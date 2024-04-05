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Топ юмористических шоу: что смешное посмотреть на Ютубе?

Рассказываем про популярные юмористические каналы и стендап в твоём городе

Что будет в статье:

  1. - Топ юмористических шоу 
  2. - Stand-Up Club #1
  3. - Самый умный комик — о чём думает пингвин?
  4. - ЧУВС — обсудим всех бывших!
  5. - Книжный клуб. Весь мир — это отсылка на бойцовский клуб
  6. - Разгоны — расскажут, а ты посмеёшься
  7. - Стендап за 60 секунд — успей рассказать анекдот
  8. - В главных ролях — проверка комиков на дальнозоркость
  9. - Элементарно, Вася! — в поисках Миссис Хадсон
  10. - Громкий вопрос. Чего-чего?
  11. - Быстрые свидания
  12. - Осторожно! Сейчас будет много любви к Лэйблсмарт (Labelsmart)
  13. - Мне смешно — делимся анекдотами и защемлением кринженерва
  14. - История на ночь — комики в пижамах, фисолоф за кадром
  15. - Лок Сток (Lock Stock) — все тузы в голове
  16. - ТРОЕ — без лодки, но на спорте
  17. - ЧОТАМ? — анимэшники, общий сбор
  18. - Неигры — участники, которых воспитала улица
  19. - На какие юмористические выступления сходить
  20. - Москва
  21. - Санкт-Петербург 
  22. - Екатеринбург
  23. - Казань
  24. - Ростов-на-Дону
  25. - Новосибирск
  26. - Нижний Новгород 
  27. - Краснодар
  28. - Кемерово

Редакционная подборка всякого смешного на Ютуб — про стендап, игры, кино и не только. А ещё здесь ты найдешь крутые стендап-события в Москве, Питере и Екатеринбурге.  

Топ юмористических шоу 

STAND UP — нестареющая классика 

Официальный телеканал стендапа на ТНТ, где собраны выступления известных комиков. Среди них Иван Абрамов, Евгений Чебатков, Виктория Складчикова, Валентин Сидоров и многие другие.  Но если ты уже вырос из шуток про жён и чувствуешь желание перейти на новый юмористический уровень, то листай дальше. 

Источник: youtube.com/@standup_tnt

Stand-Up Club #1

Сейчас пойдём по юморным плейлистам этого канала. Нет, мы не ленивые. Просто ребята выпускают очень много крутых шоу, от которых наш редактор не отлипает. Выбирай видео под настроение: что-то о книжках, интересные факты, немного психологии или смешные разгоны. Кстати! Мы тебе заботливо оставили ссылку на клуб ребят. Наше приложение — это кладезь интересных событий и мест, так что долистай статью и мчи в !

Самый умный комик — о чём думает пингвин?

Шоу пронизано атмосферой разговоров на кухне. Тот самый момент, когда вы начинаете обсуждать теории Фрейда и жизнь медуз. В данном шоу сталкивается вселенная безумия и интеллектуальности. Бессменный ведущий — Костя Пушкин внимательно бдит за участниками, а иначе зачем ему очки с такими линзами. И, конечно, ставим +1 балл Малому за присутствие, и всё еще ждём название шампуня, которым Саша пользуется.

Источник: https://www.youtube.com/@standupclubru

ЧУВС — обсудим всех бывших!

«Что у вас случилось» — это полное название шоу, где комики помогают гостям решать проблемы. Кратенько пробежимся по сути: гость рассказывает какую-то проблему, а юмористы выполняют роль психологов и накидывают советы. Важное примечание — если тебя беспокоит что-то серьёзное, то обратись к специалисту,

Источник: https://www.youtube.com/@standupclubru/playlists

Книжный клуб. Весь мир — это отсылка на бойцовский клуб

Вот представь урок литературы, где тебе разрешают высказывать своё мнение и каламбурить на каждое предложение. Представил? Вот это и есть типичный выпуск «Книжного клуба». Ребята выбирают любую книгу, а затем бегают по сюжету, обсуждают персонажей и гадают (без карт таро никак). Тут тебя не заставят анализировать поведение Раскольникова или личную жизнь Евгения Онегина. НО! Ты наконец поймёшь, кто в классических произведениях масик, а кто тюбик.

  Источник: https://www.youtube.com/@standupclubru/playlists

Разгоны — расскажут, а ты посмеёшься

На диване собираются комики и разгоняют свой материал для будущих сольников. Вроде всё. Ты можешь подумать: «А что тут тогда интересного?». Эти моменты надо прочувствовать... Это непередаваемая атмосфера дружеского общения и бесконечных шуток, которые рождаются в моменте. 

