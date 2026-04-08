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Центр драматургии и режиссуры. Поварская

Москва, Поварская улица, 20

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Поварская – легендарная площадка в жилом многоэтажном доме, в прошлом – пространство театра Анатолия Васильева, которое он занимал с 1986 по 2001 год. Почти на каждом этаже этого здания: комнаты, репетиционные залы и студии для проведения спектаклей. Сегодня Поварская – место для эксперимента ЦДР: здесь проходит Международная творческая лаборатория молодых композиторов и режиссёров «Акустическая читка», а также проект «Поварская, 20», в рамках которого начинающие режиссёры, композиторы, актёры, музыканты, художники могут показать широкому зрителю свои акустические читки, концерты, перформансы. https://teatrcdr.ru/
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