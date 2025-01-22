Предстоящие события в этом месте
Представь: вечер, мягкий тёплый свет — и ты знаешь, что этот свет создал сам. Своими руками, из куска глины, с нуля. На мастер-классе ты слепишь авторскую керамическую лампу в технике ручной лепки. Н...
Приходи на мастер-класс и сотвори настоящие арт-объекты из натуральных камней — браслеты, чокеры, обвесы, которые будут только твоими. Ты будешь не просто собирать бусинки — ты будешь играть с тексту...
Созданная вручную ваза — не просто предмет интерьера, а настоящее произведение искусства! На мастер-классе ты будешь создавать уникальную керамическую вазу в технике ручной лепки: создашь особенную ф...
Забудь о привычных букетах — на этом мастер-классе ты сможешь сделать цветы, которые не завянут и не требуют полива. В технике Тиффани ты освоишь работу с витражным стеклом. Почувствуй себя художнико...
Представь: стеклянные плитки, словно маленькие кусочки радуги, складываются в твоё уникальное панно. Это не просто приклеивание — это медитация с задачей, где нужна концентрация и лёгкий кайф от проце...
Для меня это место, как дом моих друзей. Всегда уютно, тепло и весело