Соглашение о применении рекуррентных платежей (оферта)

Настоящее соглашение (далее - Соглашение) разработано Обществом с ограниченной ответственностью «Очень НаДом» (далее - Общество) в соответствии с нормативно- правовыми актами Российской Федерации в форме оферты, адресованной пользователю мобильного приложения «КАВЁР» и сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://kaverafisha.ru/ принадлежащего Обществу (далее - Пользователь).

Акцептом данной оферты является электронное согласие на применение рекуррентных платежей, которое дается пользователем путем заполнения соответствующего поля в мобильном приложении «КАВЁР» и на kaverafisha.ru Общества (далее – приложение).

Настоящим пользователь признает, что полная стоимость подключения к платным разделам мобильного приложения и сайта Общества указана в соответствующем Тарифе и отличается от размера рекуррентных платежей, согласие на списание которых со своего банковского счета, пользователь дает в соответствии с настоящим Соглашением.

1. Определения и термины

Сервис «Рекуррентные платежи» — вид безналичного платежа, который подразумевает автоматическое списание средств с расчетного счета без необходимости каких-либо действий со стороны владельца данного счета.

Платный раздел приложения Общества - электронная система учета и взаимодействия (программное обеспечение), доступная в приложении и на сайте Общества и позволяющая пользователю пользоваться платным функционалом приложения и сайта. Приложение включает в себя интерфейс, программное обеспечение и иные элементы, необходимые для надлежащего функционирования. Все права на приложение (и входящие в него элементы) принадлежат Обществу в полном объеме.

Пакет опций - совокупность функций приложения и сайта, доступные пользователю при подключении к платному разделу приложения по выбранному тарифу. Стоимость подключения и функционал зависит от выбранного Пакета опций. Описание Пакета опций содержится в приложении.

Опции - платные функции приложения, входящие в тарифный план.

Банк - кредитная организация, занимающаяся банковской деятельностью в соответствии с законодательством РФ.

Подписка – предоставление пользователю доступа к платным разделам приложения в соответствии с выбранным пакетом опций на период подписки. Подписка считается осуществленной (состоявшейся) и принятой к исполнению с момента оплаты пользователем выбранной подписки.

Период Подписки – календарный месяц. Начало периода подписки исчисляется с момента осуществления её оплаты до момента отказа Пользователя от Подписки (отключения).

2. Описание сервиса «Рекуррентные платежи»

2.1. Сервис «Рекуррентные платежи» позволяет пользователю производить оплату подключения к платному разделу приложения Общества путём автоматического списания денежных средств с банковской карты пользователя в размере, указанном в приложении, совокупность которых составляет стоимость соответствующего Пакета опций.

2.2. После подключения Сервиса «Рекуррентные платежи», с расчетного счета пользователя будут осуществляться переводы денежных средств в размерах, необходимых для надлежащего исполнения обязанности по оплате Пакета опций.

2.3. Плата за использование сервиса «Рекуррентные платежи» (в том числе действия по его активации/отключению) не взимается.

2.4. Для получения доступа к пакету опций Приложения пользователь осуществляет оплату подписки, путем внесения суммы 100 % предоплаты, в соответствии с выбранным пользователем тарифом. Подробная информация о тарифах и их описании размещена Обществом в приложении. Общество имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость и содержание тарифа уведомив о изменениях Пользователя, путем размещения информации в Приложении.

2.5. Пользователь обязуется обеспечить наличие необходимой и достаточной суммы на банковской карте на дату оплаты очередного периода Подписки, а также самостоятельно отслеживать срок действия, своевременный перевыпуск и замену данной Банковской карты.

2.6. В случае невозможности воспользоваться оплаченным пакетом опций, после оплаты выбранного тарифа в полном объеме, по причинам, возникшим по вине Общества, Пользователь вправе обратиться в службу поддержки Общества kaverafisha@gmail.com с указанием своего логина и причины обращения для разрешения данной ситуации. При невозможности решения, пользователь вправе требовать возврата денег за не оказанную услугу Обществом. В таком случае, при подтверждении такой информации на стороне Общества, Общество обязуется осуществить возврат денежных средств Пользователю в течение 30 (тридцати) рабочих дней.

2.7. Пользователь вправе отказаться в любой момент от использования сервиса «Рекуррентные платежи» (периодические платежи) воспользовавшись одним из следующих способов:

2.7.1. Самостоятельно отказаться от сервиса «Рекуррентные платежи» (периодические платежи) в Приложении в следующем порядке:

— перейти в раздел «Профиль»;

— перейти в раздел «Настройки»;

— перейти в раздел «Управление подписками»;

— нажать кнопку «Отменить»;

— подтвердить намерение отказаться от подписки, последовательно проходя экраны подтверждения отмены;

— выбрать причину отказа от подписки (при наличии соответствующего запроса в интерфейсе Приложения) и нажать кнопку «Отменить подписку»;

— дождаться завершения процедуры отмены подписки, после чего в интерфейсе Приложения отобразится уведомление о том, что подписка отменена, а рекуррентные платежи прекращены с даты окончания оплаченного периода.

