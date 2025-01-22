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Дом Липы

Москва, Проспект Мира, 52с3

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Дом Липы — место, куда можно бежать за вдохновением и досугом. Винтажное пространство на проспекте Мира, где каждые выходные проходят мастер-классы для любителей эстетики. Объемные макраме-панно, керамика ручной лепки, неоновые вывески, текстурные картины и еще много всего можно найти у них в расписании. В остальное время пространство сдается для фотосъемок, встреч, квартирников и других событий. Мягкий свет, винтажные кресла, растения в плетеных корзинах, стеклянные гербарии на стенах делают это место очень свойским. Сайт ребят: https://lipa-camp.ru/
Карта места...

Предстоящие события в этом месте

по подписке
Керамическая лампа
Керамическая лампа

Представь: вечер, мягкий тёплый свет — и ты знаешь, что этот свет создал сам. Своими руками, из куска глины, с нуля. На мастер-классе ты слепишь авторскую керамическую лампу в технике ручной лепки. Н...

по подписке
Аксессуары из натуральных камней
Аксессуары из натуральных камней

Приходи на мастер-класс и сотвори настоящие арт-объекты из натуральных камней — браслеты, чокеры, обвесы, которые будут только твоими. Ты будешь не просто собирать бусинки — ты будешь играть с тексту...

по подписке
Керамическая ваза
Керамическая ваза

Созданная вручную ваза — не просто предмет интерьера, а настоящее произведение искусства! На мастер-классе ты будешь создавать уникальную керамическую вазу в технике ручной лепки: создашь особенную ф...

по подписке
Витражные цветы
Витражные цветы

Забудь о привычных букетах — на этом мастер-классе ты сможешь сделать цветы, которые не завянут и не требуют полива. В технике Тиффани ты освоишь работу с витражным стеклом. Почувствуй себя художнико...

по подписке
Мозаика
Мозаика

Представь: стеклянные плитки, словно маленькие кусочки радуги, складываются в твоё уникальное панно. Это не просто приклеивание — это медитация с задачей, где нужна концентрация и лёгкий кайф от проце...

по подписке
Кружка с джибитсами
Кружка с джибитсами

На мастер-классе ты создашь свою идеальную кружку — такую, которую можно будет менять под настроение. Ты слепишь керамическую кружку своими руками, а затем добавишь к ней съёмные джибитсы — маленькие...

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Комментарии

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Александра
18 марта 2024, 18:09

Для меня это место, как дом моих друзей. Всегда уютно, тепло и весело

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