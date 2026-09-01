Уголок спокойствия и расслабленности в центре шумного города. Сюда можно прийти на поэтические вечера, телесные практики cuddle party и bodywork, музыкальные джемы, дни антикафе, актёрские тренинги, медитации и другие мероприятия для качественного отдыха и саморазвития :) Пространство можно арендовать под свои практики, дни рождения, тусовки, концерты и другие форматы! Также здесь можно провести индивидуальный приём, если ты психолог, массажист или другой помогающий специалист. Внутри ты найдёшь множество мягких поверхностей (в том числе мягкий пол из будоматов), вкуснейший чай и кофе, метафорические карты, музыкальные инструменты и всё для творчества! Режим работы: по предварительной записи. Расписание открытых мероприятий можно найти в тг-канале. Контакт хозяйки в тг: @nikarakhman