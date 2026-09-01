Лепим-Рисуем
Москва, Федеративный проспект, 46к1
Творческая мастерская, где проходят мастер-классы для любого уровня подготовки, курсы по живописи маслом, акварелью, пастелью, аэрографии и декорированию одежды своими руками. Здесь ты даже сможешь провести свой праздник. Почему выбирают «Лепим-Рисуем»? • Бесплатные материалы: краски, кисти и многое другое. • Индивидуальное внимание каждого преподавателя. • Удобное расположение рядом с метро Новогиреево. Режим работы: ежедневно с 13:00 до 22:00.
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Роспись виниловых пластинок
На мастер-классе ты сможешь превратить обычный винил в стильный арт-объект. Ты ...
3000₽
Комментарии
Atashe Ada17 февраля, 16:31
Место очень атмосферное , куча мастер классов на любой вкус . Делали там арт свидание🔥
Ранее удалось побывать на МК у владелицы студии, очень советую! 🫶🏻 И трепетно, и весело, и даже романтично, если пожелаете!) Определённо стоит посетить для нового экспириенса и приятного времяпровождения!