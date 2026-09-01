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Ресурсное колье

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

4800₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Команда собрала для тебя любимую коллекцию камней редкой огранки с разной энергией под любой запрос: самореализация, отношения, внутренний покой, семья, карьера, деньги... Сила камней готова помочь в реализации задуманного. На мастер-классе будет фурнитура из стали с позолотой, не темнеющая от воды и времени. Так что колье прослужит тебе долго. Конечно, тебя ждёт вдохновляющая компания девушек, чай и угощения. А также ты сможешь приобрести фарфоровый амулет на съёмном карабине для твоего колье на выбор. Продолжительность ~ 3 часа.

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