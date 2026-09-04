Правила сообщества

Добро пожаловать в Кавёр!

Кавёр - это место, где можно найти друзей, компанию или отношения, основываясь на общих интересах. Знакомься и будь собой! Мы решили, что свайпы в прошлом, и писать можно любому понравившемуся человеку, не дожидаясь мэтча.

Мы хотим, чтобы каждому пользователю Кавра было комфортно и безопасно находиться в приложении, поэтому тщательно следим за соблюдением Правил сообщества, которые описаны ниже. Несоблюдение этих рекомендаций может иметь реальные последствия — от предупреждения до блокировки.

Правила приложения Кавёр

Уважай личные границы. У каждого свой уровень комфорта. Поэтому мы не допускаем наготы, сексуального контента, желаний или фраз о поиске сексуальных отношений в анкете. В чате это допустимо, но только, если твой собеседник дал согласие. Мы против прямого предложения вступить в сексуальные отношения в начале общения. Мы хотим, чтобы пользователям было не страшно открывать чаты с новым собеседником. Делись информацией обдуманно. Не публикуй в анкете личную информацию или способы для связи: адрес почты, номер телефона, аккаунты в соцсети, никнеймы в мессенджерах. Не переходи в другие мессенджеры, пока не убедишься в намерениях твоего собеседника. Если в первом сообщении тебе предлагают перейти в мессенджер, лучше воздержаться, так часто поступают мошенники. Если ты столкнулся с такой ситуацией, заблокируй собеседника и отправь нам жалобу, мы примем меры. Мы против насилия. Не размещай в анкете фотографии и изображения, содержащие насильственные действия, кровь, оружие, военные действия. Мы за мир и спокойствие. В информации о себе нельзя писать угрозы, описывать насильственные действия. Не рекламируй себя и свои услуги. Кавёр - это место, где знакомятся. Не рекламируй, не продвигай, не продавай что-либо пользователям. Не размещай ссылки на свои аккаунты, чтобы привлечь подписчиков. Также, мы против любого вида сексуальных и эскорт-услуг, или отношений в обмен на материальную помощь и подарки. Будь собой. Не создавай фейковые аккаунты, не размещай чужие фотографии. Пользователи Кавра любят честность, и хотят узнать твою настоящую личность. Фотография твоего домашнего питомца в анкете скажет о тебе, что ты любишь животных, и это здорово, но лучше если это будет ваше совместное фото. Общайся уважительно. Мы против ненависти. Мы никогда не будем поддерживать расизм, фанатизм, ненависть или насилие из-за личности и внешности. Сюда относятся раса, этническая и религиозная принадлежность, инвалидность, физическое состояние, пол, возраст, национальность. Если видишь кого-то, кто не соответствует твоим личным критериям, просто пройди мимо и продолжи поиск. Не отправляй жалобу, если только не считаешь, что пользователь нарушил наши правила. Кавёр только для взрослых. Пользоваться Кавром могут только лица, достигшие 18 лет. Если ты моложе, мы будем рады тебе, когда подрастёшь! Соблюдай закон. У нас запрещены любые действия, нарушающие закон. Соблюдай положения действующего законодательства Российской Федерации.

Как сообщить о проблеме или нарушении правил

Высказывайся и говори открыто. Если кто-то причиняет тебе вред, заставляет чувствовать себя некомфортно или нарушает наши Правила, сообщи об этом. Жалобы полностью конфиденциальны. Сообщая о нарушениях, ты помогаешь нам пресечь вредоносное поведение и защитить других.

Наши действия

Мы серьезно относимся к нашим Правилам сообщества и к их влиянию на наше сообщество. Мы сделаем все возможное, чтобы люди им следовали. Мы можем предупредить о нарушении, но можем заблокировать аккаунт и без предупреждения, если считаем, что нарушение серьёзное.

Мы оставляем за собой право проводить расследования и/или прекращать действия аккаунтов без возмещения каких-либо покупок в случае злоупотребления Сервисом или поведения, которое, по нашему мнению, является неуместным, незаконным или нарушающим наши Правила сообщества, включая действия или общение, которые происходят за пределами Приложения, но связаны с людьми, которые встретились в Приложении.