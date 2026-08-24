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Судный день

Иммерсивный театр «Морфеус»
Садовническая наб., 71

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Небольшой провинциальный городок неожиданно сотрясает возобновленное спустя 11 лет громкое дело об исчезновении подростка. Главный подозреваемый — Григорий Чхеидзе, казалось бы неприметный школьный учитель старших классов одной из местных школ. Ты – один из участников суда присяжных, задача которого не только распутать это непростое и мутное дело, но и докопаться до сути происходящей в этом городе чертовщины. Вместе с другими присяжными тебе предстоит изучить имеющиеся у следствия улики, проанализировать показания фигурантов дел, выстроить логическую цепочку событий и с головой окунуться в воспоминания очевидцев мрачных событий прошлого. С наступлением «Судного дня» именно тебе предстоит принять судьбоносное решение способное предопределить чужую жизнь. И да пусть восторжествует истина! Судный день — это иммерсивный гейм-спектакль, в котором участники проживают спектакль не только с закрытыми глазами, но и открытыми. Такая комбинация создает совершенно новые эмоции и новые впечатления. Спектакль не только заинтригует и с головой погрузит участников в распутывание дела, но и поставит участников перед моральными дилеммами, которые еще долго оставят «послевкусие» после его окончания... В спектакле участвует от 6 до 14 человек.

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