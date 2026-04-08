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Открытое пространство Seasons of life в Доме с рыцарем

Москва, Садовая-Самотёчная улица, 2/12

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Открытое пространство для некоммерческих книжно-литературных проектов. «Дом с рыцарем» расположен на месте бывшего доходного дома Шугаевой, построенного в 1913 году архитектором Василием Волокитиным в стиле северный модерн. С августа здесь работает редакция журналов Seasons of life и Seasons Afternoon. Здесь же идут занятия Школы Seasons: прикладные мастер-классы, хор, кинопоказы, встречи на «Литературной кухне». Теперь, благодаря партнёрству с Яндекс Книгами, пространство редакции будет открыто для некоммерческих книжных встреч. Каждый пятничный день студия будет бесплатно предоставляться авторам книжных клубов, литературных подкастов, независимых проектов, развивающих культуру чтения. Пространство можно бесплатно «арендовать» по пятницам с 11:00 до 19:00. Продолжительность встречи — до 2,5 часов, формат — некоммерческий, количество участников — до 25 человек. Для бронирования нужно отправить письмо на assist@seasons-project.ru с темой «Запрос на бронь» и кратким описанием проекта, формата и времени встречи. С полными правилами предоставления пространства можно познакомиться тут: https://seasons-project.ru/arenda-studii-seasons-of-life-dlya-knizhnyh-proektov-moskvy/ По пятницам с 11.00 до 19.00 Сайт: https://seasons-project.ru/
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