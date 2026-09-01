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Языки народов России

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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от 1600₽ до 2600₽
Возраст 6+

Про событие

С языковой точки зрения Россия парадоксальна. На первый взгляд, она совершенно одноязычна: все везде говорят по-русски. Но многие даже не осознают, что вообще-то в России живут носители более чем полутора сотен языков. На лекции посмотрят на языковую карту России и разберёшься, почему языки распространены по ней так неравномерно. Выяснят, почему невозможно точно ответить на вопрос, сколько языков в России, и поломаешь голову над данными переписей населения. Поговорят о том, какой след языки народов России оставили в русском языке и как русский язык повлиял на них. А главное — совершишь небольшое путешествие по языковым семьям России и увидишь, насколько по-разному могут быть устроены человеческие языки. Языки с десятками падежей и языки, где под сотню согласных, языки с пересказывательным наклонением и языки со словами-предложениями (привет от адыгейского зыкъызэригъэупэрэцыщтыгъэр) — всё это разнообразие ждёт тебя. Кто рассказывает? Антон Сомин. Лингвист, старший преподаватель Института лингвистики РГГУ и Школы лингвистики НИУ ВШЭ.

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