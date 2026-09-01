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Арт-ужин: «Русский культурный код: о поиске глубин русской души через призму искусства, дизайна, сказаний и мудрости»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 5400₽ до 6000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Большой разговор о русской культуре: когда и почему появился особый образ Древней Руси – декоративный, стилизованный, причудливо переплетённый с античностью? Какие философские, литературные и религиозные течения XIX и XX веков привели нас к современному восприятию и переосмыслению русской культуры? Ты обратишься к культовому кино Балабанова и проведёшь параллели с фольклорными сказками, открывая для себя определение русской души. На примерах брендовых кампаний, моды и массовой культуры ты увидишь, как с культурными отсылками работают сегодня. На встрече обсудят: – как менялось представление о «русскости» от XVIII века до наших дней; – почему в разные эпохи русскую культуру воспринимали совершенно по-разному; – как на её образ повлияли религия, литература, философия, искусство и политика; – почему «русская культура» – это не единый и неизменный набор образов; – что такое «хтонь» и «русская тоска» и как они столетиями формируют народную культуру; – как культурные коды переосмысляются и используются сегодня. Лекцию прочитает Александра Плотникова, искусствовед, арт-критик, спикер Novikov Business School, основатель онлайн-школы «Насk!Art» по истории искусства и развитию креативности. В стоимость билета включён фуршетный стол и один приветственный напиток. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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