Источник: https://www.youtube.com/@standupclubru/playlists

Стендап за 60 секунд — успей рассказать анекдот

Шоу, в котором могут попробовать себя и старички мира юмора, и новички. Суть проста: комик выступает со своим лучшим материалом, и на это ему даётся ровно 60 секунд. Сразу после монолога он отвечает на вопросы зрителей и ведущего. Это вроде и не прожарка, и не полноценное стендап-выступление, и не подкаст. Но всё равно — смешно.

Источник: https://www.youtube.com/@standupclubru/playlists

Аналогичные развлекательные каналы, где ты найдёшь выступления любимых комиков — OUTSIDE STAND UP, Stand Up Astana, петербургский STAGE STANDUP CLUB

«Что бы мне поделать, только бы не почитать» — популярное шоу о книгах с юмором

Одно из лучших книжных юмористических шоу на ютуб с приятным настроением и познавательным контентом. Даже если ты не любишь читать, это шоу точно стоит посмотреть.

Ведущие — Женя Калинкин и Даша Касьян — идеальный дуэт для разговоров о литературе. Их легкие и забавные диалоги сочетаются с действительно полезным контентом.  В шоу обсуждают как классическую российскую и зарубежную литературу (Достоевский, Брэдбери), так и современные произведения.

«Что бы мне поделать, только бы не почитать» выходит на развлекательном канале популярного блогера Жени Калинкина.  

На данный момент выпуски больше не выходят. Но! Ребята запустили серию подкастов «и т.д. и т.п.» — это рассуждения о различного рода текстах. Для обсуждения подойдёт личный детский дневник или фанфики о Гаечке (не задавайте вопросы, мы всё-равно не сможем это объяснить).

Источник: youtube.com/@mutaboring

«Опять не Гальцев» — неловко, но очень смешно 

Российский аналог культового американского юмористического шоу «Между двумя папоротниками» с Богданом Лисевским — комиком из бывшей команды КВН «Плюшки». 

В гостях у Богдана уже побывали известные личности, такие как Саша Бортич, Инстасамка, Влад Кадони, Паша Техник и многие другие.

Степень неловкости и напряженности, возникающая в этих интервью, вызывает очень разную реакцию у зрителей — от восхищения до антипатии, но никого не оставит равнодушным. Многие находят это шоу по мемам, но мы несём полный кадр в народ!

Шоу выходит на одноименной канале «Плюшки». 

Источник: Источник: youtube.com/@plyoushki

«Натальная карта» — астрологический угар 

Юмористическое шоу с нехитрой задумкой: обсуждение натальной карты приглашённого гостя.  

Ведущие — комик, таролог-астролог Олеся Иванченко и актёр Дмитрий Журавлёв, который всегда выражает скептическое отношение ко всему, что происходит на шоу. Олеся делает натальную карту, ведущие и гость её обсуждают, попутно выясняя точность. Всё переходит в забавное живое обсуждение с юмором, неловкими моментами и астрологическими примочками.  

Шоу выходит на популярном юмористическом канале easycom. 

Источник: youtube.com/@easycom

«Женский форум» — здесь говорят о женщинах и обо всём на свете 

Участники выборочно читают вопросы с женских форумов и совместно обсуждают их, давая юмористические ответы.

Ведущие — дивы российской юмористической сцены — Наталья Борисова, Варвара Щербакова, Оля Парфенюк и Саша Муратова. В каждом выпуске также участвует приглашённый гость из числа известных людей.

Это живое, эмоциональное и смешное шоу, которое точно понравится зрителям, любящим качественный юмор. 

«Женский форум» выходит на том же канале, что и «Натальная карта» — easycom.

Источник: youtube.com/@easycom

«Нельзя смеяться» — весёлые и живые испытания

Хорошая идея, что смешного посмотреть на ютуб без большой интеллектуальной нагрузки. «Нельзя смеяться» выходит на канале о футболе «Коммент.Шоу», но обычно не следует его основной тематике.  

В рамках «Нельзя смеяться» журналист Константин Генич и футболист Никита Баженов рассказывают смешные истории из жизни и профессиональной деятельности, смотрят шортсы в очень «мокрой» рубрике «Смех с водой» и участвуют в разных испытаниях типа американского пиво-понга. 

Источник: youtube.com/@easycom

Кстати у «Смеха с водой» есть куча шортсов, так что поднять себе настроение можно и короткими роликами!

