афиша событий и карта необычных мест

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Куда сходить сегодня

Ивент прожарка
Ивент прожарка

На сцене Московского стендап клуба Comedy34 — специальный комедийный ивент «Прож...

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

777₽

Практика прикосновений «Работа с телом» («Bodywork»)
Популярное
Выбор редакции
Практика прикосновений «Работа с телом» («Bodywork»)

Практика бережного прикосновения от телесно-ориентированного специалиста. Прико...

Нора

2000₽

Шахматный турнир
Выбор редакции
Шахматный турнир

Просчитывай ходы наперёд: встреча, где ты выяснишь, чья логика, способность заме...

Yauza

1700₽

Московское метро: 7 станций, 7 чудес
Популярное
Московское метро: 7 станций, 7 чудес

Ты наверняка слышал утверждение, что московское метро самое красивое в мире. А к...

до
ст.м. Площадь Революции, в центре зала на платформе

1300₽

Стендап без тормозов
Стендап без тормозов

Уникальный формат стендап-шоу. Выступают 3 комика и ведущий концерта комика с бо...

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

от 1181₽

«Призраки Немецкой слободы»: городской квест с ведущим
«Призраки Немецкой слободы»: городской квест с ведущим

Когда-то в районе Бауманской улицы селились иностранцы, а юный Пётр I устраивал ...

до
Бауманская улица, 33/2, у выхода из метро

от 5700₽

Арт-пространства

Кейв

Малая Семёновская улица, 6с1
Карточка

Лепим-Рисуем

Федеративный проспект, 46к1
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Место быть

Мясницкая улица, 24/7с1
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Открытое пространство Seasons of life в Доме с рыцарем

Садовая-Самотёчная улица, 2/12
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Linda de La. Арт-центр

Берсеневский переулок, 5с2
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Нора

Новорязанская улица, 30
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Обложка

Лучшие события выходных 11‑13 сентября

Афиша самых интересных событий ближайших пятницы, субботы и воскресенья в городе Москва

Стендап

Ивент прожарка
Ивент прожарка

На сцене Московского стендап клуба Comedy34 — специальный комедийный ивент «Прож...

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

777₽

Стендап без тормозов
Стендап без тормозов

Уникальный формат стендап-шоу. Выступают 3 комика и ведущий концерта комика с бо...

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

от 1181₽

Чёрный стендап по-женски
Чёрный стендап по-женски

Комедийные выступления женщин-комиков с жёстким, провокационным юмором. В проект...

до
Руки ВВерх!

от 1190₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски

Лучшие девушки комики Москвы соберутся на одной сцене, чтобы подарить зрителю св...

до
Руки ВВерх!

от 1290₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

Проверка материала от невероятно опытных комиков. Входные билеты не привязаны ...

Камеди Хаб

от 599₽

Большой стендап концерт
Большой стендап концерт

Колоритный вечер разных историй. Самое главное — это очень душевный формат, кото...

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

690₽

Есть с кем и куда сходить

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Ну что? Девичник? Кавёр собрал для тебя смешных девчонок российского мира стендапа. В этой статье царит атмосфера самоиронии, женской силы и просто комфортности. Конечно, абсолютно за всеми не уследишь, поэтому если знаешь имя комикессы, которое мы не упомянули, то пиши нам!

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Тусовки для миллениалов: куда сходить на вечеринку в Москве?

Движ, музыка и отличное настроение. Собрали главные тусовочные места Москвы, где точно не будет скучно.

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Что нужно успеть за последний летний месяц

Статья носит вдохновляющий характер. Редакция не несёт ответственности за укусы комаров и промокшую обувь.

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Альтернативы Тиндера в России: где сейчас знакомятся

В июне 2023 года Тиндер ушёл из России, но мы знаем, где знакомиться. Расскажем про новые сервисы и старые, которые стали лучше.

Галереи

Lime

улица Кузнецкий Мост, 14
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К35

Усачёва улица, 9
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Галерея Нико

Большой Тишинский пер., 19, стр. 1
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Популярное

Sistema

Бобров переулок, 4с4
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Омельченко (Omelchenko)

Староконюшенный пер., д. 32
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Stella Art Foundation

1-й Красногвардейский проезд, 15
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Концерты

Стендап без тормозов
Стендап без тормозов

Уникальный формат стендап-шоу. Выступают 3 комика и ведущий концерта комика с бо...

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

от 1181₽

Cinematica Orchestra
Cinematica Orchestra

В программе — музыка, знакомая каждому: саундтреки, ставшие частью нашей памяти ...

Yauza

от 3500₽

Волосы
Волосы

Рок-мюзикл. Это первый и единственный мюзикл в России. В 1999 году он стал отпр...

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по
Театр Стаса Намина

от 1800₽

Трибьют Michael Jackson
Трибьют Michael Jackson

Закат над Замоскворечьем, крыша с видом на старую Москву и музыка артиста, котор...

Крыша на Новокузнецкой, Большая Татарская улица, 5

от 1800₽

Стендап без тормозов
Стендап без тормозов

Уникальный формат стендап-шоу. Выступают 3 комика и ведущий концерта комика с бо...

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

от 1181₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

Вкусный обед под сопровождение живой музыки — вот что такое бранч в «Эссе». Насл...

Джаз клуб Эссе, Пятницкая, 27с3А

750₽

Что ещё

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Последние комментарии

Место: Иммерсивный театр Особняк Дашков

Даша

Пару лет назад была на иммерсивном спектакле тут. Потрясающе 😊

8 сентября 2026, 03:28
Место: Izumi

Лиля

Очень приятное, вкусное и милое место. Классный персонал Меню разнообразное, прикольно, что место почти всегда открыто: в любое время можно поесть, а потом петь в капсульном караоке. Их несколько на разное количество человек. Зал небольшой, лучше заранее бронировать. Караоке тоже бронировать.

7 сентября 2026, 02:09
Место: Красная Пресня

Ева

Интересное место!

1 сентября 2026, 11:02
Событие: Загадочные миры Иеронима Босха/Фрида Кало. Несломленная

Natasha

Посетила объединённую выставку «Фрида Кало. Несломленная» и «Загадочные миры Иеронима Босха» с большими ожиданиями, но, к сожалению, ушла с чувством неудовлетворённости. Сложилось впечатление, что акцент сделан на эффектной визуальной подаче, а не на знакомстве с искусством. Если вы уже хорошо знаете Фриду Кало и Босха, возможно, мультимедийная часть будет интересной. Но тем, кто приходит именно узнать и понять их творчество, этой выставке, на мой взгляд, сильно не хватает глубины.

24 августа 2026, 16:19
Место: Клуб чайной культуры ЧаЕ

Настасия

выглядит заманчиво :)

20 августа 2026, 14:28
Место: Дом, в котором

Роман

Удивительное место. Такая плотнейшая атмосфера южной готики, как мне показалось. И пиво отличное

11 августа 2026, 20:29
Место: Аптекарский огород

Ева

Приятное!)

11 августа 2026, 17:10
Событие: Мистическая экскурсия по центру столицы с гаданиями и чаем

Вера

Нам все понравилось! Рекомендую. Узнали много новой и мистической информации о городе. 👻👻👻

10 августа 2026, 05:30
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