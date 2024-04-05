Рассказываем про популярные юмористические каналы и стендап в твоём городе

Что будет в статье:

Редакционная подборка всякого смешного на Ютуб — про стендап, игры, кино и не только. А ещё здесь ты найдешь крутые стендап-события в Москве, Питере и Екатеринбурге.

Топ юмористических шоу

STAND UP — нестареющая классика

Официальный телеканал стендапа на ТНТ, где собраны выступления известных комиков. Среди них Иван Абрамов, Евгений Чебатков, Виктория Складчикова, Валентин Сидоров и многие другие. Но если ты уже вырос из шуток про жён и чувствуешь желание перейти на новый юмористический уровень, то листай дальше.

Источник: youtube.com/@standup_tnt

Stand-Up Club #1

Сейчас пойдём по юморным плейлистам этого канала. Нет, мы не ленивые. Просто ребята выпускают очень много крутых шоу, от которых наш редактор не отлипает. Выбирай видео под настроение: что-то о книжках, интересные факты, немного психологии или смешные разгоны. Кстати! Мы тебе заботливо оставили ссылку на клуб ребят. Наше приложение — это кладезь интересных событий и мест, так что долистай статью и мчи в Кавёр !

Самый умный комик — о чём думает пингвин?

Шоу пронизано атмосферой разговоров на кухне. Тот самый момент, когда вы начинаете обсуждать теории Фрейда и жизнь медуз. В данном шоу сталкивается вселенная безумия и интеллектуальности. Бессменный ведущий — Костя Пушкин внимательно бдит за участниками, а иначе зачем ему очки с такими линзами. И, конечно, ставим +1 балл Малому за присутствие, и всё еще ждём название шампуня, которым Саша пользуется.

Источник: https://www.youtube.com/@standupclubru

ЧУВС — обсудим всех бывших!

«Что у вас случилось» — это полное название шоу, где комики помогают гостям решать проблемы. Кратенько пробежимся по сути: гость рассказывает какую-то проблему, а юмористы выполняют роль психологов и накидывают советы. Важное примечание — если тебя беспокоит что-то серьёзное, то обратись к специалисту,

Источник: https://www.youtube.com/@standupclubru/playlists

Книжный клуб. Весь мир — это отсылка на бойцовский клуб

Вот представь урок литературы, где тебе разрешают высказывать своё мнение и каламбурить на каждое предложение. Представил? Вот это и есть типичный выпуск «Книжного клуба». Ребята выбирают любую книгу, а затем бегают по сюжету, обсуждают персонажей и гадают (без карт таро никак). Тут тебя не заставят анализировать поведение Раскольникова или личную жизнь Евгения Онегина. НО! Ты наконец поймёшь, кто в классических произведениях масик, а кто тюбик.

Источник: https://www.youtube.com/@standupclubru/playlists

Разгоны — расскажут, а ты посмеёшься

На диване собираются комики и разгоняют свой материал для будущих сольников. Вроде всё. Ты можешь подумать: «А что тут тогда интересного?». Эти моменты надо прочувствовать... Это непередаваемая атмосфера дружеского общения и бесконечных шуток, которые рождаются в моменте.

Источник: https://www.youtube.com/@standupclubru/playlists

Стендап за 60 секунд — успей рассказать анекдот

Шоу, в котором могут попробовать себя и старички мира юмора, и новички. Суть проста: комик выступает со своим лучшим материалом, и на это ему даётся ровно 60 секунд. Сразу после монолога он отвечает на вопросы зрителей и ведущего. Это вроде и не прожарка, и не полноценное стендап-выступление, и не подкаст. Но всё равно — смешно.

Источник: https://www.youtube.com/@standupclubru/playlists

Аналогичные развлекательные каналы, где ты найдёшь выступления любимых комиков — OUTSIDE STAND UP, Stand Up Astana, петербургский STAGE STANDUP CLUB.

«Что бы мне поделать, только бы не почитать» — популярное шоу о книгах с юмором

Одно из лучших книжных юмористических шоу на ютуб с приятным настроением и познавательным контентом. Даже если ты не любишь читать, это шоу точно стоит посмотреть.

Ведущие — Женя Калинкин и Даша Касьян — идеальный дуэт для разговоров о литературе. Их легкие и забавные диалоги сочетаются с действительно полезным контентом. В шоу обсуждают как классическую российскую и зарубежную литературу (Достоевский, Брэдбери), так и современные произведения.

«Что бы мне поделать, только бы не почитать» выходит на развлекательном канале популярного блогера Жени Калинкина.

На данный момент выпуски больше не выходят. Но! Ребята запустили серию подкастов «и т.д. и т.п.» — это рассуждения о различного рода текстах. Для обсуждения подойдёт личный детский дневник или фанфики о Гаечке (не задавайте вопросы, мы всё-равно не сможем это объяснить).

Источник: youtube.com/@mutaboring

«Опять не Гальцев» — неловко, но очень смешно

Российский аналог культового американского юмористического шоу «Между двумя папоротниками» с Богданом Лисевским — комиком из бывшей команды КВН «Плюшки».

