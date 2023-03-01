Политика конфиденциальностиПоложение об обработке персональных данныхСогласие на обработку персональных данныхСогласие на получение рекламной информацииРекуррентные платежиПользовательское соглашениеРазмещение информацииУстановка и эксплуатацияПравила сообществаО соответствии стандартам безопасности детейСведения об ИТ-деятельности и проекте

Сведения об ИТ-деятельности и проекте

Сведения об организации

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Очень НАДом»

Сокращенное наименование

ООО «Очень НАДом»

ОГРН

1184205004170

ИНН/КПП

4205366162 / 420501001

Код вида деятельности в области информационных технологий

12.01 (в соответствии с Приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 11 мая 2023 г. № 449)

Код и наименование вида деятельности (ОКВЭД)

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения

Юридический адрес

650002, г. Кемерово, пер. Бакинский, стр.15, пом.2

Телефон/факс

+7-923-631-70-96

Электронная почта

kaverafisha@gmail.com

Сведения о включении программы в реестр российского программного обеспечения

Наименование ПО

Цифровая платформа «Кавер»

Класс ПО

Информационные системы для решения специфических отраслевых задач; Поисковые средства

Регистрационный номер

16755

Дата внесения

01.03.2023

Описание деятельности организации

Общество с ограниченной ответственностью «Очень НаДом» осуществляет деятельность в области информационных технологий и занимается разработкой, развитием, сопровождением и технической поддержкой мобильного приложения «Кавёр», сайта kaverafisha.ru, пользовательских интерфейсов, программной части сервиса и баз данных.

Основной продукт организации — цифровой сервис «Кавёр», предназначенный для знакомств, общения, выбора мероприятий и организации совместного досуга.

Описание продукта

Кавёр — российское мобильное приложение для знакомств, общения, выбора мероприятий и организации совместного досуга.

Основной продукт компании — цифровой сервис, который объединяет функции афиши и сервиса для знакомств. Пользователь может выбрать мероприятие как повод для личной встречи, пригласить другого участника или получить приглашение от него.

Оказываемые услуги и предоставляемые возможности

Организация предоставляет пользователям доступ к функциональным возможностям мобильного приложения «Кавёр».

В приложении доступны следующие возможности

  • знакомства и общение с другими пользователями;
  • просмотр и выбор мероприятий из афиши;
  • приглашение пользователей на мероприятия и отметка интереса к ним;
  • доступ к бесплатным и платным возможностям приложения, включая подписки и дополнительные функции.

Платные возможности

Часть возможностей приложения предоставляется бесплатно, расширенные возможности предоставляются на платной основе. К платным возможностям относятся:

  • подписка «Премиум», открывающая доступ к расширенным функциям приложения;
  • подписка «Невидимка» для скрытия анкеты от других пользователей;
  • дополнительные опции, например, услуги проверки анкеты пользователя, временного повышения видимости анкеты в приложении, иные дополнительные возможности, доступные пользователю в приложении.

Стоимость услуг

Актуальная стоимость платных возможностей указывается в мобильном приложении Кавёр в момент оформления покупки. До оплаты пользователь видит описание выбранной услуги, срок доступа, итоговую стоимость и условия списания денежных средств. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

Подписка «Премиум»

от 1350 рублей

Подписка «Невидимка»

от 250 рублей

Дополнительные опции

от 200 рублей

Стоимость может отличаться в зависимости от выбранного срока доступа, вида услуги, действующего предложения и условий оформления. Итоговая стоимость всегда отображается пользователю в приложении до оплаты.

При оформлении подписки может применяться автоматическое продление. Условия автоматического продления отображаются пользователю до оплаты и регулируются Соглашением о применении периодических платежей .

Сведения о программе для электронных вычислительных машин и правах использования

Мобильное приложение «Кавёр», сайт kaverafisha.ru, программная часть сервиса, пользовательские интерфейсы и базы данных являются результатами интеллектуальной деятельности.

Исключительные права на ПО

Общество с ограниченной ответственностью «Очень НаДом» является правообладателем программной части сервиса «Кавёр», разработанной и используемой организацией в рамках деятельности в области информационных технологий.

Права использования

Пользователям предоставляется право использования функциональных возможностей приложения «Кавёр» на условиях пользовательского соглашения. Право использования предоставляется путем доступа к приложению и его функциям, в том числе на бесплатной основе, по подписке или при приобретении отдельных дополнительных возможностей.

Передача исключительных прав пользователям не осуществляется.

Используемые технологии

При разработке, развитии, сопровождении и технической поддержке сервиса «Кавёр» организация использует технологии и средства разработки, необходимые для работы мобильного приложения, сайта, серверной части, пользовательских интерфейсов и баз данных.

Стек технологий системы

  • TypeScript, JavaScript, Python, PL/SQL
  • React Native, React, Vue, Nuxt
  • PostgreSQL, Oracle Database, MySQL
  • средства разработки, сборки, проверки качества кода, тестирования и отладки программного обеспечения
  • средства администрирования и сопровождения баз данных
  • программные интерфейсы для обмена данными между мобильным приложением, сайтом, серверной частью и базами данных
  • средства сбора обезличенных статистических данных, отслеживания технических ошибок и отправки уведомлений пользователям

Для разработки и сопровождения используются, в том числе: PyCharm, Postman, DBeaver, Toad for Oracle, Oracle APEX, DataGrip.

Доступ к сервису

Доступ к приложению «Кавёр» предоставляется пользователям через мобильное приложение.

Сайт kaverafisha.ru содержит информацию о проекте, мероприятиях, местах, документах, правилах использования сервиса и контактных данных организации.

Информация на настоящей странице размещена в открытом доступе, доступна без регистрации, входа в личный кабинет и предоставления персональных данных.

Документы

Пользовательское соглашение
Соглашение о применении периодических платежей
Политика конфиденциальности
Положение об обработке персональных данных
ГлавнаяСобытияСтатьиМеста