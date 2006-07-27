Политика Конфиденциальности персональных данных

Российская Федерация

редакция от 12 сентября 2024 года

Настоящая политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика ПД) является неотъемлемой частью взаимодействия ООО «Очень НаДом», ОГРН 1184205004170 (далее – оператор) и Пользователя, размещенной в мобильном приложение «Кавёр» (далее – МП) и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте https://kaverafisha.ru/ (далее – приложение).

Продолжение использования сервисов приложения означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.1. В соответствии с Политикой ПД под персональной информацией понимается:

- персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно в процессе пользования приложением;

- данные, которые автоматически передаются сервисам приложения в процессе их использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к сервисам), технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация;

- Политика ПД применяется только в отношении указанного Оператора, который не несет ответственность за сайты/страницы третьих лиц, на которые Пользователь перешел по иным доступным на сайте ссылкам.

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. Оператор собирает и обрабатывает только ту информацию, предоставленную Пользователем, которая необходима и достаточна для предоставления сервисов, к которым обращается Пользователь, за исключением случаев, когда действующим законодательством предусмотрено обязательная обработка персональных данных в течение определенного законом срока.

2.2. В случае получения от Пользователя требования об отзыве согласия на обработку персональных данных, Оператор прекращает такие действия в отношении персональных данных пользователя в срок, предусмотренный нормативными актами. При этом, требование считается поданным в надлежащей форме только при условии соблюдения всех, установленных законом требований.

2.3. Цели обработки Оператором персональных данных пользователя:

2.3.1. Создание учетной записи, идентификация пользователя при регистрации и пользовании «личным кабинетом».

2.3.2. Предоставления Пользователю доступа к персональным ресурсам, имеющимся у Оператора;

2.3.3. Направление информации, уведомлений, запросов, заявок, обращений и т.п., получение обратной связи от Пользователя.

2.3.4. Проведения идентификации Пользователя при обращении к Оператору.

2.3.5. Проведение маркетинговых исследований.

2.3.6. Направление информационных сообщений рекламного характера (при условии предоставления согласия на это Пользователем).

2.3.7. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки.

3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПЕРЕДАЧА ЕЕ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

3.1. В отношении персональных данных Пользователя Оператор обязуется сохранять ее конфиденциальность, за исключением случаев, когда Пользователь самостоятельно в добровольном порядке предоставляет такую информацию о себе в открытом доступе для неограниченного круга лиц.

3.2. Оператор вправе передавать персональные данные пользователя третьим лицам в следующих случаях:

3.2.1. Пользователь выразил согласие на такую передачу.

3.2.2. Передача необходима в связи с оказанием определенны услуг/ предоставлению сервиса по запросу Пользователя, исполнения соглашений или договоров.

3.2.3. В случае, если такая передача предусмотрена действующим законодательством.

3.3. Обработка персональных данных осуществляется до момента отзыва согласия о такой обработке Пользователем следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Оператор принимает все необходимые меры в целях защиты предоставленных пользователем персональных данных от неправомерного доступа к ним третьих лиц. При этом, пользователь, со своей стороны, несет ответственность за получения доступа к его данным при несоблюдении мер по безопасному хранению сведений, обеспечивающих доступ в «личный кабинет» или иной информации на ресурсах оператора.

3.5. Оператор совместно с Пользователем принимают все необходимые меры по предотвращению и минимизации убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Пользователь обязан:

4.1.1. Предоставлять информацию, являющуюся персональными данными Оператору для целей, указанных в настоящей Политике ПД.

4.1.2. Обновлять, дополнять, уточнять информацию, относящуюся к категории персональных данных в случае ее изменения.

4.2. Оператор обязан:

4.2.1. Использовать полученную от Пользователя информацию исключительно в целях и сроки, указанные в настоящей Политике ПД.

4.2.2. Обеспечить сбор, обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством и не разглашать такую информацию третьим лицам без согласия Пользователя (за исключением случаев, когда такое разглашение предусмотрено действующим законодательством).

4.2.3. Для целей защиты полученной от пользователя информации, в качестве его персональных данных принимаются следующие меры:

- применение организационных и технических мер, по обеспечению безопасности персональных данных;

- определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;

- назначение ответственного лица за сбор и обработку персональных данных;

- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные системы персональных данных и по реагированию на компьютерные инциденты в них.

4.2.4. Осуществить блокирование или уничтожение персональных данных Пользователя с момента его обращения с требованием о совершении указанных действий или обращения его законных представителей. А также осуществить блокирование персональных данных пользователя в случае обращения пользователя, его законного представителя, либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

4.3. Действующая политика ПД в актуальной редакции доступна на сайте: https://kaverafisha.ru/

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. При разрешении споров, возникающих в результатах взаимодействия между Пользователем и Оператором, обязательным является предъявление претензии.

