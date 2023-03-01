Сведения об ИТ-деятельности и проекте
Сведения об организации
Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Очень НАДом»
Сокращенное наименование
ООО «Очень НАДом»
ОГРН
1184205004170
ИНН/КПП
4205366162 / 420501001
Код вида деятельности в области информационных технологий
12.01 (в соответствии с Приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 11 мая 2023 г. № 449)
Код и наименование вида деятельности (ОКВЭД)
62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
Юридический адрес
650002, г. Кемерово, пер. Бакинский, стр.15, пом.2
Телефон/факс
Электронная почта
Сведения о включении программы в реестр российского программного обеспечения
Наименование ПО
Цифровая платформа «Кавер»
Класс ПО
Информационные системы для решения специфических отраслевых задач; Поисковые средства
Регистрационный номер
16755
Дата внесения
01.03.2023
Описание деятельности организации
Общество с ограниченной ответственностью «Очень НаДом» осуществляет деятельность в области информационных технологий и занимается разработкой, развитием, сопровождением и технической поддержкой мобильного приложения «Кавёр», сайта kaverafisha.ru, пользовательских интерфейсов, программной части сервиса и баз данных.
Основной продукт организации — цифровой сервис «Кавёр», предназначенный для знакомств, общения, выбора мероприятий и организации совместного досуга.
Описание продукта
Кавёр — российское мобильное приложение для знакомств, общения, выбора мероприятий и организации совместного досуга.
Основной продукт компании — цифровой сервис, который объединяет функции афиши и сервиса для знакомств. Пользователь может выбрать мероприятие как повод для личной встречи, пригласить другого участника или получить приглашение от него.
Оказываемые услуги и предоставляемые возможности
Организация предоставляет пользователям доступ к функциональным возможностям мобильного приложения «Кавёр».
В приложении доступны следующие возможности
- знакомства и общение с другими пользователями;
- просмотр и выбор мероприятий из афиши;
- приглашение пользователей на мероприятия и отметка интереса к ним;
- доступ к бесплатным и платным возможностям приложения, включая подписки и дополнительные функции.
Платные возможности
Часть возможностей приложения предоставляется бесплатно, расширенные возможности предоставляются на платной основе. К платным возможностям относятся:
- подписка «Премиум», открывающая доступ к расширенным функциям приложения;
- подписка «Невидимка» для скрытия анкеты от других пользователей;
- дополнительные опции, например, услуги проверки анкеты пользователя, временного повышения видимости анкеты в приложении, иные дополнительные возможности, доступные пользователю в приложении.
Стоимость услуг
Актуальная стоимость платных возможностей указывается в мобильном приложении Кавёр в момент оформления покупки. До оплаты пользователь видит описание выбранной услуги, срок доступа, итоговую стоимость и условия списания денежных средств. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
Подписка «Премиум»
от 1350 рублей
Подписка «Невидимка»
от 250 рублей
Дополнительные опции
от 200 рублей
Стоимость может отличаться в зависимости от выбранного срока доступа, вида услуги, действующего предложения и условий оформления. Итоговая стоимость всегда отображается пользователю в приложении до оплаты.
При оформлении подписки может применяться автоматическое продление. Условия автоматического продления отображаются пользователю до оплаты и регулируются Соглашением о применении периодических платежей .
Сведения о программе для электронных вычислительных машин и правах использования
Мобильное приложение «Кавёр», сайт kaverafisha.ru, программная часть сервиса, пользовательские интерфейсы и базы данных являются результатами интеллектуальной деятельности.
Исключительные права на ПО
Общество с ограниченной ответственностью «Очень НаДом» является правообладателем программной части сервиса «Кавёр», разработанной и используемой организацией в рамках деятельности в области информационных технологий.
Права использования
Пользователям предоставляется право использования функциональных возможностей приложения «Кавёр» на условиях пользовательского соглашения. Право использования предоставляется путем доступа к приложению и его функциям, в том числе на бесплатной основе, по подписке или при приобретении отдельных дополнительных возможностей.
Передача исключительных прав пользователям не осуществляется.
Используемые технологии
При разработке, развитии, сопровождении и технической поддержке сервиса «Кавёр» организация использует технологии и средства разработки, необходимые для работы мобильного приложения, сайта, серверной части, пользовательских интерфейсов и баз данных.
Стек технологий системы
- TypeScript, JavaScript, Python, PL/SQL
- React Native, React, Vue, Nuxt
- PostgreSQL, Oracle Database, MySQL
- средства разработки, сборки, проверки качества кода, тестирования и отладки программного обеспечения
- средства администрирования и сопровождения баз данных
- программные интерфейсы для обмена данными между мобильным приложением, сайтом, серверной частью и базами данных
- средства сбора обезличенных статистических данных, отслеживания технических ошибок и отправки уведомлений пользователям
Для разработки и сопровождения используются, в том числе: PyCharm, Postman, DBeaver, Toad for Oracle, Oracle APEX, DataGrip.
Доступ к сервису
Доступ к приложению «Кавёр» предоставляется пользователям через мобильное приложение.
Сайт kaverafisha.ru содержит информацию о проекте, мероприятиях, местах, документах, правилах использования сервиса и контактных данных организации.
Информация на настоящей странице размещена в открытом доступе, доступна без регистрации, входа в личный кабинет и предоставления персональных данных.