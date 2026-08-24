Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
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Куда сходить сегодня
Проведи утро как красивый ритуал: в пространстве с историей, музыкой и вдохновен...
5000₽
Постироничная трагикомедия, авторская фантазия режиссёра Дмитрия Скотникова по п...
1700₽
Шоу в лучших традициях жанра, где ты погрузишься в атмосферу настоящего французс...
от 2400₽
Осенний кинопоказ под открытым небом в саду одного из самых красивых особняков П...
2800₽
Только представь, каково это — оказаться в атмосферной и полусгоревшей церкви в ...
2000₽
Большая экспозиция, объединяющая живопись и декоративно-прикладное искусство мас...
1500₽
Лучшие события выходных 11‑13 сентября
Афиша самых интересных событий ближайших пятницы, субботы и воскресенья в городе Санкт-Петербург
Стендап
Лучшие девушки комики Петербурга, а также специальные гостьи с разных уголков Ро...
от 590₽
Лучшие девушки комики Петербурга, а также специальные гостьи с разных уголков Ро...
от 590₽
Классический стендап вечер, на котором опытные питерские комики проверят свои шу...
400₽
Интеллигент, утонченный романтик, философ с растянутыми моральными рамками. Ласк...
от 1500₽
Незабываемый вечер с Маргаритой Родиной — звездой шоу «Женский стендап» на ТНТ и...
от 2100₽
Лучшие девушки комики Петербурга, а также специальные гостьи с разных уголков Ро...
от 1090₽
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Что нужно успеть за последний летний месяц
Статья носит вдохновляющий характер. Редакция не несёт ответственности за укусы комаров и промокшую обувь.
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Концерты
Музыкальный концерт-ретрит в тропической обстановке. На концерте два совершенно...
от 1500₽
«Музыка из кино на органе» зазвучит ещё более проникновенно и загадочно благодар...
от 1600₽
Роскошный Бронзовый зал в этот вечер наполнится музыкой одной из величайших груп...
от 1500₽
Вечер живой музыки в уютном камерном пространстве, где каждая нота звучит особен...
1500₽
Под куполом Планетария 1 прозвучит музыка из легендарной саги Джорджа Лукаса Sta...
от 2000₽
Элла Фицджеральд по праву считается легендой джазового вокала на все времена. Пе...
от 1200₽
Последние комментарии
Анна Орехова
Великолепное место. Атмосферное, глубокое, творческое. Каждый гид по-своему рассказывает о выставке с разными деталями и фактами. На мягких грушах под луной хочется сидеть вечно10 июля 2026, 05:10
Георгий
Впервые увидел это место из окон театра и зашёл после спектакля. Кухня приемлемая. Мне не понравилась липкая мебель. И если вы решите посетить это место спонтанно, заказывайте пледы заранее, а не когда замёрзнете, поскольку дворик тенистый, и там бывает прохладно.1 июля 2026, 16:16
Владимир Железный
В принципе неплохое место21 июня 2026, 00:33
Яна | Kaver Team
Посетила бункер (правда не рядом с домом)) но интересно было послушать и прочувствовать всю атмосферу убежища. *теперь знаю, когда будут орать сирены, нужно искать дядечек с табличкой и стрелочкой БУНКЕР))18 июня 2026, 23:14
Егор
Выставка создана очень качественно, художники с разных концов света, поддержка Т-банка... В общем, на уровне Проникаешься с первых минут: звук, дышащие стены, геометрия на стенах. Под каждый экспонат создана отдельная комната, и в некоторых хочется остаться подольше — поэтому лучше брать минимум 2 часа на посещение. Плюс можно наснимать море контента. P.S. Остерегайтесь попадания лучей на матрицу вашего телефона, особенно подлеца с последней фотографии.2 июня 2026, 21:04
Оля
Была тут 2 года назад, но не поняла атмосферы…29 мая 2026, 03:21