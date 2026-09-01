Базовая программа на 60 минут для двух человек. Это небанальное свидание проходит в полной темноте, поэтому тебе не нужно переживать, как ты выглядишь, и легко находятся темы для общения. Вместе с незрячим гидом ты пройдёшь пять тематических локаций: разгадка загадок в «Таинственной квартире», угадывание ароматов в «Лавке специй», разговоры тет-а-тет в «Античном дворике», партия настольного тенниса на слух в «Спортивной комнате» и медитативная «Комната для релаксации». Такой формат помогает довериться друг другу, лучше узнать сильные стороны партнёра и наполнить встречу новыми эмоциями. За час ты сможешь произвести яркое впечатление, признаться в чувствах и добавить искру в отношения. По субботам с 10:20 до 21:20