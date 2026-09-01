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Про событие
Мультижанровый фестиваль электронной музыки, который объединяет хедлайнеров локальной электронной сцены, знаковые промо-команды, иностранных артистов и гостей под одной крышей. 3 дня — 3 самостоятельные программы. Внутри каждой — уникальные саб-ивенты определяющие жанры, наполнение и звучание фестиваля. Полную программу фестиваля и участников можно посмотреть на сайте организатора: https://sigmafestival.ru/
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Комментарии
Валера2 июля 2024, 09:40
🫡
Валерия20 июня 2024, 05:40
Погнали!!!!
Алекс Юлия10 апреля 2024, 18:18
Я мечтаю попасть на нормальную вечеринку, впервые в Москве!
Алекс Юлия, сходим?
Взял випки, кто тоже?)