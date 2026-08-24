Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Афиша необычных ,

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в городе Санкт-Петербург

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

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Куда сходить сегодня

Мягкая растяжка во дворце Половцова
Мягкая растяжка во дворце Половцова

Проведи утро как красивый ритуал: в пространстве с историей, музыкой и вдохновен...

Особняк А.А. Половцова

5000₽

Русский Гамлет
Русский Гамлет

Постироничная трагикомедия, авторская фантазия режиссёра Дмитрия Скотникова по п...

Курт

1700₽

Французский шик. Шоу-кабаре в стиле 1930-х
Французский шик. Шоу-кабаре в стиле 1930-х

Шоу в лучших традициях жанра, где ты погрузишься в атмосферу настоящего французс...

Сплетни бар by Anna Asti

от 2400₽

Кинопоказ в саду. «Амели» (2001)
Кинопоказ в саду. «Амели» (2001)

Осенний кинопоказ под открытым небом в саду одного из самых красивых особняков П...

Особняк И. Мясникова

2800₽

Ночная экскурсия по церкви
Ночная экскурсия по церкви

Только представь, каково это — оказаться в атмосферной и полусгоревшей церкви в ...

Анненкирхе

2000₽

Регионы. Далёкое близкое
Регионы. Далёкое близкое

Большая экспозиция, объединяющая живопись и декоративно-прикладное искусство мас...

до
Эрарта

1500₽

Арт-пространства

Свидание на крыше Sky Love

Гельсингфорсская улица, 3к11Д
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Секонд Off

набережная реки Мойки, 67-69
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Каледонский лес

переулок Гривцова, 20В
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Linza loft

Кадетская линия, 5к2Д
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Явь

набережная канала Грибоедова, 99
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Особняк Кшесинской

улица Куйбышева, 2-4
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Обложка

Лучшие события выходных 11‑13 сентября

Афиша самых интересных событий ближайших пятницы, субботы и воскресенья в городе Санкт-Петербург

Стендап

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски

Лучшие девушки комики Петербурга, а также специальные гостьи с разных уголков Ро...

до
Сплетни бар by Anna Asti

от 590₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски

Лучшие девушки комики Петербурга, а также специальные гостьи с разных уголков Ро...

до
Руки Вверх

от 590₽

Восемь комиков
Восемь комиков

Классический стендап вечер, на котором опытные питерские комики проверят свои шу...

Stage StandUp Club

400₽

Коля Андреев | 19:00
Коля Андреев | 19:00

Интеллигент, утонченный романтик, философ с растянутыми моральными рамками. Ласк...

Stage StandUp Club

от 1500₽

Маргарита Родина
Маргарита Родина

Незабываемый вечер с Маргаритой Родиной — звездой шоу «Женский стендап» на ТНТ и...

Руки ВВерх! Бар, Московский проспект, 111

от 2100₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски

Лучшие девушки комики Петербурга, а также специальные гостьи с разных уголков Ро...

c
по
Commode

от 1090₽

Есть с кем и куда сходить

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Нишевые события: главные нетакуси КАВРА

Стремительной кометой нишевость пролетела через тренды и плюхнулась куда-то в область пост-иронии. Кажется, время подводить итоги. Хочешь узнать, что стало нишевым для афиши необычных событий?

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Женский стендап: самые популярные девушки в российском стендапе

Ну что? Девичник? Кавёр собрал для тебя смешных девчонок российского мира стендапа. В этой статье царит атмосфера самоиронии, женской силы и просто комфортности. Конечно, абсолютно за всеми не уследишь, поэтому если знаешь имя комикессы, которое мы не упомянули, то пиши нам!

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Что нужно успеть за последний летний месяц

Статья носит вдохновляющий характер. Редакция не несёт ответственности за укусы комаров и промокшую обувь.

