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Булгаковская Москва: вслед за Мастером и Маргаритой

м. Маяковская, выход № 4, Тверская ул., 43

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Экскурсия для поклонников творчества Булгакова, а также для тех, кто до конца не определился со своим отношением к самому загадочному роману 20-го века. Это, пожалуй, самый московский роман на свете. Потому как он чрезвычайно наполнен подробным описанием московских улиц, столичных зданий и различных заведений. Буквально все перечисляемые адреса в романе реально существовали и главное многие сохранились до наших дней. А среди множества персонажей романа (а их там 510!) легко можно узнать прототипы известных современников Булгакова. Роман «Мастер и Маргарита» сложно прочувствовать, не погрузившись в атмосферу советской сталинской Москвы 30-х годов. Без понимания, какой это был период, как жили люди в то время, — замысел Булгакова будет не до конца раскрыт. Поэтому на экскурсии «Вслед за Мастером и Маргаритой» ты совершишь небольшое путешествие во времени и пространстве. Погрузишься в 30-е годы советского периода, будешь перемещаться с героями романа по московским адресам, говорить о прототипах героев, о метаморфозах романа, о мистике и фантастике. В маршруте: — Театр Варьете, где давал сеансы чёрной магии Воланд — Сад «Аквариум», где неизвестные схватили несчастного Варенуху, чтобы сделать его вампиром — Дом 302 Бис, в котором находилась та самая нехорошая квартира — Место, где разлила Аннушка подсолнечное масло и попал под трамвай Берлиоз — Знаменитые Патриаршие пруды, где произошла встреча Воланда с литераторами — Здание, в котором размещалось общество писателей МАССОЛИТ и ресторан Грибоедов — Дом, в котором жила Маргарита Николаевна — Переулок, где встретились Мастер и Маргарита — И ещё много знаковых мест из романа Место встречи: м. Маяковская, выход номер 4, сразу на выходе из метро тебя встретит гид с табличкой «Любимый город». Экскурсия пешая, одевайся по погоде. Продолжительность: 1,5-2 часа. Экскурсии проходят в разное время, смотри сайт организатора.

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Комментарии

T
Tanya
11 февраля, 16:26

Отвратительный интерфейс оплаты! Сначала случайно купили не на то время, второй раз не на ту дату. Потому что при покупке с телефона - выбираешь дату, и предлагается выбрать время, а когда ты выбираешь время на которое оказывается в этот день не проводится экскурсия, тебе автоматически выставляется другая дата. В итоге не идем вообще, ждем возврат или что там от него вернется.

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Гриша
12 февраля, 12:44

Мне жаль, что у вас возникли сложности с оплатой ;( Важно уточнить, что Кавёр не продаёт билеты и не принимает платежи за события — мы выступаем как афиша, а покупка происходит на стороне организатора или билетного сервиса. Напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения Редакции @redkaver— постараемся разобраться в ситуации и подсказать, к кому корректно обратиться по возврату.

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Без сомнений
22 июля 2025, 03:16

Хотелось бы пойти в выходные , давайте вместе ?)

R
Rene
23 декабря 2024, 02:01

Хотелось бы сходить завтра, кто также планирует?

А
Аноним
21 декабря 2024, 03:05

А хочу, кто тоже пойдёт?

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Ксения
21 июля 2024, 01:05

Интересная экскурсия, по местам из романа "Мастер и Маргарита" (точно как в описании экскурсии)

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Любовь
20 октября 2024, 15:13

Ксения, здравствуйте!) Подскажите, пожалуйста, сколько, все таки, длится экскурсия? Кто пишет 5 часов, при покупке билета пишут 1,5 часа(?) Спасибо

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Юлия
21 октября 2024, 15:12

Любовь, привет, на связи команда Кавра! Экскурсия длится 1,5-2 часа по данным с официального сайта организатора.

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Любовь
21 октября 2024, 15:30

Юлия | Kaver Team, благодарю Вас!)

А
Аноним
20 марта 2024, 18:09

Было бы очень интересно посетить эту экскурсию 🤩👍

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Shalbina Elena
17 декабря 2023, 18:04

Экскурсия интересная, даже не смотря на холодную погоду). Очень порадовал экскурсовод. Её хотелось слушать.., просто нереально круто. Так что если захотите пройтись по следам Булгакова с хорошим рассказчиком, то вам точно сюда.)

А
Аноним
23 ноября 2023, 03:15

Экскурсия классная. Идет 5 часов, поэтому советую одеться тепло и взять с собой что нибудь перекусить, потому что экскурсия начинается в19:00, а перекус в кафе будет только в 22:00. Поэтому приходите на экскурсию сытыми или берите с собой пожевать 😁

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Даша
3 ноября 2023, 21:30

Ребята, кто составит компанию?)

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Вася
9 ноября 2023, 16:03

Даша, давай

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Светлана
24 октября 2023, 23:14

Очень понравилась экскурсия, рекомендую

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