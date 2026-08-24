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Вот в каких городах есть КАВЁР

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Ростов-на-Дону
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Нижний Новгород
Нижний Новгород
Красноярск
Красноярск
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Сочи
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Кемерово

Свежие статьи из блога

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Женский стендап: самые популярные девушки в российском стендапе

Ну что? Девичник? Кавёр собрал для тебя смешных девчонок российского мира стендапа. В этой статье царит атмосфера самоиронии, женской силы и просто комфортности. Конечно, абсолютно за всеми не уследишь, поэтому если знаешь имя комикессы, которое мы не упомянули, то пиши нам!

Карточка

Тусовки для миллениалов: куда сходить на вечеринку в Москве?

Движ, музыка и отличное настроение. Собрали главные тусовочные места Москвы, где точно не будет скучно.

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Что нужно успеть за последний летний месяц

Статья носит вдохновляющий характер. Редакция не несёт ответственности за укусы комаров и промокшую обувь.

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Альтернативы Тиндера в России: где сейчас знакомятся

В июне 2023 года Тиндер ушёл из России, но мы знаем, где знакомиться. Расскажем про новые сервисы и старые, которые стали лучше.

Арт-пространства в городе Санкт-Петербург

Свидание на крыше Sky Love

Санкт-Петербург, Гельсингфорсская улица, 3к11Д
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Секонд Off

Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 67-69
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Каледонский лес

Санкт-Петербург, переулок Гривцова, 20В
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Linza loft

Санкт-Петербург, Кадетская линия, 5к2Д
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Явь

Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 99
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Особняк Кшесинской

Санкт-Петербург, улица Куйбышева, 2-4
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Лучшие события выходных 11‑13 сентября

Афиша самых интересных событий ближайших пятницы, субботы и воскресенья в городе Москва

Куда сходить сегодня в городе Санкт-Петербург

Книжный стендап
Книжный стендап

Шоу, где комики шутят о прочитанных книгах. Тебя зовут похихикать над книжками...

Стендап-клуб на Грибоедова, Мучной переулок, 1/38

650₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски

Лучшие девушки комики Петербурга, а также специальные гостьи с разных уголков Ро...

до
Сплетни бар by Anna Asti

от 590₽

Регионы. Далёкое близкое
Регионы. Далёкое близкое

Большая экспозиция, объединяющая живопись и декоративно-прикладное искусство мас...

до
Эрарта

1500₽

Мама, я тебя прощаю
Популярное
Мама, я тебя прощаю

Этот киносеанс для тех, у кого были «хорошие» мамы. Для тех, у кого были сложные...

до
Путь

1000₽

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»

Занятие только для вас двоих, с вами будет художник, который будет помогать напи...

до
Арт Студия 8, улица Константина Заслонова, 2

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)

Создашь украшения мягким металлом — оловом при помощи паяльника. Ты можешь сдел...

до
Art Studio 8, улица Константина Заслонова, 2

5000₽

Стендап в городе Москва

Ивент прожарка
Ивент прожарка

На сцене Московского стендап клуба Comedy34 — специальный комедийный ивент «Прож...

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

777₽

Стендап без тормозов
Стендап без тормозов

Уникальный формат стендап-шоу. Выступают 3 комика и ведущий концерта комика с бо...

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

от 1181₽

Чёрный стендап по-женски
Чёрный стендап по-женски

Комедийные выступления женщин-комиков с жёстким, провокационным юмором. В проект...

до
Руки ВВерх!

от 1190₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски

Лучшие девушки комики Москвы соберутся на одной сцене, чтобы подарить зрителю св...

до
Руки ВВерх!

от 1290₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

Проверка материала от невероятно опытных комиков. Входные билеты не привязаны ...

Камеди Хаб

от 599₽

Большой стендап концерт
Большой стендап концерт

Колоритный вечер разных историй. Самое главное — это очень душевный формат, кото...

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

690₽

Галереи в городе Москва

Lime

улица Кузнецкий Мост, 14
Карточка

К35

Усачёва улица, 9
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Галерея Нико

Большой Тишинский пер., 19, стр. 1
Карточка
Популярное

Sistema

Бобров переулок, 4с4
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Омельченко (Omelchenko)

Староконюшенный пер., д. 32
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Stella Art Foundation

1-й Красногвардейский проезд, 15
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Последние комментарии

Место: Иммерсивный театр Особняк Дашков

Даша

Пару лет назад была на иммерсивном спектакле тут. Потрясающе 😊

8 сентября 2026, 03:28
Место: Izumi

Лиля

Очень приятное, вкусное и милое место. Классный персонал Меню разнообразное, прикольно, что место почти всегда открыто: в любое время можно поесть, а потом петь в капсульном караоке. Их несколько на разное количество человек. Зал небольшой, лучше заранее бронировать. Караоке тоже бронировать.

7 сентября 2026, 02:09
Событие: Константин Бутаков

Лена

Добрый вечер

3 сентября 2026, 21:56
Место: Красная Пресня

Ева

Интересное место!

1 сентября 2026, 11:02
Место: Рюмочка

Иван

Хотелось бы увидеть в качестве событий отдельные мероприятия в этом и подобных местах, без этого шансов найти компанию для тех же джазовых четвергов или квартирников через приложение почти нет

26 августа 2026, 00:01
Событие: Загадочные миры Иеронима Босха/Фрида Кало. Несломленная

Natasha

Посетила объединённую выставку «Фрида Кало. Несломленная» и «Загадочные миры Иеронима Босха» с большими ожиданиями, но, к сожалению, ушла с чувством неудовлетворённости. Сложилось впечатление, что акцент сделан на эффектной визуальной подаче, а не на знакомстве с искусством. Если вы уже хорошо знаете Фриду Кало и Босха, возможно, мультимедийная часть будет интересной. Но тем, кто приходит именно узнать и понять их творчество, этой выставке, на мой взгляд, сильно не хватает глубины.

24 августа 2026, 16:19
Место: Третьяковка в Самаре

Иван

Небольшая, но любопытная постоянная выставка о нарпите и фабриках-кухнях. Интересная временная выставка о Волге, неспешное изучение которой с аудиогидом заняло около двух часов. Обязательно пойду на следующие

23 августа 2026, 21:31
Место: Клуб чайной культуры ЧаЕ

Настасия

выглядит заманчиво :)

20 августа 2026, 14:28
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