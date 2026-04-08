Всё о комьюнити

Комьюнити Кавра, что это?

Это закрытое сообщество пользователей приложения с платной годовой подпиской. Вся коммуникация у нас строится в telegram, есть общий чатик, разделённый на ветки. В чатике собрались ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани. И у нас там постоянная движуха: ходим вместе на мероприятия, хватаем новые впечатления, снимаем рилсы, пишем рецензии, а ещё общаемся и живём по определённым законам Леса — это наш игровой мир :)

Какие плюшки у Кавровчан?

Быть в кавровом сообществе — это почти как летать на ковре-самолёте! Ребята ходят на спектакли, выставки, перформансы, вечеринки, экскурсии, на концерты и закрытые кинопоказы с лекторами. И что важно — по счастливым проходкам или билетикам. Это каждую неделю, круто, да? А ещё ребята зарабатывают баллы за активности и творчество, двигаются по рейтинговой таблице, достигают целей и званий.

Как попасть к сообщникам Кавра?

Всё просто — нужно иметь годовую подписку на приложение Кавёр, желание не сидеть дома, знакомиться и исследовать город. Вот заявка для вступления в Kaver Communitу. Скорее заполняй анкету и присоединяйся:)

Рейтинг и игровой мир в комьюнити

Кавровчане живут и общаются в сообществе, придерживаясь легенды о Волшебном Лесе, в котором спрятано множество даров и сокрыто множество тайн.

Лес открывал свои волшебные врата только тем, кто хотел знать больше, видеть шире, чувствовать сильнее. Лес знал своих молодцев и девиц, он звал их через расстояния. Лес хотел, чтобы они, «те самые люди» искали сокровища, что потерял колдун, изведывали новое в непроходимой чаще, разгадывали тайны, учились волшебству. Кусочек легенды Kaver Community

В Лесу можно исследовать новые опыты, знакомиться с другими странниками, вкладываться в процветание сообщества. И самое приятное — собирать грибы (баллы), чтобы тратить их в магазине «лесных» товаров.

За что начисляются «грибочки»?

Все участники комьюнити могут зарабатывать и копить баллы, двигаться по рейтинговой таблице, достигать целей и званий.

Баллы-грибы будут начисляться:

— за походы, 1 гриб

— за написание отзывов в чатике комьюнити или в приложении, 2 гриба

— за съёмку рилсов, 5 грибов

— за знакомства на ивентах (селфи), 3 гриба

— за приглашение друзей в комьюнити Кавра (реферальная программа), 5 грибов

— посты/сторис c отметкой Кавра в соцсетях, 2 гриба

— за выполнение спец. заданий, от 3 до 10 грибов

— за дополнение контента в приложении/на сайте/в соцсетях (нашёл неточность/ошибку), 1 гриб

— за добавление красивых фоток к событию в приложении, 2 гриба

Лесная лавка

Ребята кропотливо собирают грибы в Лесу и складывают их в корзину, чтобы потом потратить в Лесном магазинчике. Сюда регулярно завозят что-то новенькое, заглядывай ;)

Ассортимент и расценки твоему вниманию:

Кавровые услуги. Стоимость — от 10 грибов

подписка на Кавёр для себя / для друга (месяц), 15 грибов

доп. услуги (невидимка, рамка, топ на 24 часа), 10 грибов

пост о тебе в телеграм-канале Кавра, 12 грибов

заказной пуш, 10 грибов

продвижение твоего события, 15 грибов

Лесные товары. Стоимость — от 7 грибов

Сертификаты к Лесным мастерам — от 40 грибов

Super-eco-premium — от 500 грибов

Ковёр, задающий стиль (стиль и ворс выбираешь сам), 550 грибов

Лесное приключение. Поездка в эко-отель или глэмпинг на 2 дня в твоём городе, 700 грибов

Классно у нас? Тогда скорее скачивай Кавёр (ссылку найдешь внизу страницы), оформляй свой premium и присоединяйся к комьюнити :)