Правила размещения информации

Условия публикации
Мы бесплатно публикуем события и места в приложении, не берём ни копеечки с организаторов. Но тщательно фильтруем, публикуем далеко не всё и не даём консультаций, почему «да» или почему «нет».
Общие контуры таковы:
Что нам подходит: необычное, современно-культурное, (само)познавательное, развлекательное, эстетичное.
Не наш формат: военно-патриотическое, детское, классическое, бизнес.
Где есть Кавёр?
Сейчас публикуем события в 11 городах России.
У нас есть все города населением в миллион и более человек: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Красноярске, Сочи и Кемерово.
Принимаем и выкладываем анонсы онлайн-событий.
Чек-лист идеального анонса события
- Название мероприятия
- Описание: подробная программа, кто выступает и т.д.
- Афиша в вертикальном формате (точный размер 550*760 px) без надписей. Если нет афиши или она квадратная, нестрашно.
- Фото для иллюстрации: фото места, выступающих, атмосферы. Чем эстетичнее и эмоциональнее фото, тем больше шансов на вовлечённость пользователей! И тем больше шансов попасть к нам в афишу ;)
- Адрес: город, локация, улица, если нужно — подробности, как пройти.
- Дата, время начала, продолжительность
- Стоимость
- Возрастной ценз
- Ссылка на покупку билетов либо на регистрацию. Если ссылки нет — инструкция, как попасть.
- Ссылка на соцсети и/или номер телефона для связи.
Текст анонса мы бережно отредактируем, так что можно присылать максимально подробное описание.
Куда присылать анонс
Заявки отправляются через специальную форму, которая по шагам расспросит тебя о мероприятии. Всё можно удобно сделать на нашем сайте.
Если у тебя есть чатик с редакторами с названием а-ля «Йогические Стендапы & Кавёр» — присылай всё туда, можно обойтись без бота :)
Когда присылать
Приходи с анонсом чем раньше, тем лучше! Но не позже чем за неделю до начала мероприятия, если мы ещё не публиковали твои события в Кавре.
Если мы уже познакомились и твои анонсы бывали в Кавре, то ждём информацию за 3 рабочих дня до начала мероприятия.
Ну вот и всё. Эту инструкцию будем дополнять, вопросики можно задавать в тг редакции @redkaver.