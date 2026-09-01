Предстоящие события в этом месте
Камерный вечер в комедийном формате, гастро-удовольствия и живой юмор. Событие д...
5000₽
Вечерняя практика в особняке, где будешь дышать под треки Drake, Eminem, Cardi B...
2500₽
Первые леди первых Романовых: кем они были, и чем платили за привилегии и статус? На ужине будут разбираться в кулуарных тайнах московских дворцов. Как выбирали царских невест, плели интриги вокруг п...
На ужине будут вспоминать великую Эльзу Скиапарелли, одну из самых смелых и эксцентричных фигур мира моды XX века. Её называют главным сюрреалистом мира моды, и тяга к сюрреализму у неё появилась ещё...
Про такое не принято говорить в приличном обществе, а на этом ужине будут. Обсудят историю порнографии от гравюры до киноиндустрии. Первая порнографическая гравюра появилась в 1524 году. С тех пор жа...
Большой разговор о самом красивом периоде мирового искусства — эпохе романтизма. Картины этого периода настолько многочисленны и прекрасны, что ни один художественный музей мира не обходится без них....
Узнаешь, наконец, почему мужики постоянно думают о Римской империи… Больше двух тысяч лет назад существовал город, напоминающий современный мегаполис. В нём были дороги и гостиницы, бани и театры, ка...
Экстравагантные выходки, любовные интриги, адюльтеры, разводы, тайные дети, секретные браки…И всё это представители династии, которая 300 лет управляла страной. Благородное семейство буквально сотря...
Исторический взгляд на измены, полигамию и контроль чужой сексуальности. Будут разбираться в адюльтерах от каменного века до XIX века. На лекции будут обсуждаться: — Существовало ли понятие «измены»...
На ужине ты погрузишься в эпоху расцвета Испанской инквизиции — времени, когда молчание могло стоить жизни, а подозрение превращалось в приговор. Ты больше узнаешь о ведьмах и кострах, знаменитом «М...
Была на нескольких мероприятиях здесь и мне очень понравилось: интересные, не стандартные лекции от проекта "не культурные", в стоимость входит ужин + легкий алкоголь+лекция на удобнейших пуфиках. С удовольствием сходила бы еще раз.