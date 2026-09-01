Тебе предстоит пройти по маршруту, чтобы найти пропажу семейной реликвии и помочь Козьме завоевать сердце красавицы. Это индивидуальная программа, ведущий проведёт её только для тебя и твоего близкого человека. Козьма Терентьев, молодой купец из Ярославской губернии, приехавший покорять столицу своими добротными кушаками. Он умён, находчив и им движет любовь к торговому ремеслу, но вот незадача, месяца 3 назад увидел он в Зеркальном ряду на Китай-городе купеческую дочь, Лизоньку Рахманову, и потерял голову. Вчера он случайно подслушал разговор Лизы с подругой, когда она в слезах признавалась в том, что потеряла на балу семейную реликвию. Тебе предстоит пройти по маршруту Лизоньки, чтобы найти пропажу и помочь Козьме завоевать сердце красавицы. Как проходит мероприятие: Тебя будут ждать на старте — расскажут небольшую предысторию, вручат карту и твоё первое задание. Ты продвигаешься по маршруту самостоятельно, но будут рядом — с дополнительными заданиями и помощью, если она понадобится. Что ты увидишь: Приключение начнётся на Никольской улице, где торговля и купеческая жизнь кипели веками. Пройдёшь мимо Зеркального ряда и отправишься по следам Лизоньки — через старые переулки и оживлённые купеческие кварталы. Двигаясь в сторону Маросейки, ты откроешь для себя малоизвестные уголки Китай-города, где за фасадами скрыты исторические клады. Что ты узнаешь: Найдёшь первую московскую аптеку; Услышишь историю возникновения аромата «Красная Москва»; Увидишь один из старейших двухкупольных храмов города; Познакомишься с архитектурой столичного модерна; Отыщешь самое крупное издательство конца 19 века, которое сыграло ключевую роль в распространении литературы и знаний в Российской империи; Узнаешь, чем торговали купцы два столетия назад, что такое камедь и сурепа; Наткнёшься на первый в Москве ресторан русской кухни, где встречались знатные особы из мира искусства и науки. Нужно ли знать историю? Нет, не проверяют твоё знание истории. Знакомят тебя с ней. Мероприятие проводится каждый день, полное расписание можно увидеть по кнопке выше. Стоимость указана за двух участников Также можно приобрести билет на группу до 7 человек Встреча на Театральной площади у фонтана Витали, выход из метро №10