  1. Москва
  2. Места
  3. Театры

Мастерская П. Н. Фоменко

Москва, Кутузовский проспект, 30

Телефон

Telegram

ВКонтакте

https://fomenki.ru/ Московский театр «Мастерская П. Н. Фоменко» был основан 27 июля 1993 года Постановлением Правительства Москвы. Возник театр, соединивший в себе стремление к поискам и экспериментам с традициями русского репертуарного театра. С труппой «Мастерской» разные режиссеры осуществляют свои замыслы, осваивают сложные пространства, работают в разнообразной стилистике. Среди спектаклей, созданных за годы «официального» существования «Мастерской» есть постановки как самого Петра Наумовича Фоменко, так и его коллег и учеников, прежде всего — Евгения Каменьковича, Сергея Женовача, Ивана Поповски и др. Выставки живописи, фотографии, скульптуры, театрального костюма и многого другого в фойе Новой сцены «Мастерской Петра Фоменко» стали неотъемлемой частью творческого процесса. За многие годы свои работы в театре выставляли такие выдающиеся художники, как Борис Заборов, Татьяна Сельвинская, Юрий Купер, Виктор Сенцов, Михаил Гутерман, Екатерина Голицына, Михаил Дронов, Андрей Волков, Елена Грабовска, Франциско Инфанте и Нонна Горюнова и другие. Режим работы: ежедневно с 12:00 до 19:30
Карта места...

Ещё театры в городе Москва

Гастрономический театр Svet

Подкопаевский переулок, 4А
Карточка

Центр драматургии и режиссуры. Поварская

Поварская улица, 20
Карточка

Центр драматургии и режиссуры. Беговая

Беговая улица, 5
Карточка

Современник. Другая сцена

Чистопрудный бульвар, 19с1
Карточка

Новая Опера

ул. Каретный Ряд, д. 3, стр. 2, cад Эрмитаж
Карточка

OFF-театр

Большой Сухаревский пер., 21 строение 2
Карточка

Мастерская П. Н. Фоменко

Кутузовский проспект, 30
Карточка

DOC industrial

1-я улица Энтузиастов, д. 3, стр. 2
Карточка

Комментарии

Аватар
Натали
25 января 2025, 19:29

Прекрасное место

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста