Редакционная подборка всякого смешного на Ютуб — про стендап, игры, кино и не только. А ещё здесь ты найдешь крутые стендап-события в Москве, Питере и Екатеринбурге.
Топ юмористических шоу
STAND UP — нестареющая классика
Официальный телеканал стендапа на ТНТ, где собраны выступления известных комиков. Среди них Иван Абрамов, Евгений Чебатков, Виктория Складчикова, Валентин Сидоров и многие другие. Но если ты уже вырос из шуток про жён и чувствуешь желание перейти на новый юмористический уровень, то листай дальше.
Stand-Up Club #1
Сейчас пойдём по юморным плейлистам этого канала. Нет, мы не ленивые. Просто ребята выпускают очень много крутых шоу, от которых наш редактор не отлипает. Выбирай видео под настроение: что-то о книжках, интересные факты, немного психологии или смешные разгоны. Кстати! Мы тебе заботливо оставили ссылку на клуб ребят. Наше приложение — это кладезь интересных событий и мест, так что долистай статью и мчи в !
Самый умный комик — о чём думает пингвин?
Шоу пронизано атмосферой разговоров на кухне. Тот самый момент, когда вы начинаете обсуждать теории Фрейда и жизнь медуз. В данном шоу сталкивается вселенная безумия и интеллектуальности. Бессменный ведущий — Костя Пушкин внимательно бдит за участниками, а иначе зачем ему очки с такими линзами. И, конечно, ставим +1 балл Малому за присутствие, и всё еще ждём название шампуня, которым Саша пользуется.
ЧУВС — обсудим всех бывших!
«Что у вас случилось» — это полное название шоу, где комики помогают гостям решать проблемы. Кратенько пробежимся по сути: гость рассказывает какую-то проблему, а юмористы выполняют роль психологов и накидывают советы. Важное примечание — если тебя беспокоит что-то серьёзное, то обратись к специалисту,
Книжный клуб. Весь мир — это отсылка на бойцовский клуб
Вот представь урок литературы, где тебе разрешают высказывать своё мнение и каламбурить на каждое предложение. Представил? Вот это и есть типичный выпуск «Книжного клуба». Ребята выбирают любую книгу, а затем бегают по сюжету, обсуждают персонажей и гадают (без карт таро никак). Тут тебя не заставят анализировать поведение Раскольникова или личную жизнь Евгения Онегина. НО! Ты наконец поймёшь, кто в классических произведениях масик, а кто тюбик.
Разгоны — расскажут, а ты посмеёшься
На диване собираются комики и разгоняют свой материал для будущих сольников. Вроде всё. Ты можешь подумать: «А что тут тогда интересного?». Эти моменты надо прочувствовать... Это непередаваемая атмосфера дружеского общения и бесконечных шуток, которые рождаются в моменте.
Стендап за 60 секунд — успей рассказать анекдот
Шоу, в котором могут попробовать себя и старички мира юмора, и новички. Суть проста: комик выступает со своим лучшим материалом, и на это ему даётся ровно 60 секунд. Сразу после монолога он отвечает на вопросы зрителей и ведущего. Это вроде и не прожарка, и не полноценное стендап-выступление, и не подкаст. Но всё равно — смешно.
Аналогичные развлекательные каналы, где ты найдёшь выступления любимых комиков — OUTSIDE STAND UP, Stand Up Astana, петербургский STAGE STANDUP CLUB.
«Что бы мне поделать, только бы не почитать» — популярное шоу о книгах с юмором
Одно из лучших книжных юмористических шоу на ютуб с приятным настроением и познавательным контентом. Даже если ты не любишь читать, это шоу точно стоит посмотреть.
Ведущие — Женя Калинкин и Даша Касьян — идеальный дуэт для разговоров о литературе. Их легкие и забавные диалоги сочетаются с действительно полезным контентом. В шоу обсуждают как классическую российскую и зарубежную литературу (Достоевский, Брэдбери), так и современные произведения.
«Что бы мне поделать, только бы не почитать» выходит на развлекательном канале популярного блогера Жени Калинкина.