2.7.2. Отказаться от сервиса рекуррентных платежей (периодических платежей) путем направления на электронную почту Общества kaverafisha@gmail.com письменного заявления Пользователем с указание ФИО, логина, реквизитов банковского счета, указанных ранее в приложении, по которым Пользователь отказывается от сервиса рекуррентных платежей (периодических платежей).

3. Активация (подключение) к системе «Рекуррентные платежи»

3.1. При оформлении подключения к пакету опций, пользователь заполняет соответствующее поле в приложении, чем дает свое согласие на активацию сервиса «Рекуррентных платежей», а также акцептирует настоящее Соглашение, которое является офертой.

3.2. Акцептируя настоящее Соглашение, пользователь полностью осознает его содержание и принимает все его условия в полном объеме.

3.3. Настоящее Соглашение дает Обществу право на автоматическое списание денежных средств с расчетного счета Клиента в счет исполнения его обязанностей по оплате подключения к Системе.

3.4. Пользователь использует для оплаты подписки Банковскую карту и разрешает Обществу периодически дебетовать счет карты на сумму, подлежащую оплате, согласно выбранного тарифа.

3.5. Пользователь заключением настоящего соглашения отдает распоряжение на перечисление денежных средств со счета банковской карты в оплату Общества стоимости подписки, и признает все действия по использованию приложения тождественными заверенным его собственноручной подписью.

4. Порядок пользования Сервисом «Рекуррентные платежи»

4.1. В момент окончания текущего оплаченного периода подключения к пакету опций в соответствии с выбранным Клиентом тарифным планом, с расчетного счета пользователя в безакцептном (автоматическом) порядке списываются денежные средства в размере, предусмотренном условиями подключения к Системе.

4.2. Непосредственное списание денежных средств осуществляет Банк.

4.3. Все расчёты, предусмотренные настоящим Соглашением, производятся в рублях Российской Федерации.

4.4. Общество не хранит и не обрабатывает банковские данные пользователя, обеспечивая лишь направление запросов в Банк для повторного проведения операции по банковскому счету пользователя.

4.5. Общество ни при каких условиях не гарантирует возможность проведения операций по банковскому счету пользователя, оставляя разрешение данных вопросов за соответствующим Банком.

4.6. Пользователь гарантирует, что он является владельцем банковского счета и банковской карты, указанных при оплате подключения к Системе, осознанно, корректно и полностью вводит все требуемые реквизиты при активации (подключении) Сервиса «Рекуррентные платежи».

4.7. При недостаточности на банковском счете Общества денежных средств для оплаты очередного платежа в соответствии с Пакетом опций, сервис «Рекуррентные платежи» и подключение к Системе временно приостанавливаются до момента оплаты пользователем очередного платежа.

4.8. Общество не менее чем за три дня до очередного периодического списания денежных средств с банковской карты Пользователя, в размере, указанном в Приложении, уведомляет Пользователя о предстоящем списании посредством направления сообщения на электронную почту, указанную им при регистрации, либо посредством направления уведомления в Приложении.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Общество вправе отказать пользователю в возможности активации (подключения) сервиса «Рекуррентные платежи» для совершения им очередных платежей.

5.2. Общество имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение, без предварительного уведомления об этом пользователя. Пользователь самостоятельно обязуется отслеживать изменения в настоящем соглашении.

5.3. Общество не несёт ответственности за временную неработоспособность сервиса «Рекуррентные платежи» по не зависящим от Общества причинам, а также обстоятельствам непреодолимой силы. В этом случае пользователь использует иные, согласованные с Обществом способы внесения средств для оплаты очередного платежа за подключение к Системе в соответствии с выбранным Пакетом опций.

5.4. В случае изменения банковского счета пользователя или банковской карты, он обязан в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом Общество с целью актуализации информации Обществом. Полученное Обществом соответствующее заявление Клиента является основанием для временного приостановления операций до момента актуализации информации Обществом.

5.5. Общество вправе отказать пользователю в использовании сервиса «Рекуррентные платежи» для оплаты подключения к Системе в случае получения отчета о невозможности списания денежных средств с расчетного счета пользователя.

6. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения Соглашения

6.1. По окончании срока подключения к Системе, если такой срок не продлен, действие настоящего Соглашения прекращается.

6.2. Пользователь вправе расторгнуть настоящее соглашение путем направления соответствующего уведомления в службу поддержки Общества kaverafisha@gmail.com. Общество обязано рассмотреть такое обращение в течении 30 дней.

6.3. Ответственность Общества перед пользователем по настоящему Соглашению ограничивается суммой денежных средств, зачисленных с использованием Сервиса «Рекуррентные платежи» на расчетный счёт Общества в рамках подключения пользователя к Системе.

6.4. Споры, возникшие в связи с выполнением условий настоящего Соглашения, разрешаются в ходе взаимных консультаций и переговоров.

7. Реквизиты Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Очень НаДом»

Юридический адрес: 650002, г. Кемерово, пер. Бакинский, стр.15, пом.2

ОГРН 1184205004170

ИНН 4205366162, КПП 420501001

р\сч 40702810126000016029

корр. счет: 30101810200000000612

КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК, г. Кемерово

ИНН 7744000302, КПП 540643001

БИК: 043207612