«Контакты» — гость, Шастун и телефонная книга 

Забавный и оригинальный проект звезды шоу «Импровизация» Антона Шастуна. Шастун приглашает популярных гостей и задает им самые разные вопросы, но ответить на них должны люди из списка контактов гостя.

Источник: youtube.com/@shastoon.channel

«Тучный жаб» и «апвоут» — полная дичь с Реддита 

Интересный формат, который позволяет русскоязычной аудитории знакомиться с контентом популярной платформы Реддит (сочетание соцсети и форума). Два похожих друг на друга проекта  выбирают актуальные, провокационные и интригующие обсуждения (треды). Есть и жёсткая чернуха и реально смешные и кринжовые истории от людей со всех концов мира.  

Источник: youtube.com/@tuchniyzhab

«Ностальгирующий критик» — кинообзоры с убойным юмором

Американский обзорный комедийный проект с комиком Дугом Уокером. Уокер делает обзоры и даёт комментарии на различные популярные фильмы, сериалы, игры и другие культурные феномены прошлого, создает забавные скетчи со своей командой и иногда мощно бьёт по киноностальгии даже российского зрителя. 

В России «НК» переводит студия Джо Шизо. На их ютуб-канале можно посмотреть все выпуски.  

  Источник: https://vk.com/joschizo  

В главных ролях — проверка комиков на дальнозоркость

Перезагрузка шоу «Читка» от команды Лена Кука крю (Lena Kuka crew). Раньше Эмир, Рустам (скучаем), Макар и Тамби были актёрами, а Рустам (уже другой Рустам) всегда выступал в роли сценариста и чтеца.

Но! Настало время перемен  и Турала (местный человек-мем). В кресле сценариста окажутся все комики, звёздные гости всё так же продолжат завовывать сердца зрителей, а мы продолжим переживать за декорации на сцене.

Источник: https://www.youtube.com/@lenakuka_crew

Элементарно, Вася! — в поисках Миссис Хадсон

Возможно, кто-то из вас любит играть в детективные настолки? Суть в чём? Вашим друзьям достаются определённые роли внутри детективной истории, но среди вас прячется убийца. И ваша компания должна вычислить преступника. Спойлер: это дворецкий.

Концепция шоу Васи Шакулина — это что-то похожее на описанное нами выше. Приглашённые гости расследуют дело,  сталкиваясь с трудностями на своём пути. Детектив может существовать в разных вселенных: от ковбоев до Хогвартса. Так что доставай лупу и включай логику.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uGPP6jTrVfY

Громкий вопрос. Чего-чего?

Шастун краш! Мы привлекли фанаток импрокома? Отлично, тогда можно начинать рассказывать про концепцию проекта.

Вы легко можете поиграть с друзьями во что-то похожее. Понадобятся: наушники, карточки со словами для угадываниями и весёлая туса. Простые правила = любовь зрителя.

Очень комфортное шоу, за просмотром которого можно расслабиться и не думать о сложностях. Обаятельные импровизаторы (Арсений Попов, Антон Шастун, Сергей Матвиенко и Дмитрий Позов) составят приятную компанию.

Источник: https://vkvideo.ru/playlist/-203677279_4

Быстрые свидания

А давайте теперь все дружно признаем, что скучем по вайбу передачи «Давай поженимся». Все согласно кивнули? Если нет то, А ВОТ И Я! НЕ ЖДАЛИ?!

Команда Изиком (easycom) словила ностальгию и вернула формат свиданий. Только теперь миром правит СДВГ, поэтому у приглашенных гостей не так много времени, чтобы произвести впечатление на избранницу или избранника. Помогать выбрать достойную вторую половинку будут обаятельные ведущие-судьи: Олеся Иванченко (пояснит за ретроградный Меркурий), Оля Парфенюк (пояснит за чувство юмора), Катя Вяликова (пояснит за свою обворожабельность).

Источник: https://vk.com/video-204003851_456281875

Осторожно! Сейчас будет много любви к Лэйблсмарт (Labelsmart)

На этом ютуб-канале сочетается что-то на умноv и что-то на ухахашечном. Почему очень советуем приглядеться к шоу? Во-первых, поднимите себе настроение. Во-вторых, сможете хвастаться рандомными фактами, которые 100% застрянут в голове. Погнали!

Мне смешно — делимся анекдотами и защемлением кринженерва

Как называют человека, который продал свою печень? Обеспеченный! Вот может кто-то из вас не отреагировал шутку, а кто-то подавился чаем. 

«Мне смешно» — юмористическое исследование субъективности восприятия юмора. В каждом выпуске — новый гость, который расскажет, а иногда и покажет, что смешно именно ему. Дуэт Филиппа Воронина и Тимура Бабъяка изучает мир мЭмов и угараек.

