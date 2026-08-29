ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор сообщества
  1. Москва
  2. События

Коллажная арт-терапия «Разговор с телом»

Psycho Place, Бакунинская улица, 14с1, переговорная Б-33

Начало:

Завершение:

1450₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Коллажная арт-терапия для тех, кто хочет услышать себя. Эта встреча для тебя, если ты чувствуешь, что тело пытается тебе что-то сказать через усталость, напряжение или боль, но ты не знаешь, как услышать этот голос На арт-терапии не будут «чинить» тебя и ставить диагнозы. Всё начнётся с практики мышечной релаксации, где ты войдёшь в контакт с собой. А затем ты создашь коллаж, который станет пространством для диалога с телом. Сопровождать процесс будет клинический психолог и художница Екатерина. Будешь листать журналы, подбирать текстуры, использовать те образы, которые откликаются прямо сейчас. Для этого не нужны художественные навыки, только готовность прислушаться к себе и довериться рукам Арт-терапия «разговор с телом» позволит тебе: — услышать свои истинные потребности или желания, о которых ты не говоришь вслух — снять напряжение через творчество и медитацию — создать коллаж-напоминание о том, что твое тело - это ты Все материалы включены в стоимость. Записывайся у организатора через кнопку на покупку билетов.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста