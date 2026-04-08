https://fomenki.ru/ Московский театр «Мастерская П. Н. Фоменко» был основан 27 июля 1993 года Постановлением Правительства Москвы. Возник театр, соединивший в себе стремление к поискам и экспериментам с традициями русского репертуарного театра. С труппой «Мастерской» разные режиссеры осуществляют свои замыслы, осваивают сложные пространства, работают в разнообразной стилистике. Среди спектаклей, созданных за годы «официального» существования «Мастерской» есть постановки как самого Петра Наумовича Фоменко, так и его коллег и учеников, прежде всего — Евгения Каменьковича, Сергея Женовача, Ивана Поповски и др. Выставки живописи, фотографии, скульптуры, театрального костюма и многого другого в фойе Новой сцены «Мастерской Петра Фоменко» стали неотъемлемой частью творческого процесса. За многие годы свои работы в театре выставляли такие выдающиеся художники, как Борис Заборов, Татьяна Сельвинская, Юрий Купер, Виктор Сенцов, Михаил Гутерман, Екатерина Голицына, Михаил Дронов, Андрей Волков, Елена Грабовска, Франциско Инфанте и Нонна Горюнова и другие. Режим работы: ежедневно с 12:00 до 19:30
Карта места...
Прекрасное место