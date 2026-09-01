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Odmo

Москва, Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

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Event-площадка в старинном особняке бывшей фабрики Морозовых, где также располагается шоурум локальных дизайнеров, коворкинг и продюсерский центр. На территории пространства проходят маркеты, вечеринки, лекции и другие события. Сайт: https://odmo.space/
Карта места...

Предстоящие события в этом месте

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

Камерный вечер в комедийном формате, гастро-удовольствия и живой юмор. Событие д...

Odmo

5000₽

Йога под рэп
Йога под рэп

Вечерняя практика в особняке, где будешь дышать под треки Drake, Eminem, Cardi B...

Odmo

2500₽

по подписке
Арт-ужин: «Пленницы «золотой клетки»: тайны дочерей и жён первых Романовых»
Арт-ужин: «Пленницы «золотой клетки»: тайны дочерей и жён первых Романовых»

Первые леди первых Романовых: кем они были, и чем платили за привилегии и статус? На ужине будут разбираться в кулуарных тайнах московских дворцов. Как выбирали царских невест, плели интриги вокруг п...

по подписке
Арт-ужин: «В стране чудес Эльзы Скиапарелли»
Арт-ужин: «В стране чудес Эльзы Скиапарелли»

На ужине будут вспоминать великую Эльзу Скиапарелли, одну из самых смелых и эксцентричных фигур мира моды XX века. Её называют главным сюрреалистом мира моды, и тяга к сюрреализму у неё появилась ещё...

по подписке
Арт-ужин: «История порнографии»
Арт-ужин: «История порнографии»

Про такое не принято говорить в приличном обществе, а на этом ужине будут. Обсудят историю порнографии от гравюры до киноиндустрии. Первая порнографическая гравюра появилась в 1524 году. С тех пор жа...

по подписке
Арт-ужин: «Герой романтизма»
Арт-ужин: «Герой романтизма»

Большой разговор о самом красивом периоде мирового искусства — эпохе романтизма. Картины этого периода настолько многочисленны и прекрасны, что ни один художественный музей мира не обходится без них....

по подписке
Арт-ужин: «Древний Рим: жизнь, смерть и секс в античном городе»
Арт-ужин: «Древний Рим: жизнь, смерть и секс в античном городе»

Узнаешь, наконец, почему мужики постоянно думают о Римской империи… Больше двух тысяч лет назад существовал город, напоминающий современный мегаполис. В нём были дороги и гостиницы, бани и театры, ка...

по подписке
Арт-ужин: «Скандальные Романовы»
Арт-ужин: «Скандальные Романовы»

Экстравагантные выходки, любовные интриги, адюльтеры, разводы, тайные дети, секретные браки…И всё это представители династии, которая 300 лет управляла страной. Благородное семейство буквально сотря...

по подписке
Арт-ужин: «История Адюльтера»
Арт-ужин: «История Адюльтера»

Исторический взгляд на измены, полигамию и контроль чужой сексуальности. Будут разбираться в адюльтерах от каменного века до XIX века. На лекции будут обсуждаться: — Существовало ли понятие «измены»...

по подписке
Арт-ужин «История Инквизиции: от охоты на ересь до охоты на ведьм»
Арт-ужин «История Инквизиции: от охоты на ересь до охоты на ведьм»

На ужине ты погрузишься в эпоху расцвета Испанской инквизиции — времени, когда молчание могло стоить жизни, а подозрение превращалось в приговор. Ты больше узнаешь о ведьмах и кострах, знаменитом «М...

по подписке
Арт-ужин: «Укради меня: самые громкие кражи картин в истории»
Арт-ужин: «Укради меня: самые громкие кражи картин в истории»

«Мона Лиза» Леонардо да Винчи спокойно висела в Лувре, и далеко не все знали, что это шедевр, пока в 1911 году её не украл итальянский рабочий Винченцо Перуджа… Как вообще крадут произведения искусст...

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Комментарии

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Tatyana
08 февраля, 02:45

Была на нескольких мероприятиях здесь и мне очень понравилось: интересные, не стандартные лекции от проекта "не культурные", в стоимость входит ужин + легкий алкоголь+лекция на удобнейших пуфиках. С удовольствием сходила бы еще раз.

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