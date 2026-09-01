Арт-ужин «История Инквизиции: от охоты на ересь до охоты на ведьм»

На ужине ты погрузишься в эпоху расцвета Испанской инквизиции — времени, когда молчание могло стоить жизни, а подозрение превращалось в приговор. Ты больше узнаешь о ведьмах и кострах, знаменитом «М...