Творческая мастерская, где проходят мастер-классы для любого уровня подготовки, курсы по живописи маслом, акварелью, пастелью, аэрографии и декорированию одежды своими руками. Здесь ты даже сможешь провести свой праздник. Почему выбирают «Лепим-Рисуем»? • Бесплатные материалы: краски, кисти и многое другое. • Индивидуальное внимание каждого преподавателя. • Удобное расположение рядом с метро Новогиреево. Режим работы: ежедневно с 13:00 до 22:00.