  Источник: https://www.youtube.com/channel/UCnDgIiMU3CyNHGP9wlLbgqw  

История на ночь — комики в пижамах, фисолоф за кадром

Урок истории, о котором мечтал каждый из нас. Нудные факты подаются с юмором и иронией, а ведущие на протяжении всего подкаста сидят в милых пижамках и причмокивают чайком. Никаких парт и учителей с линейкой, только торт Наполеон.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCnDgIiMU3CyNHGP9wlLbgqw

Лок Сток (Lock Stock) — все тузы в голове

Типа интеллектуальное шоу. Игра в покер на знания — чтобы победить в игре нужно либо точно знать, либо лучше всех делать вид, что точно знаешь.

Ситуация: типичный школьник ничего не учил, но уверенно делает вид, что всё знает. Тут примерно такая же история. Кто как врал учителям?

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCnDgIiMU3CyNHGP9wlLbgqw

ТРОЕ — без лодки, но на спорте

Сейчас спорт в моде. По крайней мере, советы про здоровый образ жизни точно в тренде. Поэтому комики не могли оставить этот вопрос без внимания.

В этом шоу объединятся три спортивных «покемона»: баскетбол, футбол и хоккей. Ведущие и приглашённые гости постараются узнать, как спорт интегрирован в различные сферы нашей жизни. Возможно, ты просто попал бумажкой в мусорку, но мы засчитаем это за трёхочковый.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCnDgIiMU3CyNHGP9wlLbgqw

ЧОТАМ? — анимэшники, общий сбор

Проект Аина Шоус (Aina Shows) — шоу, в котором комики обсуждают культовые тайтлы вживую на сцене.

Если кратко, то это ощущение тех самых друзей, которые шарят за «Магическую битву», «Атаку титанов» и «Наруто». Ребята обсуждают любимые моменты или, наоборот, осуждают концовки (тут Эрену Йегеру отдельный привет). Если ты знаешь, откуда цитата: «Я стану Королём Пиратов!», то тебе точно стоит посмотреть эту анимешную полемику.

  Источник: https://youtu.be/WtTaB42MaUw?si=x4jvg62sBU7OJpnc  

Неигры — участники, которых воспитала улица

Неигры — соревнования в маленьких играх. А где ещё можно так пафосно кидать карты в арбуз?

Так как тут всё серьёзно, то, конечно, есть тренеры. Антон Шастун и Дима Позов мотивируют (но не прям всегда) на победу. Если мечтал получить медаль за игру в казаки-разбойники, то это шоу для тебя.

Источник: https://www.youtube.com/clip/UgkxCX9aMs7zx06gMhzF8Grtv5SD

На какие юмористические выступления сходить

Если всё смешное на ютубе уже надоело и хочется добавить живого смеха в свою жизнь, отправляйся на реальный стендап. Мы тоже любим хиханьки-хаханьки, поэтому знаем, где их искать: 

Москва

Экспрессивный стендап
Экспрессивный стендап

Ваяяяяя! Кто это тут у нас охотник за эмоциями? Самая жестикулирующая нация в м...

Камеди Хаб

от 599₽

Женский стендап на Сретенке
Женский стендап на Сретенке

Лучшие девчонки?комики поделятся своими остроумными наблюдениями о жизни, любви ...

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

от 1181₽

Стендап без тормозов
Стендап без тормозов

Уникальный формат стендап-шоу. Выступают 3 комика и ведущий концерта комика с бо...

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

от 1181₽

Чёрный стендап по-женски
Чёрный стендап по-женски

Комедийные выступления женщин-комиков с жёстким, провокационным юмором. В проект...

до
Руки ВВерх!

от 1190₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски

Лучшие девушки комики Москвы соберутся на одной сцене, чтобы подарить зрителю св...

до
Руки ВВерх!

от 1290₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

120 минут весёлых упражнений – и ты уйдёшь с ощущением лёгкости и желанием прояв...

ул. С. Радонежского, 15-17с28, левый вход, 2 этаж

990₽

Супер проверка материалов
Супер проверка материалов

Да-да, это супер проверка, где комики расскажут не только новый, но и лучший мат...

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

от 600₽

Комики с ТНТ с новыми шутками
Комики с ТНТ с новыми шутками

Проверка материала от невероятно опытных комиков. Входные билеты не привязаны ...

Камеди Хаб

от 699₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

Спустя 9 месяцев молчания они вернулись… Съёмка импровизационно-разговорного шо...