5.2. Получатель Претензии в течение 30 календарных дней с момента получения претензии письменно уведомляет лицо, предъявившее претензию о результатах ее рассмотрения.

5.3. При не достижении соглашения, спор передается на рассмотрение суда, в соответствии с требованием действующего законодательства Российской Федерации.

1. Общие положения

1.1 Политика конфиденциальности (далее– «Политика»), применяемая при использовании Приложения распространяется на отношения Компании и физического лица, являющегося Пользователем Приложения, действует в отношении информации, которую Компания может получить о Пользователе и от Пользователя при регистрации и во время использования им данного Приложения.

1.2 Загрузка, регистрация и/или использование Приложения означает безоговорочное согласие Пользователя с положениями политики конфиденциальности и указанными в ней условиями сбора и обработки информации, в т.ч. персональной информации Пользователя.

1.3 В целях настоящей Политики под персональной информацией Пользователя понимаются:

1.3.1 Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации (создании учетной записи) или в процессе использования функциональных сервисов Приложения. Обязательная, для предоставления функциональных сервисов, информация выделена специальными полями, подлежащих заполнению Пользователем при регистрации (создании учетной записи) и зависит от выбранного Пользователем способа регистрации. При получении согласия Пользователя, Приложение получает доступ к: SMS - для автоматического ввода кода при авторизации/регистрации, и/или последующего отправления информационных и рекламных сообщений. Местоположению - для рекомендаций по ближайшим мероприятиям Номеру телефона - для возможности подтверждения авторизации/регистрации и\или последующего отправления информационных и рекламных сообщений. Адресу электронной почты – для последующей отправки электронных билетов, уведомлений и иных сообщений.

1.3.2 Данные, которые автоматически передаются с Приложения в процессе его использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к сервисам), технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых страниц и любая другая информация, необходимая для корректной работы Приложения и обеспечения выполнения всех запросов Пользователя.

1.4 Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе трансграничная передача), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных. Персональные данные обрабатываются автоматизированным способом, с использованием передачи по сети Интернет, смешанными методами обработки.

1.5 Настоящая Политика применяется только к Приложению «Кавёр» Компания не контролирует и не несет ответственности за иные мобильные приложения и сайты третьих лиц, на которые Пользователь может самостоятельно перейти по ссылкам, доступным и связанным с Приложением.

1.6 Регистрируясь/авторизируясь в Приложении, Пользователь добровольно и в своих интересах предоставляет свои персональные данные и иную информацию, соглашаясь тем самым с Правилами пользования указанным Приложением и условиями конфиденциальности персональных данных. Предоставленные персональные данные могут быть изменены (обновлены, дополнены) Пользователем самостоятельно по своему желанию.

1.7 Компания, по общему правилу, не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой Пользователем, и не осуществляет контроль за его дееспособностью. Однако Компания исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по предлагаемым в Приложении вопросам, и, что Пользователь поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

2. Информация, которую Мы собираем

2.1 Мы собираем информацию от и о пользователях нашего Приложения непосредственно от Пользователя при регистрации в Приложении и автоматически, при использовании Приложения.

3. Как Мы собираем информацию

3.1 При загрузке, доступе и использовании Приложения для сбора определенного вида (типа) информации используется технология автоматического сбора информации и отслеживания, в частности для сбора следующих сведений:

3.1.1 Детали использования, включая данные о входе и использовании других информационных ресурсов, с которыми Пользователь связан, к которым Пользователь имеет доступ и использует в Приложении.

3.1.2. Приложение также может получить доступ к и другой информацию, связанной с другими файлами, хранящимися на устройстве Пользователя, массивами информации, включая мультимедийные материалы, включающие в себя, например, фотографии. Если Вы не хотите, чтобы мы собирали любую из приведенной выше информации, не заходите и не используйте данное Приложение. Все материалы, уже собранные Приложением во время использования Пользователем Приложения, хранятся в базе данных Приложения в соответствии с требованиями международных стандартов и законодательством Российской Федерации.

4. Цели обработки персональной информации пользователей

4.1 Приложение собирает и хранит персональную информацию, которая необходима для обеспечения корректного и оперативного функционирования Приложения и/или исполнения соглашений с Пользователем, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное хранение персональной информации в течение определенного законом срока.

4.2 Персональную информацию (данные) Пользователя Приложение обрабатывает в следующих целях:

4.2.1 Идентификации Пользователя, в т.ч. при регистрации/авторизации в Приложении и создании учетной записи Пользователя, для обеспечения надлежащего функционирования Приложения.

