Шарф повыше, руки в карманы: рассказываем, как чаще выбираться из дома осенью.

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Тёплые деньки подходят к концу, неужели поводов выходить на улицу становится всё меньше?

Нет, они просто меняются. С новым сезоном появляются и новые поводы выбраться из дома. Расскажем, какие события и тренды будут на слуху этой осенью и какие из них точно не стоит пропускать.

Ум — новая сексуальность

Суть тренда простая: хочется не просто развлекаться, а чувствовать себя интересным — и быть среди людей, с которыми есть о чём поговорить.

Не эрудиция ради галочки и не цитаты из умных книжек. А любопытство: задать вопрос, докопаться до сути, честно сказать «не знаю» — и пойти выяснять.

Люди устали от понтов и пафоса. Хочется, чтобы собеседник удивлял. Сексуальность — это не только поведение и внешность. Иногда это мысль, которую ты не ожидал услышать.

Шахматные клубы, книжные встречи, лекции, дискуссии и интеллектуальные игры становятся самостоятельным поводом выбраться из дома — и провести вечер не только весело, но и с пользой.

Москва

Санкт-Петербург

Новая забота о себе

На первый план выходит не результат, а ощущение себя и своего тела. Тебе больше не обязательно становиться улучшенной версией себя с понедельника — прочитать 15 книг, сделать 6 тренировок и выучить 30 новых слов на английском.

Забота о себе становится не бесконечным самосовершенствованием, а возможностью остановиться, переключиться и понять, что тебе действительно хорошо. Всё заметнее тенденция: человек осознанно говорит себе «стоп» в моменте и начинает меньше беспокоиться.

Мы собрали подборку событий, которые помогут взглянуть на заботу о себе под другим углом.

Москва

Санкт-Петербург

Ретроэсказпизм вызывали?

Поностальгировать любят все. Первые отношения, старые друзья, школа. Фильмы казались круче, музыка — качёвее, новый журнал разлетался в ларьке за минуту, а похвастаться перед друзьями блестящими наклейками с Ранетками или черепашками-ниндзя — вообще лучший способ взаимодействия.

Кажется, у этой тяги к прошлому даже появилось своё название — ретроэскапизм. Это не просто любовь к винтажу или чему-то аналоговому: иногда хочется вернуться в реальность, где всё было чуточку проще и беззаботнее.

Отсюда интерес к винилу, плёночным фотоаппаратам, старым цифровым «мыльницам», кассетам, винтажным маркетам и эстетике нулевых. Дело даже не в самих вещах — важнее ощущение, которое они создают.

Собрали для тебя персональную «машину времени». Здесь и блёстки будут самыми яркими, и ностальгия — самой тёплой.

Москва

Винтажный коктейль в отеле «Националь» Настоящее путешествие в мир утончённого стиля и неповторимых находок. Что ждёт тебя в этот вечер: — лекция известного коллекционера старинных столовых приборов Надежды Коломацкой:... 31 октября Националь, Моховая улица, 15/1с1 3500₽

Для любителей «хоа-хоа-хоа»...

Мастер-класс по бенто-тортикам «Сумерки» Мастер-класс, на котором ты соберёшь свой «сумеречный» торт. Соберёшь торт из в... 27 сентября Мит Ми, улица Рождественка, 5/7с2 4500₽ СимфоМультимедия «Сумерки. Сага» «Под покровом туч и за пеленой дождя скрывался маленький городок Форкс… населени... 17 октября Московский продюсерский центр, улица Маршала Малиновского, 7 от 1800₽

Санкт-Петербург

Овечка влюбилась в волка...

А здесь — ещё больше причин вернуться в прошлое.

Дофамин здесь и сейчас

Иногда хочется заняться чем-то новым, но кажется: это долго, дорого, серьёзно. И желание пропадает.

А ведь можно иначе. Не «хобби на всю жизнь», а час-два — и ты получил новый опыт. Слепить чашку. Сходить на дегустацию сыра. Попасть на экскурсию по крышам. Научиться делать свечи или собрать собственный букет.

Такой формат хорош тем, что не требует обязательств. Не нужно покупать оборудование, записываться на полугодовой курс или заранее решать, станет ли это твоим новым увлечением. Можно просто прийти, попробовать и понять, хочется ли тебе повторить.

Без подготовки и особого повода — просто хорошо провести вечер.

Здесь мы собрали целую кучу «маленьких» радостей, которые сделают твой день.

Москва

Санкт-Петербург

Общение — тоже хобби

Людям в больших городах всё сильнее хочется найти «своих». Не просто знакомых, с которыми можно выпить кофе, а тех, с кем интересно по-настоящему: обсудить фильм, поспорить о книге, вместе разобраться в чём-то новом.

Раньше это случалось само собой — двор, школа, институт. Сейчас всё иначе: все заняты, все устали, все «на связи», но при этом не всегда хватает живого общения.

Поэтому появляются сообщества, где знакомиться можно прямо во время общего занятия. Беговые встречи, настольные игры и творческие мастерские — сюда ходят не только ради интересного дела, но и ради людей.

Мы собрали подборку событий, где можно легко разговориться и завести новых знакомых.

Москва

Санкт-Петербург

Я знаю, что ничего не знаю

Быстрый дофамин — наше всё. И это реально огромная проблема! Ты листаешь ленту бесконечно: ещё один ролик, ещё одна серия — и так по кругу.

В противовес появился тренд на культурную осознанность, где ты не просто потребляешь контент, а разбираешься в нём. Смысл не в том, чтобы «стать культурным». А в том, чтобы заменить бесконечное листание на что-то, что оставляет след. Вместо бесконечного залипания — один вечер, который действительно останется в памяти.

Москва

Санкт-Петербург

Уходим в лес

Думаем, у многих периодически возникает эта шальная мысль: бросить работу, учёбу, город — да пойти тусоваться в деревню с козочками и кушать облепиху с куста. На сто процентов понимаем это желание!

Но всё же предлагаем более щадящую и реальную альтернативу — выезды выходного дня.

Поход — прекрасная возможность ненадолго уйти от привычной повседневности и сбросить груз усталости. В программе всё самое крутое: плейлист из пения птиц и течения ручейка, тушёнка на костре и новые люди рядом.

Самый главный плюс: телефон ловит плохо ;)

Москва

Санкт-Петербург

А для тех, у кого есть искра в сердце и шило в одном месте — лагеря для взрослых. Полдники, активности, постоянный движ. Ну а самое крутое — дневной сон!

Москва

Санкт-Петербург

А может... на завод?

Осень — время замедлиться. Дни становятся короче, свет — мягче, и город будто переходит на другой ритм. Самое время взглянуть на привычные места иначе.

Например, сходить на завод. Точнее — на бывший завод.

Промышленные пространства обживаются заново: там открываются арт-кластеры, выставочные площадки и мастерские, проходят маркеты, лекции и городские события. Кирпичные стены, высокие потолки и старые цеха превращаются в декорации для современного искусства и нового городского досуга.

Собрали индустриальные пространства, которые согреют в прохладные осенние дни.

Москва

Санкт-Петербург