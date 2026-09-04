Установка и эксплуатация

Краткая инструкция пользователя: Цифровой платформы “Кавёр” - веб портал

Авторизация

Для того, чтобы воспользоваться экземпляром системы нужно:

1. Пройти по ссылке https://lk.kaverafisha.ru либо скачать мобильное приложение

AppStore - https://apps.apple.com/ru/app/kaver-unique-events-places/id1437238902?l=ru

GooglePlay - https://play.google.com/store/apps/details?id=info.goodline.events&hl=ru&gl=US

2. Нажать на раздел “Профиль”

3. Выбрать нужный способ авторизации (далее рассмотрим авторизацию по номеру телефона)

4. В поле “Номер телефона” ввести номер телефона

5. Нажать кнопку “Отправить”

6. В поле “Код подтверждения” ввести код из сообщения

7. Нажать кнопку “Авторизоваться”

Раздел “События”

1. Для открытия карточки события и просмотра детальной информации - нажмите на нужное событие в списке ЛКМ

2. Для фильтрации списка событий - заполните модуль фильтрации справа. Фильтры применяются автоматически без нажатия дополнительной кнопки. Для сброса фильтров нажмите кнопку “Сбросить фильтры”

Раздел “Блог”

1. Для просмотра детальной информации по статье нажмите на нее ПКМ

Поисковая строка

1. Для поиска контента введите текстовое значение, которое должно включать его описание или название