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Альтернативы Тиндера в России: где сейчас знакомятся

В июне 2023 года Тиндер ушёл из России, но мы знаем, где знакомиться. Расскажем про новые сервисы и старые, которые стали лучше.

Галереи

Популярное

Путь

Гороховая улица, 49Б
Карточка

Мастерская Аникушина

Вяземский переулок, 8
Карточка

Центр Михаила Шемякина

ул. Садовая, д. 11
Карточка
Популярное

Свиное Рыло

Фонтанка 5, (домофон 1959)
Карточка

Центр Современного Искусства им. Сергея Курёхина

Средний проспект Васильевского острова, 93
Карточка
Популярное

Артмуза

13-я линия Васильевского острова, 70
Карточка

Концерты

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее

Музыкальный концерт-ретрит в тропической обстановке. На концерте два совершенно...

до
Оранжерея таврического сада

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе

«Музыка из кино на органе» зазвучит ещё более проникновенно и загадочно благодар...

до
Анненкирхе

от 1600₽

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

Роскошный Бронзовый зал в этот вечер наполнится музыкой одной из величайших груп...

Особняк А.А. Половцова

от 1500₽

Авторский вечер при свечах
Авторский вечер при свечах

Вечер живой музыки в уютном камерном пространстве, где каждая нота звучит особен...

Банкет-Холл «Аристократ», Большая Монетная улица, 14АБ

1500₽

Звёздные войны. Музыкальное шоу
Звёздные войны. Музыкальное шоу

Под куполом Планетария 1 прозвучит музыка из легендарной саги Джорджа Лукаса Sta...

Планетарий 1

от 2000₽

Космический джаз: Элла Фицджеральд
Космический джаз: Элла Фицджеральд

Элла Фицджеральд по праву считается легендой джазового вокала на все времена. Пе...

Планетарий 1

от 1200₽

Что ещё

Вечеринки
Выставки
Концерты
Мастер-классы
Ментальное здоровье
Спектакли
Стендапы
Фестивали

Последние комментарии

Событие: История всего: от Сотворения до Апокалипсиса

Анна Орехова

Великолепное место. Атмосферное, глубокое, творческое. Каждый гид по-своему рассказывает о выставке с разными деталями и фактами. На мягких грушах под луной хочется сидеть вечно

10 июля 2026, 05:10
Событие: Конь не валялся: побеждаем прокрастинацию

Достон

31

5 июля 2026, 16:13
Событие: Конь не валялся: побеждаем прокрастинацию

Достон

...

5 июля 2026, 02:37
Место: Шато Терра

Георгий

Впервые увидел это место из окон театра и зашёл после спектакля. Кухня приемлемая. Мне не понравилась липкая мебель. И если вы решите посетить это место спонтанно, заказывайте пледы заранее, а не когда замёрзнете, поскольку дворик тенистый, и там бывает прохладно.

1 июля 2026, 16:16
Место: Subzero

Владимир Железный

В принципе неплохое место

21 июня 2026, 00:33
Событие: Тайный бункер Петербурга

Яна | Kaver Team

Посетила бункер (правда не рядом с домом)) но интересно было послушать и прочувствовать всю атмосферу убежища. *теперь знаю, когда будут орать сирены, нужно искать дядечек с табличкой и стрелочкой БУНКЕР))

18 июня 2026, 23:14
Событие: Траектории интервалов

Егор

Выставка создана очень качественно, художники с разных концов света, поддержка Т-банка... В общем, на уровне Проникаешься с первых минут: звук, дышащие стены, геометрия на стенах. Под каждый экспонат создана отдельная комната, и в некоторых хочется остаться подольше — поэтому лучше брать минимум 2 часа на посещение. Плюс можно наснимать море контента. P.S. Остерегайтесь попадания лучей на матрицу вашего телефона, особенно подлеца с последней фотографии.

2 июня 2026, 21:04
Место: Лайка

Оля

Была тут 2 года назад, но не поняла атмосферы…

29 мая 2026, 03:21
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