Камеди Хаб

от 190₽

Найка Казиева. Настя Веневитина
Найка Казиева. Настя Веневитина

Совместный концерт двух топовых комиков. Найка Казиева – девушка, которая доказ...

StandUp Store Moscow

2150₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

За одно шоу ты побываешь на двух концертах с участием джазовых музыкантов и женщ...

Мзиани, Николоямская улица, 28/60

от 1590₽

Женский стендап
Женский стендап

Лучшие девчата — комики поделятся своими остроумными наблюдениями о жизни, любви...

Камеди Хаб

от 1100₽

Санкт-Петербург 

Коля Андреев | 19:00
Коля Андреев | 19:00

Интеллигент, утонченный романтик, философ с растянутыми моральными рамками. Ласк...

Stage StandUp Club

от 1500₽

Маргарита Родина
Маргарита Родина

Незабываемый вечер с Маргаритой Родиной — звездой шоу «Женский стендап» на ТНТ и...

Руки ВВерх! Бар, Московский проспект, 111

от 2100₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски

Лучшие девушки комики Петербурга, а также специальные гостьи с разных уголков Ро...

c
по
Commode

от 1090₽

Взрослый стендап
Популярное
Взрослый стендап

Стендап с высоты некоторого прожитого опыта, допущенных ошибок, а также их осозн...

Stage StandUp Club

1000₽

Стендап концерт: Лучшие шутки
Стендап концерт: Лучшие шутки

Всё просто — комики рассказывают шутки, а ты смеёшься. Звучит как отличная сделк...

Хоуми

500₽

Лука Хиникадзе
Лука Хиникадзе

Весьма колоритный персонаж отечественной стендап-сцены. Ему определённо есть о ч...

Stage StandUp Club

от 1200₽

Грязный стендап
Грязный стендап

Мероприятие с рейтингом «R» — четыре комика, ведущий и ни одной запретной темы. ...

Stage StandUp Club

от 900₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски

Лучшие девушки комики Петербурга, а также специальные гостьи с разных уголков Ро...

до
Сплетни бар by Anna Asti

от 590₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски

Лучшие девушки комики Петербурга, а также специальные гостьи с разных уголков Ро...

до
Руки Вверх

от 590₽

Алексей Квашонкин
Алексей Квашонкин

Алексей Квашонкин — идейный вдохновитель Книжного Клуба на канале Стендап Клуба ...

Stage StandUp Club

от 1500₽

Классический стендап
Классический стендап

Формат, где лучшие комики города будут рассказывать шутки, которые готовят в ТВ ...

Хоуми

500₽

Взрослый стендап
Взрослый стендап

Стендап с высоты некоторого прожитого опыта, допущенных ошибок, а также их осозн...

Stage StandUp Club

1000₽

Екатеринбург

Стендап по-женски
Стендап по-женски

Лучшие девушки-комики региона и специальные гостьи из разных уголков России собе...

до
РукиВверхБар

от 590₽

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

Импровизационное шоу, где комики помогают зрителям создать пары. Смелые могут вы...

PRAVDA bar

700₽

Стендап шокер
Стендап шокер

Экспериментальное шоу в стиле стендап. Шоу в котором участвуют как опытные, так ...

PRAVDA bar

1000₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

Комики подготовили свои самые лучшие шутки и готовы их рассказать. Отличный по...

Hide in 85, проспект Академика Сахарова, 85

от 600₽

по подписке
Надя Джабраилова
Надя Джабраилова

Стендап-концерт «Одна дома». Это час, в течении которого Надя шутит и откровенно делится мыслями по поводу создания семьи, а так же о холостой жизни, отношениях и расставании.......

по подписке
Елизавета Варвара Аранова
Елизавета Варвара Аранова

Стендап-комикесса, сценарист и режиссёр, постоянный резидент шоу «Женский стендап» на ТНТ, ведущая подкаста «Страхи» и психолого-юмористического шоу «Что у вас случилось?». Лиза Варвара — твой личный....

Казань

Опытные комики
Опытные комики

Услышь новый материал первым. Это вечер, где рождаются шутки для будущих ТВ-шоу ...

c
по
Comedy Crew

от 500₽

Новый Стендап
Новый Стендап

Знакомый всем и полюбившийся каждому формат. Шоу, где выступают резиденты разных...

до
Тринити

400₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи

Опытные комики выступают с материалом, с которым будут давать концерты, участвов...

до
Тринити

600₽

Интимный стендап
Интимный стендап

Для любителей юмора с перчинкой. Шоу для тех, кто не смущается на темах 18+, а ...

