афиша событий и карта необычных мест

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На сцене Московского стендап клуба Comedy34 — специальный комедийный ивент «Прож...
777₽
Практика бережного прикосновения от телесно-ориентированного специалиста. Прико...
2000₽
Просчитывай ходы наперёд: встреча, где ты выяснишь, чья логика, способность заме...
1700₽
Ты наверняка слышал утверждение, что московское метро самое красивое в мире. А к...
1300₽
Уникальный формат стендап-шоу. Выступают 3 комика и ведущий концерта комика с бо...
от 1181₽
Когда-то в районе Бауманской улицы селились иностранцы, а юный Пётр I устраивал ...
от 5700₽
Лучшие события выходных 11‑13 сентября
Афиша самых интересных событий ближайших пятницы, субботы и воскресенья в городе Москва
Стендап
На сцене Московского стендап клуба Comedy34 — специальный комедийный ивент «Прож...
777₽
Уникальный формат стендап-шоу. Выступают 3 комика и ведущий концерта комика с бо...
от 1181₽
Комедийные выступления женщин-комиков с жёстким, провокационным юмором. В проект...
от 1190₽
Лучшие девушки комики Москвы соберутся на одной сцене, чтобы подарить зрителю св...
от 1290₽
Проверка материала от невероятно опытных комиков. Входные билеты не привязаны ...
от 599₽
Колоритный вечер разных историй. Самое главное — это очень душевный формат, кото...
690₽
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Статья носит вдохновляющий характер. Редакция не несёт ответственности за укусы комаров и промокшую обувь.
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Концерты
Уникальный формат стендап-шоу. Выступают 3 комика и ведущий концерта комика с бо...
от 1181₽
В программе — музыка, знакомая каждому: саундтреки, ставшие частью нашей памяти ...
от 3500₽
Рок-мюзикл. Это первый и единственный мюзикл в России. В 1999 году он стал отпр...
от 1800₽
Закат над Замоскворечьем, крыша с видом на старую Москву и музыка артиста, котор...
от 1800₽
Уникальный формат стендап-шоу. Выступают 3 комика и ведущий концерта комика с бо...
от 1181₽
Вкусный обед под сопровождение живой музыки — вот что такое бранч в «Эссе». Насл...
750₽
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Последние комментарии
Даша
Пару лет назад была на иммерсивном спектакле тут. Потрясающе 😊8 сентября 2026, 03:28
Лиля
Очень приятное, вкусное и милое место. Классный персонал Меню разнообразное, прикольно, что место почти всегда открыто: в любое время можно поесть, а потом петь в капсульном караоке. Их несколько на разное количество человек. Зал небольшой, лучше заранее бронировать. Караоке тоже бронировать.7 сентября 2026, 02:09
Ева
Интересное место!1 сентября 2026, 11:02
Natasha
Посетила объединённую выставку «Фрида Кало. Несломленная» и «Загадочные миры Иеронима Босха» с большими ожиданиями, но, к сожалению, ушла с чувством неудовлетворённости. Сложилось впечатление, что акцент сделан на эффектной визуальной подаче, а не на знакомстве с искусством. Если вы уже хорошо знаете Фриду Кало и Босха, возможно, мультимедийная часть будет интересной. Но тем, кто приходит именно узнать и понять их творчество, этой выставке, на мой взгляд, сильно не хватает глубины.24 августа 2026, 16:19
Настасия
выглядит заманчиво :)20 августа 2026, 14:28
Роман
Удивительное место. Такая плотнейшая атмосфера южной готики, как мне показалось. И пиво отличное11 августа 2026, 20:29
Ева
Приятное!)11 августа 2026, 17:10
Вера
Нам все понравилось! Рекомендую. Узнали много новой и мистической информации о городе. 👻👻👻10 августа 2026, 05:30