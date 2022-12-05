афиша событий и карта необычных мест

20 February 2023

Как добавить своё мероприятие в Кавёр?

Если ты организуешь что-то интересное в Москве или Санкт-Петербурге, а мы об этом не знаем — самое время познакомиться! Алгоритм простой: 1. Расскажи нам в телеграм @kaverapp (https://t.me/kaverapp) о своём мероприятии или месте. Идеально, если сра...