На данный момент выпуски больше не выходят. Но! Ребята запустили серию подкастов «и т.д. и т.п.» — это рассуждения о различного рода текстах. Для обсуждения подойдёт личный детский дневник или фанфики о Гаечке (не задавайте вопросы, мы всё-равно не сможем это объяснить).
«Опять не Гальцев» — неловко, но очень смешно
Российский аналог культового американского юмористического шоу «Между двумя папоротниками» с Богданом Лисевским — комиком из бывшей команды КВН «Плюшки».
В гостях у Богдана уже побывали известные личности, такие как Саша Бортич, Инстасамка, Влад Кадони, Паша Техник и многие другие.
Степень неловкости и напряженности, возникающая в этих интервью, вызывает очень разную реакцию у зрителей — от восхищения до антипатии, но никого не оставит равнодушным. Многие находят это шоу по мемам, но мы несём полный кадр в народ!
Шоу выходит на одноименной канале «Плюшки».
«Натальная карта» — астрологический угар
Юмористическое шоу с нехитрой задумкой: обсуждение натальной карты приглашённого гостя.
Ведущие — комик, таролог-астролог Олеся Иванченко и актёр Дмитрий Журавлёв, который всегда выражает скептическое отношение ко всему, что происходит на шоу. Олеся делает натальную карту, ведущие и гость её обсуждают, попутно выясняя точность. Всё переходит в забавное живое обсуждение с юмором, неловкими моментами и астрологическими примочками.
Шоу выходит на популярном юмористическом канале easycom.
«Женский форум» — здесь говорят о женщинах и обо всём на свете
Участники выборочно читают вопросы с женских форумов и совместно обсуждают их, давая юмористические ответы.
Ведущие — дивы российской юмористической сцены — Наталья Борисова, Варвара Щербакова, Оля Парфенюк и Саша Муратова. В каждом выпуске также участвует приглашённый гость из числа известных людей.
Это живое, эмоциональное и смешное шоу, которое точно понравится зрителям, любящим качественный юмор.
«Женский форум» выходит на том же канале, что и «Натальная карта» — easycom.
«Нельзя смеяться» — весёлые и живые испытания
Хорошая идея, что смешного посмотреть на ютуб без большой интеллектуальной нагрузки. «Нельзя смеяться» выходит на канале о футболе «Коммент.Шоу», но обычно не следует его основной тематике.
В рамках «Нельзя смеяться» журналист Константин Генич и футболист Никита Баженов рассказывают смешные истории из жизни и профессиональной деятельности, смотрят шортсы в очень «мокрой» рубрике «Смех с водой» и участвуют в разных испытаниях типа американского пиво-понга.
Кстати у «Смеха с водой» есть куча шортсов, так что поднять себе настроение можно и короткими роликами!
«Контакты» — гость, Шастун и телефонная книга
Забавный и оригинальный проект звезды шоу «Импровизация» Антона Шастуна. Шастун приглашает популярных гостей и задает им самые разные вопросы, но ответить на них должны люди из списка контактов гостя.
«Тучный жаб» и «апвоут» — полная дичь с Реддита
Интересный формат, который позволяет русскоязычной аудитории знакомиться с контентом популярной платформы Реддит (сочетание соцсети и форума). Два похожих друг на друга проекта выбирают актуальные, провокационные и интригующие обсуждения (треды). Есть и жёсткая чернуха и реально смешные и кринжовые истории от людей со всех концов мира.
«Ностальгирующий критик» — кинообзоры с убойным юмором
Американский обзорный комедийный проект с комиком Дугом Уокером. Уокер делает обзоры и даёт комментарии на различные популярные фильмы, сериалы, игры и другие культурные феномены прошлого, создает забавные скетчи со своей командой и иногда мощно бьёт по киноностальгии даже российского зрителя.
В России «НК» переводит студия Джо Шизо. На их ютуб-канале можно посмотреть все выпуски.
В главных ролях — проверка комиков на дальнозоркость
Перезагрузка шоу «Читка» от команды Лена Кука крю (Lena Kuka crew). Раньше Эмир, Рустам (скучаем), Макар и Тамби были актёрами, а Рустам (уже другой Рустам) всегда выступал в роли сценариста и чтеца.