до
Евгенич, Профсоюзная улица, 10/14

700₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи

На шоу выступают только опытные стендап-комики, резиденты различных стендап-клуб...

до
Евгенич, Профсоюзная улица, 10/14

600₽

Интимный стендап
Интимный стендап

Для любителей юмора с перчинкой. Шоу для тех, кто не смущается на темах 18+, а ...

до
Хофбройхаус, улица Кави Наджми, 8

от 600₽

Интимный стендап
Интимный стендап

Для любителей юмора с перчинкой. Шоу для тех, кто не смущается на темах 18+, а ...

до
Тринити

700₽

Ночной стендап
Ночной стендап

Ночь, стендап и много вкусного. На шоу «Ночной стендап» выступают только опытны...

до
Тринити

600₽

Стендап: Самое смешное
Стендап: Самое смешное

Лучший материал от самых крутых комиков Казани и других городов России. Шутки,...

c
по
Лёвен, улица Пушкина, 11

800₽

Самвел Гиновян: сольный стендап-концерт
Выбор редакции
Самвел Гиновян: сольный стендап-концерт

Самвел — самый харАктерный, остроумный и ироничный стендап-комик российской сцен...

Comedy Crew

от 800₽

Карина Мейханаджян
Карина Мейханаджян

Материал про узнаваемые жизненные ситуации, самоиронию и наблюдения. В её выступ...

Культурный центр «Сайдаш»

от 1500₽

Паша Козырев: сольный концерт
Паша Козырев: сольный концерт

Паша Козырев — популярный комик, с более чем 20 млн просмотров на ютуб, участник...

Comedy Crew

от 690₽

Ростов-на-Дону

Виктор Комаров
Виктор Комаров

Виктор Комаров с новым стендап-концертом «Живьём!» Виктор начинал в небольших к...

ДК «Ростсельмаш», просп. Сельмаш, 3

от 1680₽

Найка Казиева
Найка Казиева

Актриса, комик. Резидент «Женский стендап ТНТ», участница проектов: Высшая лига ...

Ростов-на-Дону, Целиноградская, 3 (Комсомольская пл.)

от 1500₽

Женский стендап
Женский стендап

Первое и единственное шоу на ТНТ и российском телевидении, в котором женщины чес...

ДК «Ростсельмаш», проспект Сельмаш, 3

от 2000₽

Варвара Щербакова
Выбор редакции
Варвара Щербакова

Популярный стендап-комик из Хабаровска, резидент «Женского стендапа» на ТНТ. Пр...

ДК Ростсельмаш, проспект Сельмаш, 3

от 1500₽

Андрей Атлас
Андрей Атлас

Стендап-комик из Ростова-на-Дону. В проекте «Открытый микрофон» Андрей полюбился...

Ростов-на-Дону, ул Ленина, 105/3

от 1000₽

Вадим Постильный
Вадим Постильный

Комик стендап, талантливый актер. Родился в 1993 году в Краснодаре. Несколько ле...

Stand Up RnD City

1500₽

Женя Синяков
Выбор редакции
Женя Синяков

Сольный концерт Жени Синякова «Пафосное название». Что в программе: — Любимые ...

Дом Офицеров, Буденновский проспект, 34

от 1500₽

Новосибирск

Стендап по-женски
Стендап по-женски

Это шоу уже завоевало сердца зрителей Москвы, Питера и других регионов. Лучшие ...

c
по
Руки Вверх!, Красный проспект, 37

от 890₽

Рамис Ахметов
Рамис Ахметов

Рамис Ахметов — пожалуй, самый музыкальный из комиков и самый смешной из музыкан...

Standup room

от 800₽

Открытый Микрофон
Открытый Микрофон

Опытные комики и новички проверяют новый материал в самом эмоциональном баре гор...

Истерика

300₽

Грязный стендап
Грязный стендап

Легендарный формат, где 4 опытных комика рассказывают свой самый лучший грязный ...

Standup room

от 1090₽

Виталя Борзенков
Виталя Борзенков

Комик из Якутии с северным характером, спокойной подачей и юмором, который легко...

Standup room

от 700₽

Вадим Постильный
Вадим Постильный

Опытный комик из Москвы, побывавший, наверное, во всех медийных телевизионных и ...

Кабаре — кафе «Бродячая собака»

от 1000₽

Книжная полка
Книжная полка

Литературно-комедийное шоу, где комики и писатель Александр Бессонов обсуждают р...

Standup room

от 1100₽

Борис Зелигер
Борис Зелигер

Борис — представитель интеллектуального стендапа, поэтому его взгляд на любые те...

