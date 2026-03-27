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Комментарии
Мне жаль, что у вас возникли сложности с оплатой ;( Важно уточнить, что Кавёр не продаёт билеты и не принимает платежи за события — мы выступаем как афиша, а покупка происходит на стороне организатора или билетного сервиса. Напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения Редакции @redkaver— постараемся разобраться в ситуации и подсказать, к кому корректно обратиться по возврату.
Хотелось бы пойти в выходные , давайте вместе ?)
Хотелось бы сходить завтра, кто также планирует?
А хочу, кто тоже пойдёт?
Интересная экскурсия, по местам из романа "Мастер и Маргарита" (точно как в описании экскурсии)
Ксения, здравствуйте!) Подскажите, пожалуйста, сколько, все таки, длится экскурсия? Кто пишет 5 часов, при покупке билета пишут 1,5 часа(?) Спасибо
Любовь, привет, на связи команда Кавра! Экскурсия длится 1,5-2 часа по данным с официального сайта организатора.
Юлия | Kaver Team, благодарю Вас!)
Было бы очень интересно посетить эту экскурсию 🤩👍
Экскурсия интересная, даже не смотря на холодную погоду). Очень порадовал экскурсовод. Её хотелось слушать.., просто нереально круто. Так что если захотите пройтись по следам Булгакова с хорошим рассказчиком, то вам точно сюда.)
Экскурсия классная. Идет 5 часов, поэтому советую одеться тепло и взять с собой что нибудь перекусить, потому что экскурсия начинается в19:00, а перекус в кафе будет только в 22:00. Поэтому приходите на экскурсию сытыми или берите с собой пожевать 😁
Ребята, кто составит компанию?)
Даша, давай
Очень понравилась экскурсия, рекомендую
Отвратительный интерфейс оплаты! Сначала случайно купили не на то время, второй раз не на ту дату. Потому что при покупке с телефона - выбираешь дату, и предлагается выбрать время, а когда ты выбираешь время на которое оказывается в этот день не проводится экскурсия, тебе автоматически выставляется другая дата. В итоге не идем вообще, ждем возврат или что там от него вернется.