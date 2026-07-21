Статьи и обзоры

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Женский стендап: самые популярные девушки в российском стендапе

Ну что? Девичник? Кавёр собрал для тебя смешных девчонок российского мира стендапа. В этой статье царит атмосфера самоиронии, женской силы и просто комфортности. Конечно, абсолютно за всеми не уследишь, поэтому если знаешь имя комикессы, которое мы не упомянули, то пиши нам!

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Тусовки для миллениалов: куда сходить на вечеринку в Москве?

Движ, музыка и отличное настроение. Собрали главные тусовочные места Москвы, где точно не будет скучно.

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Что нужно успеть за последний летний месяц

Статья носит вдохновляющий характер. Редакция не несёт ответственности за укусы комаров и промокшую обувь.

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Альтернативы Тиндера в России: где сейчас знакомятся

В июне 2023 года Тиндер ушёл из России, но мы знаем, где знакомиться. Расскажем про новые сервисы и старые, которые стали лучше.

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Где смотреть кино: 9 лучших кинотеатров Санкт-Петербурга и места с кинопоказами

Рассказываем про топовые кинотеатры и другие кинолокации Питера.

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Они нашли любовь в Кавре. Часть 2

Продолжаем делиться реальными историями людей, нашедших отношения у нас в Кавре. Надеемся однажды опубликовать здесь твою!

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От шахмат до ДнД: «застольные» игры

Иногда, чтобы глотнуть адреналина и веселья, не нужно выходить за порог: достаточно устроиться за столом.

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«Я не хочу тебя спугнуть»: первые прикосновения

Врач-остеопат о том, как всего одно касание сближает и создаёт атмосферу доверия.

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Куда пойти на необычное свидание вместо ресторана?

Никто не мечтает через десять лет сказать: «А помнишь наше первое свидание? Мы ели неплохую пасту»

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Топ-фестивали того самого лета

Лето создано для больших эмоций и яркой жизни. Факт. Мы собрали горячие фесты в городе и за его пределами. Время строить грандиозные планы!

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Стратегии поиска идеальной женщины от «Правильной Лиды»

Не знаешь как найти ту самую? Правильная Лида поможет! Спросили про стратегии поиска у эксперта по отношениям.

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Выбор редакции: Sens. Геометрия чувств

Редакция «Кавра» активизировала все органы чувств и восполнила внутренние ресурсы. Что с нами сделал центр М'АРС?

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