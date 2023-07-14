https://morpheus-show.ru/ Морфеус — это уникальный иммерсивный театр, где нет сцены, а все действие происходит прямо в воображении зрителей. Как бы безумно это ни звучало. А ещё участники спектакля в Морфеусе не просто наблюдатели, но и главные герои: от их действий и решений зависит развитие сюжета и его финал. Количество участников в отдельно взятом спектакле не превышает 6 человек — каждому уделяется внимание и каждый вовлечен в происходящее действо. На протяжении спектакля твои глаза будут закрыты. Ты будешь слышать звуки, чувствовать запахи и вкусы, испытывать тактильные ощущения; только взаимодействие с внешним миром будет восприниматься совсем по-иному. Режим работы: ежедневно с 11:00 до 00:00.
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