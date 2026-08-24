афиша событий и карта необычных мест

Natasha

Посетила объединённую выставку «Фрида Кало. Несломленная» и «Загадочные миры Иеронима Босха» с большими ожиданиями, но, к сожалению, ушла с чувством неудовлетворённости. Сложилось впечатление, что акцент сделан на эффектной визуальной подаче, а не на знакомстве с искусством. Если вы уже хорошо знаете Фриду Кало и Босха, возможно, мультимедийная часть будет интересной. Но тем, кто приходит именно узнать и понять их творчество, этой выставке, на мой взгляд, сильно не хватает глубины.