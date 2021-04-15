Комментарии
Очень камерное и брутальное пространство. Спектакли и актеры прекрасны. Ходила на «Работу горя» - очень важный и ценный спектакль.
Обожаю этот театр!
Была на спектакле "Из жизни ***нутых" Великолепный спектакль. И посмеяться, и задуматься, и посмотреть на себя со стороны. Однозначно пойду ещё на спектакли этого театра!
Была на спектакле Она — это мы. Это спектакль-освобождение и спектакль-смех, причём одно другому не мешает. Речь идёт о сокровенном — вагине. Но так, чтобы сокровенное перестало быть табуированым. На сцене — великолепное сочетание местами смешного, местами трагичного, очень чуткого и ироничного текста и искренней игры актрис. Сам текст как набор скетчей круто отыгран: в каждом угадывается свой персонаж, актрисы не "залипают" в одном образе, а пластично перетекают из истории в историю, полностью меняя своё поведение и акценты, что просто завораживает. Само пространство театра очень маленькое, гостей мало, от того близость к происходящему на сцене ощущается острее. В спектакле почти нет декораций, нет костюмов и сложных свето-музыкальных блоков. Несмотря на это, действие на сцене захватило меня практически от начала и до конца.
Он прекрасен ❤ Я бы жила в зале и ждала очередного спектакля снова и снова