В гостях у Богдана уже побывали известные личности, такие как Саша Бортич, Инстасамка, Влад Кадони, Паша Техник и многие другие.

Степень неловкости и напряженности, возникающая в этих интервью, вызывает очень разную реакцию у зрителей — от восхищения до антипатии, но никого не оставит равнодушным. Многие находят это шоу по мемам, но мы несём полный кадр в народ!

Шоу выходит на одноименной канале «Плюшки».

Источник: Источник: youtube.com/@plyoushki

«Натальная карта» — астрологический угар

Юмористическое шоу с нехитрой задумкой: обсуждение натальной карты приглашённого гостя.

Ведущие — комик, таролог-астролог Олеся Иванченко и актёр Дмитрий Журавлёв, который всегда выражает скептическое отношение ко всему, что происходит на шоу. Олеся делает натальную карту, ведущие и гость её обсуждают, попутно выясняя точность. Всё переходит в забавное живое обсуждение с юмором, неловкими моментами и астрологическими примочками.

Шоу выходит на популярном юмористическом канале easycom.

Источник: youtube.com/@easycom

«Женский форум» — здесь говорят о женщинах и обо всём на свете

Участники выборочно читают вопросы с женских форумов и совместно обсуждают их, давая юмористические ответы.

Ведущие — дивы российской юмористической сцены — Наталья Борисова, Варвара Щербакова, Оля Парфенюк и Саша Муратова. В каждом выпуске также участвует приглашённый гость из числа известных людей.

Это живое, эмоциональное и смешное шоу, которое точно понравится зрителям, любящим качественный юмор.

«Женский форум» выходит на том же канале, что и «Натальная карта» — easycom.

Источник: youtube.com/@easycom

«Нельзя смеяться» — весёлые и живые испытания

Хорошая идея, что смешного посмотреть на ютуб без большой интеллектуальной нагрузки. «Нельзя смеяться» выходит на канале о футболе «Коммент.Шоу», но обычно не следует его основной тематике.

В рамках «Нельзя смеяться» журналист Константин Генич и футболист Никита Баженов рассказывают смешные истории из жизни и профессиональной деятельности, смотрят шортсы в очень «мокрой» рубрике «Смех с водой» и участвуют в разных испытаниях типа американского пиво-понга.

Источник: youtube.com/@easycom

Кстати у «Смеха с водой» есть куча шортсов, так что поднять себе настроение можно и короткими роликами!

«Контакты» — гость, Шастун и телефонная книга

Забавный и оригинальный проект звезды шоу «Импровизация» Антона Шастуна. Шастун приглашает популярных гостей и задает им самые разные вопросы, но ответить на них должны люди из списка контактов гостя.

Источник: youtube.com/@shastoon.channel

«Тучный жаб» и «апвоут» — полная дичь с Реддита

Интересный формат, который позволяет русскоязычной аудитории знакомиться с контентом популярной платформы Реддит (сочетание соцсети и форума). Два похожих друг на друга проекта выбирают актуальные, провокационные и интригующие обсуждения (треды). Есть и жёсткая чернуха и реально смешные и кринжовые истории от людей со всех концов мира.

Источник: youtube.com/@tuchniyzhab

«Ностальгирующий критик» — кинообзоры с убойным юмором

Американский обзорный комедийный проект с комиком Дугом Уокером. Уокер делает обзоры и даёт комментарии на различные популярные фильмы, сериалы, игры и другие культурные феномены прошлого, создает забавные скетчи со своей командой и иногда мощно бьёт по киноностальгии даже российского зрителя.

В России «НК» переводит студия Джо Шизо. На их ютуб-канале можно посмотреть все выпуски.

Источник: https://vk.com/joschizo

В главных ролях — проверка комиков на дальнозоркость

Перезагрузка шоу «Читка» от команды Лена Кука крю (Lena Kuka crew). Раньше Эмир, Рустам (скучаем), Макар и Тамби были актёрами, а Рустам (уже другой Рустам) всегда выступал в роли сценариста и чтеца.

Но! Настало время перемен и Турала (местный человек-мем). В кресле сценариста окажутся все комики, звёздные гости всё так же продолжат завовывать сердца зрителей, а мы продолжим переживать за декорации на сцене.

Источник: https://www.youtube.com/@lenakuka_crew

Элементарно, Вася! — в поисках Миссис Хадсон

Возможно, кто-то из вас любит играть в детективные настолки? Суть в чём? Вашим друзьям достаются определённые роли внутри детективной истории, но среди вас прячется убийца. И ваша компания должна вычислить преступника. Спойлер: это дворецкий.

Концепция шоу Васи Шакулина — это что-то похожее на описанное нами выше. Приглашённые гости расследуют дело, сталкиваясь с трудностями на своём пути. Детектив может существовать в разных вселенных: от ковбоев до Хогвартса. Так что доставай лупу и включай логику.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uGPP6jTrVfY

Громкий вопрос. Чего-чего?

