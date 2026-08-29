Коллажная арт-терапия для тех, кто хочет услышать себя. Эта встреча для тебя, если ты чувствуешь, что тело пытается тебе что-то сказать через усталость, напряжение или боль, но ты не знаешь, как услышать этот голос На арт-терапии не будут «чинить» тебя и ставить диагнозы. Всё начнётся с практики мышечной релаксации, где ты войдёшь в контакт с собой. А затем ты создашь коллаж, который станет пространством для диалога с телом. Сопровождать процесс будет клинический психолог и художница Екатерина. Будешь листать журналы, подбирать текстуры, использовать те образы, которые откликаются прямо сейчас. Для этого не нужны художественные навыки, только готовность прислушаться к себе и довериться рукам Арт-терапия «разговор с телом» позволит тебе: — услышать свои истинные потребности или желания, о которых ты не говоришь вслух — снять напряжение через творчество и медитацию — создать коллаж-напоминание о том, что твое тело - это ты Все материалы включены в стоимость. Записывайся у организатора через кнопку на покупку билетов.