Standup room

от 900₽

Детективное шоу «Какие ваши доказательства?»
Детективное шоу «Какие ваши доказательства?»

Что будет если соединить детективные истории и юмор? Новое шоу «Какие ваши док...

Standup room

500₽

по подписке
Новости с комиками
Новости с комиками

Новости с комиками — это импровизационное шоу, где комики с юмором обсуждают новости недели и в конце решают какая была неделя. Актуальные новости Новосибирска и всего мира. Будь в курсе всех событи...

по подписке
Юлия Ахмедова
Юлия Ахмедова

Новый сольный стендап-концерт Юлии Ахмедовой. В нём личное становится публичным, а смешно так же часто, как и неловко узнавать себя. Наблюдательность, радикальная открытость и разговор о вещах, кото...

по подписке
Валерия Яковлева
Валерия Яковлева

Большой сольный концерт звезды женского стендапа в жанре 30+, актрисы, блогера, участницы шоу «Женский стендап». ......

Нижний Новгород 

Стендап на Рождественской | пятница
Стендап на Рождественской | пятница

Вечер качественного юмора и искреннего смеха в первом и единственном стендап-клу...

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по
Стендап клуб

900₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски

Популярный формат женского шоу теперь и в Нижнем Новгороде! Лучшие девушки-коми...

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по
Niko1560, Нижне-Волжская набережная, 19к1

от 800₽

Комедийная импровизация
Комедийная импровизация

Комедийная импровизация — жанр, где опытные комики придумывают шутки прямо на сц...

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Импров клуб, улица Добролюбова, 4А

800₽

Промт на любовь
Промт на любовь

Импровизационно-нейросетевое шоу. Комики помогают зрителям, найти идеальный обр...

Синий кот

400₽

Стендап на Рождественской | суббота
Стендап на Рождественской | суббота

Вечер качественного юмора и искреннего смеха в первом и единственном стендап-клу...

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по
Стендап клуб

900₽

Стендап на Рождественской | воскресенье
Стендап на Рождественской | воскресенье

Вечер качественного юмора и искреннего смеха в первом и единственном стендап-клу...

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по
Стендап клуб

800₽

Алиса Дударева
Алиса Дударева

Новый яркий талант в мире комедии, её комбинация остроумия и обаяния завоёвывает...

Стендап клуб

от 1800₽

Елизавета Варвара Аранова
Елизавета Варвара Аранова

Стендап-комикесса, сценарист и режиссёр, постоянный резидент шоу «Женский стенда...

ДК ГАЗ, улица Героя Юрия Смирнова, 12

от 1200₽

Краснодар

7 комиков
7 комиков

Комедийный жанр, в котором комик выступает перед живой аудиторией, обычно говоря...

StandUp Bar Krasnodar

700₽

Пожалуйста, стендап (Please, StandUp)
Пожалуйста, стендап (Please, StandUp)

Только опытные комики, по совместительству резиденты клуба, будут рассказывать с...

Stand-Up Club «Маяковский»

590₽

Комики против записок
Выбор редакции
Комики против записок

Полностью импровизационное шоу, построенное на общении с залом. На сцене три опы...

Stand-Up Club «Маяковский»

300₽

7 комиков
7 комиков

Комедийный жанр, в котором комик выступает перед живой аудиторией, обычно говоря...

StandUp Bar Krasnodar

700₽

Битва комиков
Битва комиков

Комики клуба сойдутся в ожесточенной юмористической схватке за звание самого сме...

Stand-Up Club «Маяковский»

600₽

Стендап — разгрузка
Стендап — разгрузка

Опытные комики клуба, имеющие миллионы просмотров в интернете соберутся сегодня ...

Stand-Up Club «Маяковский»

300₽

Опытный микрофон
Опытный микрофон

Опытные комики будут проверять на тебе свои шутки. Будут выступать ребята, у кот...

Stand-Up Club «Маяковский»

400₽

Найка Казиева
Найка Казиева

Актриса, комик. Резидент «Женский стендап ТНТ», участница проектов: Высшая лига ...

ДК Железнодорожников, улица Братьев Дроздовых, 2

от 1200₽

Пожалуйста, стендап (Please, StandUp)
Пожалуйста, стендап (Please, StandUp)

Только опытные комики, по совместительству резиденты клуба, будут рассказывать с...

Stand-Up Club «Маяковский»

590₽

Самвел Кафьян
Самвел Кафьян

Самвел Кафьян – стендап-комик, участник фестиваля шоу «Открытый микрофон», проек...

