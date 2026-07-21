Статьи и обзоры
Женский стендап: самые популярные девушки в российском стендапе
Ну что? Девичник? Кавёр собрал для тебя смешных девчонок российского мира стендапа. В этой статье царит атмосфера самоиронии, женской силы и просто комфортности. Конечно, абсолютно за всеми не уследишь, поэтому если знаешь имя комикессы, которое мы не упомянули, то пиши нам!
Тусовки для миллениалов: куда сходить на вечеринку в Москве?
Движ, музыка и отличное настроение. Собрали главные тусовочные места Москвы, где точно не будет скучно.
Что нужно успеть за последний летний месяц
Статья носит вдохновляющий характер. Редакция не несёт ответственности за укусы комаров и промокшую обувь.
Альтернативы Тиндера в России: где сейчас знакомятся
В июне 2023 года Тиндер ушёл из России, но мы знаем, где знакомиться. Расскажем про новые сервисы и старые, которые стали лучше.
Где смотреть кино: 9 лучших кинотеатров Санкт-Петербурга и места с кинопоказами
Рассказываем про топовые кинотеатры и другие кинолокации Питера.
Они нашли любовь в Кавре. Часть 2
Продолжаем делиться реальными историями людей, нашедших отношения у нас в Кавре. Надеемся однажды опубликовать здесь твою!
От шахмат до ДнД: «застольные» игры
Иногда, чтобы глотнуть адреналина и веселья, не нужно выходить за порог: достаточно устроиться за столом.
«Я не хочу тебя спугнуть»: первые прикосновения
Врач-остеопат о том, как всего одно касание сближает и создаёт атмосферу доверия.
Куда пойти на необычное свидание вместо ресторана?
Никто не мечтает через десять лет сказать: «А помнишь наше первое свидание? Мы ели неплохую пасту»
Топ-фестивали того самого лета
Лето создано для больших эмоций и яркой жизни. Факт. Мы собрали горячие фесты в городе и за его пределами. Время строить грандиозные планы!
Стратегии поиска идеальной женщины от «Правильной Лиды»
Не знаешь как найти ту самую? Правильная Лида поможет! Спросили про стратегии поиска у эксперта по отношениям.
Выбор редакции: Sens. Геометрия чувств
Редакция «Кавра» активизировала все органы чувств и восполнила внутренние ресурсы. Что с нами сделал центр М'АРС?