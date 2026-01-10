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Кинусайга: картина из ткани

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Звучит немного сложно, но на деле это невероятно приятный процесс: ты будешь собирать картины из небольших кусочков ткани — без швейной машинки, иголок и ниток. Это что-то между мозаикой, аппликацией и творческой медитацией. Ты будешь выбирать оттенки и фактуры, сочетать лоскутки и постепенно превращать их в цельное текстильное панно. Уметь шить или рисовать не нужно — мастер всё покажет, поможет на каждом этапе, а необходимые материалы уже будут ждать тебя. Можно смело приходить одной, даже если раньше ты никогда не пробовала ничего подобного. В итоге ты уйдёшь домой с красивой интерьерной работой, сделанной своими руками, и, возможно, с новым любимым увлечением. Кажется, идеальный способ ненадолго выпасть из суеты и попробовать что-то совершенно новое. Продолжительность ~3-3,5 часа.

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