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Лепим-Рисуем

Москва, Федеративный проспект, 46к1

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Творческая мастерская, где проходят мастер-классы для любого уровня подготовки, курсы по живописи маслом, акварелью, пастелью, аэрографии и декорированию одежды своими руками. Здесь ты даже сможешь провести свой праздник. Почему выбирают «Лепим-Рисуем»? • Бесплатные материалы: краски, кисти и многое другое. • Индивидуальное внимание каждого преподавателя. • Удобное расположение рядом с метро Новогиреево. Режим работы: ежедневно с 13:00 до 22:00.
Карта места...

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Роспись виниловых пластинок

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Лепим-Рисуем

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Комментарии

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Юлия
17 февраля, 18:00

Ранее удалось побывать на МК у владелицы студии, очень советую! 🫶🏻 И трепетно, и весело, и даже романтично, если пожелаете!) Определённо стоит посетить для нового экспириенса и приятного времяпровождения!

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Atashe Ada
17 февраля, 16:31

Место очень атмосферное , куча мастер классов на любой вкус . Делали там арт свидание🔥

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