https://novayaopera.ru/ Новая Опера – это многоликий, многожанровый, синтетический театр, который расположен в историческом центре города: в живописном саду «Эрмитаж». Особое направление театра – симфонические программы. Они сгруппированы по тематическим блокам и построены вокруг важных юбилейных дат. Новая Опера стала первым столичным театром, предоставляющим зрителям возможность приобрести тематические абонементы на спектакли и концерты 32 театрального сезона. Режим работы: ежедневно с 11:00 до 19:00, перерыв с 15:00 до 15:30.
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Обожаю оперу 🫶🏼