Но! Настало время перемен и Турала (местный человек-мем). В кресле сценариста окажутся все комики, звёздные гости всё так же продолжат завовывать сердца зрителей, а мы продолжим переживать за декорации на сцене.
Элементарно, Вася! — в поисках Миссис Хадсон
Возможно, кто-то из вас любит играть в детективные настолки? Суть в чём? Вашим друзьям достаются определённые роли внутри детективной истории, но среди вас прячется убийца. И ваша компания должна вычислить преступника. Спойлер: это дворецкий.
Концепция шоу Васи Шакулина — это что-то похожее на описанное нами выше. Приглашённые гости расследуют дело, сталкиваясь с трудностями на своём пути. Детектив может существовать в разных вселенных: от ковбоев до Хогвартса. Так что доставай лупу и включай логику.
Громкий вопрос. Чего-чего?
Шастун краш! Мы привлекли фанаток импрокома? Отлично, тогда можно начинать рассказывать про концепцию проекта.
Вы легко можете поиграть с друзьями во что-то похожее. Понадобятся: наушники, карточки со словами для угадываниями и весёлая туса. Простые правила = любовь зрителя.
Очень комфортное шоу, за просмотром которого можно расслабиться и не думать о сложностях. Обаятельные импровизаторы (Арсений Попов, Антон Шастун, Сергей Матвиенко и Дмитрий Позов) составят приятную компанию.
Быстрые свидания
А давайте теперь все дружно признаем, что скучем по вайбу передачи «Давай поженимся». Все согласно кивнули? Если нет то, А ВОТ И Я! НЕ ЖДАЛИ?!
Команда Изиком (easycom) словила ностальгию и вернула формат свиданий. Только теперь миром правит СДВГ, поэтому у приглашенных гостей не так много времени, чтобы произвести впечатление на избранницу или избранника. Помогать выбрать достойную вторую половинку будут обаятельные ведущие-судьи: Олеся Иванченко (пояснит за ретроградный Меркурий), Оля Парфенюк (пояснит за чувство юмора), Катя Вяликова (пояснит за свою обворожабельность).
Осторожно! Сейчас будет много любви к Лэйблсмарт (Labelsmart)
На этом ютуб-канале сочетается что-то на умноv и что-то на ухахашечном. Почему очень советуем приглядеться к шоу? Во-первых, поднимите себе настроение. Во-вторых, сможете хвастаться рандомными фактами, которые 100% застрянут в голове. Погнали!
Мне смешно — делимся анекдотами и защемлением кринженерва
Как называют человека, который продал свою печень? Обеспеченный! Вот может кто-то из вас не отреагировал шутку, а кто-то подавился чаем.
«Мне смешно» — юмористическое исследование субъективности восприятия юмора. В каждом выпуске — новый гость, который расскажет, а иногда и покажет, что смешно именно ему. Дуэт Филиппа Воронина и Тимура Бабъяка изучает мир мЭмов и угараек.
История на ночь — комики в пижамах, фисолоф за кадром
Урок истории, о котором мечтал каждый из нас. Нудные факты подаются с юмором и иронией, а ведущие на протяжении всего подкаста сидят в милых пижамках и причмокивают чайком. Никаких парт и учителей с линейкой, только торт Наполеон.
Лок Сток (Lock Stock) — все тузы в голове
Типа интеллектуальное шоу. Игра в покер на знания — чтобы победить в игре нужно либо точно знать, либо лучше всех делать вид, что точно знаешь.
Ситуация: типичный школьник ничего не учил, но уверенно делает вид, что всё знает. Тут примерно такая же история. Кто как врал учителям?
ТРОЕ — без лодки, но на спорте
Сейчас спорт в моде. По крайней мере, советы про здоровый образ жизни точно в тренде. Поэтому комики не могли оставить этот вопрос без внимания.
В этом шоу объединятся три спортивных «покемона»: баскетбол, футбол и хоккей. Ведущие и приглашённые гости постараются узнать, как спорт интегрирован в различные сферы нашей жизни. Возможно, ты просто попал бумажкой в мусорку, но мы засчитаем это за трёхочковый.
