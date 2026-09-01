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Sigma — 3 года

Dex
Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 32

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 14000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Мультижанровый фестиваль электронной музыки, который объединяет хедлайнеров локальной электронной сцены, знаковые промо-команды, иностранных артистов и гостей под одной крышей. 3 дня — 3 самостоятельные программы. Внутри каждой — уникальные саб-ивенты определяющие жанры, наполнение и звучание фестиваля. Полную программу фестиваля и участников можно посмотреть на сайте организатора: https://sigmafestival.ru/

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Комментарии

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Александр
1 марта 2025, 14:43

Взял випки, кто тоже?)

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Валера
2 июля 2024, 09:40

🫡

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Валерия
20 июня 2024, 05:40

Погнали!!!!

Аватар
Алекс Юлия
10 апреля 2024, 18:18

Я мечтаю попасть на нормальную вечеринку, впервые в Москве!

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Sewa
13 апреля 2024, 02:27

Алекс Юлия, сходим?

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