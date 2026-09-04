Правила сообщества
Добро пожаловать в Кавёр!
Кавёр - это место, где можно найти друзей, компанию или отношения, основываясь на общих интересах. Знакомься и будь собой! Мы решили, что свайпы в прошлом, и писать можно любому понравившемуся человеку, не дожидаясь мэтча.
Мы хотим, чтобы каждому пользователю Кавра было комфортно и безопасно находиться в приложении, поэтому тщательно следим за соблюдением Правил сообщества, которые описаны ниже. Несоблюдение этих рекомендаций может иметь реальные последствия — от предупреждения до блокировки.
Правила приложения Кавёр
- Уважай личные границы.
У каждого свой уровень комфорта. Поэтому мы не допускаем наготы, сексуального контента, желаний или фраз о поиске сексуальных отношений в анкете. В чате это допустимо, но только, если твой собеседник дал согласие. Мы против прямого предложения вступить в сексуальные отношения в начале общения. Мы хотим, чтобы пользователям было не страшно открывать чаты с новым собеседником.
- Делись информацией обдуманно.
Не публикуй в анкете личную информацию или способы для связи: адрес почты, номер телефона, аккаунты в соцсети, никнеймы в мессенджерах. Не переходи в другие мессенджеры, пока не убедишься в намерениях твоего собеседника. Если в первом сообщении тебе предлагают перейти в мессенджер, лучше воздержаться, так часто поступают мошенники. Если ты столкнулся с такой ситуацией, заблокируй собеседника и отправь нам жалобу, мы примем меры.
- Мы против насилия.
Не размещай в анкете фотографии и изображения, содержащие насильственные действия, кровь, оружие, военные действия. Мы за мир и спокойствие. В информации о себе нельзя писать угрозы, описывать насильственные действия.
- Не рекламируй себя и свои услуги.
Кавёр - это место, где знакомятся. Не рекламируй, не продвигай, не продавай что-либо пользователям. Не размещай ссылки на свои аккаунты, чтобы привлечь подписчиков. Также, мы против любого вида сексуальных и эскорт-услуг, или отношений в обмен на материальную помощь и подарки.
- Будь собой.
Не создавай фейковые аккаунты, не размещай чужие фотографии. Пользователи Кавра любят честность, и хотят узнать твою настоящую личность. Фотография твоего домашнего питомца в анкете скажет о тебе, что ты любишь животных, и это здорово, но лучше если это будет ваше совместное фото.
- Общайся уважительно.
Мы против ненависти. Мы никогда не будем поддерживать расизм, фанатизм, ненависть или насилие из-за личности и внешности. Сюда относятся раса, этническая и религиозная принадлежность, инвалидность, физическое состояние, пол, возраст, национальность. Если видишь кого-то, кто не соответствует твоим личным критериям, просто пройди мимо и продолжи поиск. Не отправляй жалобу, если только не считаешь, что пользователь нарушил наши правила.
- Кавёр только для взрослых.
Пользоваться Кавром могут только лица, достигшие 18 лет. Если ты моложе, мы будем рады тебе, когда подрастёшь!
- Соблюдай закон.
У нас запрещены любые действия, нарушающие закон. Соблюдай положения действующего законодательства Российской Федерации.
Как сообщить о проблеме или нарушении правил
Высказывайся и говори открыто. Если кто-то причиняет тебе вред, заставляет чувствовать себя некомфортно или нарушает наши Правила, сообщи об этом. Жалобы полностью конфиденциальны. Сообщая о нарушениях, ты помогаешь нам пресечь вредоносное поведение и защитить других.
Наши действия
Мы серьезно относимся к нашим Правилам сообщества и к их влиянию на наше сообщество. Мы сделаем все возможное, чтобы люди им следовали. Мы можем предупредить о нарушении, но можем заблокировать аккаунт и без предупреждения, если считаем, что нарушение серьёзное.
Мы оставляем за собой право проводить расследования и/или прекращать действия аккаунтов без возмещения каких-либо покупок в случае злоупотребления Сервисом или поведения, которое, по нашему мнению, является неуместным, незаконным или нарушающим наши Правила сообщества, включая действия или общение, которые происходят за пределами Приложения, но связаны с людьми, которые встретились в Приложении.