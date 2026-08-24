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Вот в каких городах есть КАВЁР
Свежие статьи из блога
Женский стендап: самые популярные девушки в российском стендапе
Ну что? Девичник? Кавёр собрал для тебя смешных девчонок российского мира стендапа. В этой статье царит атмосфера самоиронии, женской силы и просто комфортности. Конечно, абсолютно за всеми не уследишь, поэтому если знаешь имя комикессы, которое мы не упомянули, то пиши нам!
Тусовки для миллениалов: куда сходить на вечеринку в Москве?
Движ, музыка и отличное настроение. Собрали главные тусовочные места Москвы, где точно не будет скучно.
Что нужно успеть за последний летний месяц
Статья носит вдохновляющий характер. Редакция не несёт ответственности за укусы комаров и промокшую обувь.
Альтернативы Тиндера в России: где сейчас знакомятся
В июне 2023 года Тиндер ушёл из России, но мы знаем, где знакомиться. Расскажем про новые сервисы и старые, которые стали лучше.
Лучшие события выходных 11‑13 сентября
Афиша самых интересных событий ближайших пятницы, субботы и воскресенья в городе Москва
Куда сходить сегодня в городе Санкт-Петербург
Шоу, где комики шутят о прочитанных книгах. Тебя зовут похихикать над книжками...
650₽
Лучшие девушки комики Петербурга, а также специальные гостьи с разных уголков Ро...
от 590₽
Большая экспозиция, объединяющая живопись и декоративно-прикладное искусство мас...
1500₽
Этот киносеанс для тех, у кого были «хорошие» мамы. Для тех, у кого были сложные...
1000₽
Занятие только для вас двоих, с вами будет художник, который будет помогать напи...
8500₽
Создашь украшения мягким металлом — оловом при помощи паяльника. Ты можешь сдел...
5000₽
Стендап в городе Москва
На сцене Московского стендап клуба Comedy34 — специальный комедийный ивент «Прож...
777₽
Уникальный формат стендап-шоу. Выступают 3 комика и ведущий концерта комика с бо...
от 1181₽
Комедийные выступления женщин-комиков с жёстким, провокационным юмором. В проект...
от 1190₽
Лучшие девушки комики Москвы соберутся на одной сцене, чтобы подарить зрителю св...
от 1290₽
Проверка материала от невероятно опытных комиков. Входные билеты не привязаны ...
от 599₽
Колоритный вечер разных историй. Самое главное — это очень душевный формат, кото...
690₽
Последние комментарии
Даша
Пару лет назад была на иммерсивном спектакле тут. Потрясающе 😊8 сентября 2026, 03:28
Лиля
Очень приятное, вкусное и милое место. Классный персонал Меню разнообразное, прикольно, что место почти всегда открыто: в любое время можно поесть, а потом петь в капсульном караоке. Их несколько на разное количество человек. Зал небольшой, лучше заранее бронировать. Караоке тоже бронировать.7 сентября 2026, 02:09
Лена
Добрый вечер3 сентября 2026, 21:56
Ева
Интересное место!1 сентября 2026, 11:02
Иван
Хотелось бы увидеть в качестве событий отдельные мероприятия в этом и подобных местах, без этого шансов найти компанию для тех же джазовых четвергов или квартирников через приложение почти нет26 августа 2026, 00:01
Natasha
Посетила объединённую выставку «Фрида Кало. Несломленная» и «Загадочные миры Иеронима Босха» с большими ожиданиями, но, к сожалению, ушла с чувством неудовлетворённости. Сложилось впечатление, что акцент сделан на эффектной визуальной подаче, а не на знакомстве с искусством. Если вы уже хорошо знаете Фриду Кало и Босха, возможно, мультимедийная часть будет интересной. Но тем, кто приходит именно узнать и понять их творчество, этой выставке, на мой взгляд, сильно не хватает глубины.24 августа 2026, 16:19
Иван
Небольшая, но любопытная постоянная выставка о нарпите и фабриках-кухнях. Интересная временная выставка о Волге, неспешное изучение которой с аудиогидом заняло около двух часов. Обязательно пойду на следующие23 августа 2026, 21:31
Настасия
выглядит заманчиво :)20 августа 2026, 14:28