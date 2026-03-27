Экскурсия для поклонников творчества Булгакова, а также для тех, кто до конца не определился со своим отношением к самому загадочному роману 20-го века. Это, пожалуй, самый московский роман на свете. Потому как он чрезвычайно наполнен подробным описанием московских улиц, столичных зданий и различных заведений. Буквально все перечисляемые адреса в романе реально существовали и главное многие сохранились до наших дней. А среди множества персонажей романа (а их там 510!) легко можно узнать прототипы известных современников Булгакова. Роман «Мастер и Маргарита» сложно прочувствовать, не погрузившись в атмосферу советской сталинской Москвы 30-х годов. Без понимания, какой это был период, как жили люди в то время, — замысел Булгакова будет не до конца раскрыт. Поэтому на экскурсии «Вслед за Мастером и Маргаритой» ты совершишь небольшое путешествие во времени и пространстве. Погрузишься в 30-е годы советского периода, будешь перемещаться с героями романа по московским адресам, говорить о прототипах героев, о метаморфозах романа, о мистике и фантастике. В маршруте: — Театр Варьете, где давал сеансы чёрной магии Воланд — Сад «Аквариум», где неизвестные схватили несчастного Варенуху, чтобы сделать его вампиром — Дом 302 Бис, в котором находилась та самая нехорошая квартира — Место, где разлила Аннушка подсолнечное масло и попал под трамвай Берлиоз — Знаменитые Патриаршие пруды, где произошла встреча Воланда с литераторами — Здание, в котором размещалось общество писателей МАССОЛИТ и ресторан Грибоедов — Дом, в котором жила Маргарита Николаевна — Переулок, где встретились Мастер и Маргарита — И ещё много знаковых мест из романа Место встречи: м. Маяковская, выход номер 4, сразу на выходе из метро тебя встретит гид с табличкой «Любимый город». Экскурсия пешая, одевайся по погоде. Продолжительность: 1,5-2 часа. Экскурсии проходят в разное время, смотри сайт организатора.