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Новая Опера

Москва, ул. Каретный Ряд, д. 3, стр. 2, cад Эрмитаж

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https://novayaopera.ru/ Новая Опера – это многоликий, многожанровый, синтетический театр, который расположен в историческом центре города: в живописном саду «Эрмитаж». Особое направление театра – симфонические программы. Они сгруппированы по тематическим блокам и построены вокруг важных юбилейных дат. Новая Опера стала первым столичным театром, предоставляющим зрителям возможность приобрести тематические абонементы на спектакли и концерты 32 театрального сезона. Режим работы: ежедневно с 11:00 до 19:00, перерыв с 15:00 до 15:30.
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Комментарии

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Виктория
10 мая 2024, 16:39

Обожаю оперу 🫶🏼

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