт-кластеры, выставочные площадки и мастерские, проходят маркеты, лекции и городские события. Кирпичные стены, высокие потолки и старые цеха превращаются в декорации для современного искусства и нового городского досуга.
Собрали индустриальные пространства, которые согреют в прохладные осенние дни.
Москва
Санкт-Петербург
Тренды приходят и уходят, а вот воспоминания и люди могут остаться :-) Найти сообщников на этот движ можно среди анкет