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Центр драматургии и режиссуры. Беговая

Москва, Беговая улица, 5

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https://teatrcdr.ru/ Театр был основан в 1998 году Алексеем Казанцевым и Михаилом Рощиным и сразу вошел в театральную жизнь Москвы как «открытое пространство» для творческой молодежи. ЦДР стал первой профессиональной площадкой для нескольких поколений молодых режиссеров, драматургов, артистов, художников. Площадка на Беговой – театр располагается на первом этаже девятиэтажного сталинского дома 1956 года постройки. До ЦДР в этих помещениях располагались кинотеатр «Темп», а также театр «Вернисаж». Театр включает в себя два высокотехнологичных, оборудованных зала-трансформера вместимостью 99 (большой зал) и 63 (малый зал) места и большое общее фойе с высокими потолками и колоннами. Оба пространства полностью оборудованы для проведения спектаклей. Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00, перерыв с 15:00 до 16:00.
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