ЧОТАМ? — анимэшники, общий сбор
Проект Аина Шоус (Aina Shows) — шоу, в котором комики обсуждают культовые тайтлы вживую на сцене.
Если кратко, то это ощущение тех самых друзей, которые шарят за «Магическую битву», «Атаку титанов» и «Наруто». Ребята обсуждают любимые моменты или, наоборот, осуждают концовки (тут Эрену Йегеру отдельный привет). Если ты знаешь, откуда цитата: «Я стану Королём Пиратов!», то тебе точно стоит посмотреть эту анимешную полемику.
Неигры — участники, которых воспитала улица
Неигры — соревнования в маленьких играх. А где ещё можно так пафосно кидать карты в арбуз?
Так как тут всё серьёзно, то, конечно, есть тренеры. Антон Шастун и Дима Позов мотивируют (но не прям всегда) на победу. Если мечтал получить медаль за игру в казаки-разбойники, то это шоу для тебя.
На какие юмористические выступления сходить
Если всё смешное на ютубе уже надоело и хочется добавить живого смеха в свою жизнь, отправляйся на реальный стендап. Мы тоже любим хиханьки-хаханьки, поэтому знаем, где их искать:
Москва
Ваяяяяя! Кто это тут у нас охотник за эмоциями? Самая жестикулирующая нация в м...
от 599₽
Лучшие девчонки?комики поделятся своими остроумными наблюдениями о жизни, любви ...
от 1181₽
Уникальный формат стендап-шоу. Выступают 3 комика и ведущий концерта комика с бо...
от 1181₽
Комедийные выступления женщин-комиков с жёстким, провокационным юмором. В проект...
от 1190₽
Лучшие девушки комики Москвы соберутся на одной сцене, чтобы подарить зрителю св...
от 1290₽
120 минут весёлых упражнений – и ты уйдёшь с ощущением лёгкости и желанием прояв...
990₽
Да-да, это супер проверка, где комики расскажут не только новый, но и лучший мат...
от 600₽
Проверка материала от невероятно опытных комиков. Входные билеты не привязаны ...
от 699₽
Спустя 9 месяцев молчания они вернулись… Съёмка импровизационно-разговорного шо...
от 190₽
Совместный концерт двух топовых комиков. Найка Казиева – девушка, которая доказ...
2150₽
За одно шоу ты побываешь на двух концертах с участием джазовых музыкантов и женщ...
от 1590₽
Лучшие девчата — комики поделятся своими остроумными наблюдениями о жизни, любви...
от 1100₽
Санкт-Петербург
Интеллигент, утонченный романтик, философ с растянутыми моральными рамками. Ласк...
от 1500₽
Незабываемый вечер с Маргаритой Родиной — звездой шоу «Женский стендап» на ТНТ и...
от 2100₽
Лучшие девушки комики Петербурга, а также специальные гостьи с разных уголков Ро...
от 1090₽
Стендап с высоты некоторого прожитого опыта, допущенных ошибок, а также их осозн...
1000₽
Всё просто — комики рассказывают шутки, а ты смеёшься. Звучит как отличная сделк...
500₽
Весьма колоритный персонаж отечественной стендап-сцены. Ему определённо есть о ч...
от 1200₽
Мероприятие с рейтингом «R» — четыре комика, ведущий и ни одной запретной темы. ...
от 900₽
Лучшие девушки комики Петербурга, а также специальные гостьи с разных уголков Ро...
от 590₽
Лучшие девушки комики Петербурга, а также специальные гостьи с разных уголков Ро...
от 590₽
Алексей Квашонкин — идейный вдохновитель Книжного Клуба на канале Стендап Клуба ...
от 1500₽
Формат, где лучшие комики города будут рассказывать шутки, которые готовят в ТВ ...
500₽
Стендап с высоты некоторого прожитого опыта, допущенных ошибок, а также их осозн...
1000₽
Екатеринбург
Лучшие девушки-комики региона и специальные гостьи из разных уголков России собе...
