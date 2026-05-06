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История всего: от Сотворения до Апокалипсиса

Анненкирхе
Кирочная ул., 8В

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 6+
Выставки
Необычное

Про событие

А что если собрать самые эффектные и запоминающиеся инсталляции арт-группы «Зерно» на одной выставке в Анненкирхе? Так и сделали — и представляют библейскую историю от Сотворения до Апокалипсиса через попурри лучших арт-объектов с предыдущих выставок. Это именно те экспонаты, которые запали тебе в душу и поселились в сердечке. В большой зал вернулась легендарная Луна, на лестнице распустились сады, на втором этаже колышутся волны потопа и видна радуга, в ротонде сверкает гигантский серафим, а в часовне тебя ждёт киберпастор. Каждая локация — это твой путеводитель по Библии и портал к воспоминаниям о прошлых вдохновляющих экспозициях в уникальной лютеранской кирхе. Режим работы: с 10:00 до 18:00

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Комментарии

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Анна Орехова
10 июля, 05:10

Великолепное место. Атмосферное, глубокое, творческое. Каждый гид по-своему рассказывает о выставке с разными деталями и фактами. На мягких грушах под луной хочется сидеть вечно

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