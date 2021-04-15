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DOC industrial

Москва, 1-я улица Энтузиастов, д. 3, стр. 2

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https://www.teatrdoc.ru/ Независимый российский театр. За 20 лет жизни Театр.doc превратился в культурный феномен: именно здесь родился отечественный документальный театр, здесь впервые в России начали работать в методике verbatim, здесь начинали многие звёзды российского современного театра и кино. Непричесанность, активность и прямота при постоянной обновляемости и осознанной эклектике – неотъемлемые качества Театра.doc.
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Комментарии

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Вита
10 августа 2025, 01:07

Он прекрасен ❤ Я бы жила в зале и ждала очередного спектакля снова и снова

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Елена
30 мая 2025, 12:31

Очень камерное и брутальное пространство. Спектакли и актеры прекрасны. Ходила на «Работу горя» - очень важный и ценный спектакль.

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Елена
12 июня 2024, 02:37

Обожаю этот театр!

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Галина
28 апреля 2024, 02:35

Была на спектакле "Из жизни ***нутых" Великолепный спектакль. И посмеяться, и задуматься, и посмотреть на себя со стороны. Однозначно пойду ещё на спектакли этого театра!

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Юлия
24 августа 2023, 16:42

Была на спектакле Она — это мы. Это спектакль-освобождение и спектакль-смех, причём одно другому не мешает. Речь идёт о сокровенном — вагине. Но так, чтобы сокровенное перестало быть табуированым. На сцене — великолепное сочетание местами смешного, местами трагичного, очень чуткого и ироничного текста и искренней игры актрис. Сам текст как набор скетчей круто отыгран: в каждом угадывается свой персонаж, актрисы не "залипают" в одном образе, а пластично перетекают из истории в историю, полностью меняя своё поведение и акценты, что просто завораживает. Само пространство театра очень маленькое, гостей мало, от того близость к происходящему на сцене ощущается острее. В спектакле почти нет декораций, нет костюмов и сложных свето-музыкальных блоков. Несмотря на это, действие на сцене захватило меня практически от начала и до конца.

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