4.2.2 Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Приложения.

4.2.3 Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Приложения, изменения функциональных возможностей Приложения, появлении доступных обновлений Приложения, изменениях в любых продуктах или услугах, которые Мы предлагаем или предоставляем и т.д.

4.2.4 Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества.

4.2.5 Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем.

4.2.6 Предоставления Пользователю клиентской и технической поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием Приложения.

5. Условия обработки персональной информации пользователей и ее передачи третьим лицам

5.1 В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных функциональных сервисов Приложения Пользователь соглашается с тем, что определенная часть, либо полный объем его персональной информации становится общедоступной.

5.2 Компания вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в следующих случаях:

5.2.1 Пользователь выразил согласие на такие действия любым способом, в том числе используя Приложение в режиме полной функциональности.

5.2.2 Передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса либо для исполнения определенного соглашения с Пользователем.

5.2.3 Передача предусмотрена Российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры.

5.2.4 В случае перехода прав на Приложение (продажи) к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации.

5.3 Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

5.4 Компания может раскрывать сводную информацию (не личную информацию) о пользователях нашего Приложения без ограничений.

5.5 Кроме того, Компания может раскрыть собранную личную информацию, или предоставленную Пользователем информацию следующим лицам:

- нашим дочерним компаниям и филиалам;

- подрядчикам, поставщикам услуг и другим третьим сторонам, которых Мы используем для поддержки нашего бизнеса;

- покупателям и/или другим преемникам в случае слияния, разделения, реструктуризации, реорганизации, ликвидации или другой продажи, или передачи некоторых или всех активов Компании, будь то в качестве действующего предприятия или как часть банкротства, ликвидации или аналогичного разбирательства, в котором личная информация о пользователях нашего Приложения является одним из переданных активов;

- третьим лицам для продажи товаров или услуг для Пользователя, если Пользователь дал согласие на предоставление определенного перечня информации третьему лицу для четко определенных целей. При этом, принимающее информацию лицо обязано предпринять все разумные меры по обеспечению конфиденциальности полученной информации.

6. Безопасность данных

6.1 Компания внедрила и использует необходимые и достаточные организационные и технические меры, направленные на обеспечение безопасности личной информации пользователей от случайной потери, несанкционированного доступа, использования, изменения и раскрытия информации.

6.2 Информация, которая предоставляется пользователями Приложения, хранится на защищенных серверах за межсетевыми экранами.

6.3 Безопасность и защита информации Пользователя также зависит от Вас. Доступ к Приложению не защищен паролем, поэтому настоятельно рекомендуется убедиться, что Ваше устройство само по себе правильно защищено паролем или другими технологиями безопасности, и находится под Вашим контролем.

7. Изменения в нашей политике конфиденциальности

7.1 Компания оставляет за собой право изменять настоящую Политику конфиденциальности в любое время и без предварительного предупреждения и согласия Пользователя.

7.2 Дата последнего изменения Политики конфиденциальности, указывается в верхней части страницы. Пользователь несет ответственность за периодическое посещение этой страницы Политики конфиденциальности для проверки на наличие каких-либо изменений и/или ознакомления с ними.

7.3 Новая редакция Политики конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения в Приложении, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.

7.4 Дальнейшее использование Пользователем Приложения, после внесения изменений в Политику конфиденциальности, считается безусловным принятием Пользователем этих изменений. В связи с чем, пожалуйста, проверяйте периодически Приложение на наличие обновлений в Политике конфиденциальности. В случае несогласия с изменениями условий сбора, обработки и использования персональной и иной информации, Пользователь вправе в одностороннем порядке прекратить использование Приложения и удалить Приложение с устройства.

8. Контактная информация

В случае возникновения вопросов, связанных с настоящей политикой конфиденциальности и/или функционированием Приложения, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте:

Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, путем направления Пользователем письменного уведомления в адрес Компании. Настоящее согласие считается отозванным по истечении 30 (тридцати) дней с момента получения Компанией письменного уведомления об отзыве настоящего согласия.

Принятие Вами Политики конфиденциальности означает, что Вы соглашаетесь с условиями сбора персональных данных и иной личной информацией, даете полное и безусловное согласие на обработку персональных данных и иной личной информации, в том числе на трансграничную передачу Ваших персональных данных. Загрузка, регистрация и использование Приложения в любой его части означает Ваше безоговорочное согласие с условиями и правилами, изложенными в настоящей Политики Конфиденциальности.

Уважаемый Пользователь, Если Вы не согласны с условиями Политики конфиденциальности, нашими правилами и практикой, пожалуйста, не загружайте, не регистрируйтесь или не используйте данное Приложение и/или удалите его с Вашего устройства.