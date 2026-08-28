Выставка, посвящённая устойчивым творческим практикам, представляет проекты художников и дизайнеров, деятельность которых связана с экологическим искусством. Главной темой этого года стали сообщества единомышленников, работающие с вызовами современности и предлагающие пути их решения: мусорный коллапс и переработка вторсырья, перепроизводство товаров и вторичное использование, бездомность и благотворительность, люди с особенными потребностями и инклюзия. Создавая проекты, художники работали совместно с сообществами, членами которых они являются или в деятельность которых интегрировались, а также сотрудничали с волонтёрами и подопечными благотворительных фондов. Отдельные авторы профессионально связаны с такими организациями. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных медиумах: инсталляции, скульптуры, фотографии, медиа-арт, объекты креативного дизайна и другие. Большая часть проектов была создана в рамках воркшопов с использованием техник апсайклинга и ресайклинга. Режим работы: Понедельник: выходной ВТ-ВС: 11:00-20:00