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Так не бывает

Лиговский проспект 52Б, ворота 40

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Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Совместный проект Сообщества Современных Сибирских Художников и творческого объединения «Тоска». По итогам опен-колла для участия в выставке было отобрано 50 художников в составе 18 коллективов из разных городов России. Выставка исследует ментальные основы переходного поколения Y–Z и обращается к субъективному опыту представителей «потерянного поколения» через их ранние впечатления, значимые воспоминания и наивные мечты о будущем. Люди не помнят детство последовательно, его чувствуют словно во сне: сквозь дымку сладкой ваты, утраченного доверия и чувства «дома». В основу выставки легли не только воспоминания, но и «сны» — уникальные высказывания художественных объединений, как уже существующих, так и созданных специально для проекта. Результатом исследования стала экспозиция нескольких десятков «снов» объединений и индивидуальных художников. Их работы существуют независимо или же перекликаясь между собой и взаимодействуя с индустриальным пространством Фабрики, дополняя его и становясь его неотъемлемой частью. Опыт авторов раскрывается через различные художественные практики, от стекла и металла до живописи и тотальных инсталляций. Режим работы: со вторника по воскресенье, 12:00-20:00.

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