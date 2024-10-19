Правила размещения информации

Условия публикации

Мы бесплатно публикуем события и места в приложении, не берём ни копеечки с организаторов. Но тщательно фильтруем, публикуем далеко не всё и не даём консультаций, почему «да» или почему «нет».

Общие контуры таковы:

Что нам подходит: необычное, современно-культурное, (само)познавательное, развлекательное, эстетичное.

Не наш формат: военно-патриотическое, детское, классическое, бизнес.

Где есть Кавёр?

Сейчас публикуем события в 11 городах России.

У нас есть все города населением в миллион и более человек: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Красноярске, Сочи и Кемерово.

Принимаем и выкладываем анонсы онлайн-событий.

Чек-лист идеального анонса события

Название мероприятия

Описание: подробная программа, кто выступает и т.д.

Афиша в вертикальном формате (точный размер 550*760 px) без надписей. Если нет афиши или она квадратная, нестрашно.

Фото для иллюстрации: фото места, выступающих, атмосферы. Чем эстетичнее и эмоциональнее фото, тем больше шансов на вовлечённость пользователей! И тем больше шансов попасть к нам в афишу ;)

Адрес: город, локация, улица, если нужно — подробности, как пройти.

Дата, время начала, продолжительность

Стоимость

Возрастной ценз

Ссылка на покупку билетов либо на регистрацию. Если ссылки нет — инструкция, как попасть.

Ссылка на соцсети и/или номер телефона для связи.

Текст анонса мы бережно отредактируем, так что можно присылать максимально подробное описание.

Куда присылать анонс

Заявки отправляются через специальную форму, которая по шагам расспросит тебя о мероприятии. Всё можно удобно сделать на нашем сайте.

Если у тебя есть чатик с редакторами с названием а-ля «Йогические Стендапы & Кавёр» — присылай всё туда, можно обойтись без бота :)

Когда присылать

Приходи с анонсом чем раньше, тем лучше! Но не позже чем за неделю до начала мероприятия, если мы ещё не публиковали твои события в Кавре.

Если мы уже познакомились и твои анонсы бывали в Кавре, то ждём информацию за 3 рабочих дня до начала мероприятия.

Ну вот и всё. Эту инструкцию будем дополнять, вопросики можно задавать в тг редакции @redkaver.