Stand-Up Club «Маяковский»

от 1190₽

Виктор Комаров
Виктор Комаров

Виктор начинал в небольших клубах, а сегодня — один из самых любимых комиков стр...

ДК Железнодорожников, улица Братьев Дроздовых, 2

от 1680₽

Лучшее за неделю
Лучшее за неделю

Выступят только самые смешные комики по итогам прошедшей недели, чтобы зарядить ...

Stand-Up Club «Маяковский»

600₽

Кемерово

Лучший Стендап
Лучший Стендап

Вечер, на котором комики не экспериментируют, а выходят с тем, что действительно...

Наследие

от 500₽

Открытый микрофон
Открытый микрофон

Здесь комики проверяют новые шутки, экспериментируют, рискуют и иногда рождают н...

Наследие

300₽

Томские комики
Томские комики

Кирилл Монастырев — рефлексирующий опытный комик, который поднимает проблемы взр...

Наследие

от 500₽

Надя Джабраилова
Надя Джабраилова

Первый сольный концерт участницы проекта «Женский стендап» на ТНТ. Надя будет д...

Дворец молодёжи, улица Рукавишникова, 15

от 1100₽

Сергей Орлов «Звезда»
Сергей Орлов «Звезда»

Один из самых узнаваемых российских стендап-комиков, настоящий народный любимец,...

Филармония Кузбасса, Советский проспект, 68

от 2500₽

Стендап вечер в Прожарке
Стендап вечер в Прожарке

Смешные шутки и атмосфера хорошего вечера. Ведущий: Артём Шевченко. Вход свобо...

Гриль-бар «Прожарка», Весенняя улица, 24

Бесплатно

Борис Зелигер
Борис Зелигер

Стендап-комик, ставший за 10-летнюю карьеру одним из самых узнаваемых голосов в ...

Наследие

от 800₽

Константин Бутаков
Константин Бутаков

Резидент Stand-Up на ТНТ. Константин иронизирует над кризисами отношений в сре...

Наследие

от 2500₽

Виктор Комаров
Виктор Комаров

Виктор начинал в небольших клубах, а сегодня — один из самых любимых комиков стр...

Дворец Молодёжи, улица Рукавишникова, 15

от 1680₽

Саша Малой
Саша Малой

Стендап-комик, путешественник и восходящая модель. Саша считается одним из самы...

Дворец молодёжи, улица Рукавишникова, 15

от 1800₽

Стас Старовойтов «Дико извиняюсь»
Стас Старовойтов «Дико извиняюсь»

Новый стендап-монолог Стаса о принятии себя и жизни без чувства вины. «Дико из...

Филармония Кузбасса, Советский проспект, 68

от 1500₽

Виктория Складчикова
Виктория Складчикова

Девушка родом из маленького городка в Оренбургской области, работавшая в прошлом...

Филармония Кузбасса, Советский проспект, 68

от 1500₽

Теперь ты знаешь, где искать смешное на ютуб, а куда идти за настоящими эмоциями в твоём городе. 

Кстати лови нашу «смехотворную» статью по теме: «Женский StandUp: самые популярные девушки в российском стендапе»

А в афише тебя ждёт еще много всего угарного, поэтому спеши увидеть :) 

Фото обложки: pexels.com

Что есть в статье:

  1. Топ юмористических шоу 
  2. Stand-Up Club #1
  3. Самый умный комик — о чём думает пингвин?
  4. ЧУВС — обсудим всех бывших!
  5. Книжный клуб. Весь мир — это отсылка на бойцовский клуб
  6. Разгоны — расскажут, а ты посмеёшься
  7. Стендап за 60 секунд — успей рассказать анекдот
  8. В главных ролях — проверка комиков на дальнозоркость
  9. Элементарно, Вася! — в поисках Миссис Хадсон
  10. Громкий вопрос. Чего-чего?
  11. Быстрые свидания
  12. Осторожно! Сейчас будет много любви к Лэйблсмарт (Labelsmart)
  13. Мне смешно — делимся анекдотами и защемлением кринженерва
  14. История на ночь — комики в пижамах, фисолоф за кадром
  15. Лок Сток (Lock Stock) — все тузы в голове
  16. ТРОЕ — без лодки, но на спорте
  17. ЧОТАМ? — анимэшники, общий сбор
  18. Неигры — участники, которых воспитала улица
  19. На какие юмористические выступления сходить
  20. Москва
  21. Санкт-Петербург 
  22. Екатеринбург
  23. Казань
  24. Ростов-на-Дону
  25. Новосибирск
  26. Нижний Новгород 
  27. Краснодар
  28. Кемерово

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