от 590₽
Импровизационное шоу, где комики помогают зрителям создать пары. Смелые могут вы...
700₽
Экспериментальное шоу в стиле стендап. Шоу в котором участвуют как опытные, так ...
1000₽
Комики подготовили свои самые лучшие шутки и готовы их рассказать. Отличный по...
от 600₽
Стендап-концерт «Одна дома». Это час, в течении которого Надя шутит и откровенно делится мыслями по поводу создания семьи, а так же о холостой жизни, отношениях и расставании.......
Казань
Услышь новый материал первым. Это вечер, где рождаются шутки для будущих ТВ-шоу ...
от 500₽
Знакомый всем и полюбившийся каждому формат. Шоу, где выступают резиденты разных...
400₽
Опытные комики выступают с материалом, с которым будут давать концерты, участвов...
600₽
Для любителей юмора с перчинкой. Шоу для тех, кто не смущается на темах 18+, а ...
700₽
На шоу выступают только опытные стендап-комики, резиденты различных стендап-клуб...
600₽
Для любителей юмора с перчинкой. Шоу для тех, кто не смущается на темах 18+, а ...
от 600₽
Для любителей юмора с перчинкой. Шоу для тех, кто не смущается на темах 18+, а ...
700₽
Ночь, стендап и много вкусного. На шоу «Ночной стендап» выступают только опытны...
600₽
Лучший материал от самых крутых комиков Казани и других городов России. Шутки,...
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Самвел — самый харАктерный, остроумный и ироничный стендап-комик российской сцен...
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Материал про узнаваемые жизненные ситуации, самоиронию и наблюдения. В её выступ...
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Паша Козырев — популярный комик, с более чем 20 млн просмотров на ютуб, участник...
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Ростов-на-Дону
Виктор Комаров с новым стендап-концертом «Живьём!» Виктор начинал в небольших к...
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Актриса, комик. Резидент «Женский стендап ТНТ», участница проектов: Высшая лига ...
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Популярный стендап-комик из Хабаровска, резидент «Женского стендапа» на ТНТ. Пр...
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Стендап-комик из Ростова-на-Дону. В проекте «Открытый микрофон» Андрей полюбился...
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Сольный концерт Жени Синякова «Пафосное название». Что в программе: — Любимые ...
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Новосибирск
Это шоу уже завоевало сердца зрителей Москвы, Питера и других регионов. Лучшие ...
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Легендарный формат, где 4 опытных комика рассказывают свой самый лучший грязный ...
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Комик из Якутии с северным характером, спокойной подачей и юмором, который легко...
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Опытный комик из Москвы, побывавший, наверное, во всех медийных телевизионных и ...
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Литературно-комедийное шоу, где комики и писатель Александр Бессонов обсуждают р...
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Борис — представитель интеллектуального стендапа, поэтому его взгляд на любые те...
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Что будет если соединить детективные истории и юмор? Новое шоу «Какие ваши док...
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Новости с комиками — это импровизационное шоу, где комики с юмором обсуждают новости недели и в конце решают какая была неделя. Актуальные новости Новосибирска и всего мира. Будь в курсе всех событи...
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Нижний Новгород
Вечер качественного юмора и искреннего смеха в первом и единственном стендап-клу...
900₽
Популярный формат женского шоу теперь и в Нижнем Новгороде! Лучшие девушки-коми...
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Комедийная импровизация — жанр, где опытные комики придумывают шутки прямо на сц...
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Импровизационно-нейросетевое шоу. Комики помогают зрителям, найти идеальный обр...
400₽
Вечер качественного юмора и искреннего смеха в первом и единственном стендап-клу...
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Вечер качественного юмора и искреннего смеха в первом и единственном стендап-клу...
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Стендап-комикесса, сценарист и режиссёр, постоянный резидент шоу «Женский стенда...
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Краснодар
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Теперь ты знаешь, где искать смешное на ютуб, а куда идти за настоящими эмоциями в твоём городе.
Кстати лови нашу «смехотворную» статью по теме: «Женский StandUp: самые популярные девушки в российском стендапе»
А в афише тебя ждёт еще много всего угарного, поэтому спеши увидеть :)
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