Шастун краш! Мы привлекли фанаток импрокома? Отлично, тогда можно начинать рассказывать про концепцию проекта.

Вы легко можете поиграть с друзьями во что-то похожее. Понадобятся: наушники, карточки со словами для угадываниями и весёлая туса. Простые правила = любовь зрителя.

Очень комфортное шоу, за просмотром которого можно расслабиться и не думать о сложностях. Обаятельные импровизаторы (Арсений Попов, Антон Шастун, Сергей Матвиенко и Дмитрий Позов) составят приятную компанию.

Источник: https://vkvideo.ru/playlist/-203677279_4

Быстрые свидания

А давайте теперь все дружно признаем, что скучем по вайбу передачи «Давай поженимся». Все согласно кивнули? Если нет то, А ВОТ И Я! НЕ ЖДАЛИ?!

Команда Изиком (easycom) словила ностальгию и вернула формат свиданий. Только теперь миром правит СДВГ, поэтому у приглашенных гостей не так много времени, чтобы произвести впечатление на избранницу или избранника. Помогать выбрать достойную вторую половинку будут обаятельные ведущие-судьи: Олеся Иванченко (пояснит за ретроградный Меркурий), Оля Парфенюк (пояснит за чувство юмора), Катя Вяликова (пояснит за свою обворожабельность).

Источник: https://vk.com/video-204003851_456281875

Осторожно! Сейчас будет много любви к Лэйблсмарт (Labelsmart)

На этом ютуб-канале сочетается что-то на умноv и что-то на ухахашечном. Почему очень советуем приглядеться к шоу? Во-первых, поднимите себе настроение. Во-вторых, сможете хвастаться рандомными фактами, которые 100% застрянут в голове. Погнали!

Мне смешно — делимся анекдотами и защемлением кринженерва

Как называют человека, который продал свою печень? Обеспеченный! Вот может кто-то из вас не отреагировал шутку, а кто-то подавился чаем.

«Мне смешно» — юмористическое исследование субъективности восприятия юмора. В каждом выпуске — новый гость, который расскажет, а иногда и покажет, что смешно именно ему. Дуэт Филиппа Воронина и Тимура Бабъяка изучает мир мЭмов и угараек.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCnDgIiMU3CyNHGP9wlLbgqw

История на ночь — комики в пижамах, фисолоф за кадром

Урок истории, о котором мечтал каждый из нас. Нудные факты подаются с юмором и иронией, а ведущие на протяжении всего подкаста сидят в милых пижамках и причмокивают чайком. Никаких парт и учителей с линейкой, только торт Наполеон.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCnDgIiMU3CyNHGP9wlLbgqw

Лок Сток (Lock Stock) — все тузы в голове

Типа интеллектуальное шоу. Игра в покер на знания — чтобы победить в игре нужно либо точно знать, либо лучше всех делать вид, что точно знаешь.

Ситуация: типичный школьник ничего не учил, но уверенно делает вид, что всё знает. Тут примерно такая же история. Кто как врал учителям?

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCnDgIiMU3CyNHGP9wlLbgqw

ТРОЕ — без лодки, но на спорте

Сейчас спорт в моде. По крайней мере, советы про здоровый образ жизни точно в тренде. Поэтому комики не могли оставить этот вопрос без внимания.

В этом шоу объединятся три спортивных «покемона»: баскетбол, футбол и хоккей. Ведущие и приглашённые гости постараются узнать, как спорт интегрирован в различные сферы нашей жизни. Возможно, ты просто попал бумажкой в мусорку, но мы засчитаем это за трёхочковый.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCnDgIiMU3CyNHGP9wlLbgqw

ЧОТАМ? — анимэшники, общий сбор

Проект Аина Шоус (Aina Shows) — шоу, в котором комики обсуждают культовые тайтлы вживую на сцене.

Если кратко, то это ощущение тех самых друзей, которые шарят за «Магическую битву», «Атаку титанов» и «Наруто». Ребята обсуждают любимые моменты или, наоборот, осуждают концовки (тут Эрену Йегеру отдельный привет). Если ты знаешь, откуда цитата: «Я стану Королём Пиратов!», то тебе точно стоит посмотреть эту анимешную полемику.

Источник: https://youtu.be/WtTaB42MaUw?si=x4jvg62sBU7OJpnc

Неигры — участники, которых воспитала улица

Неигры — соревнования в маленьких играх. А где ещё можно так пафосно кидать карты в арбуз?

Так как тут всё серьёзно, то, конечно, есть тренеры. Антон Шастун и Дима Позов мотивируют (но не прям всегда) на победу. Если мечтал получить медаль за игру в казаки-разбойники, то это шоу для тебя.

Источник: https://www.youtube.com/clip/UgkxCX9aMs7zx06gMhzF8Grtv5SD

На какие юмористические выступления сходить

Если всё смешное на ютубе уже надоело и хочется добавить живого смеха в свою жизнь, отправляйся на реальный стендап. Мы тоже любим хиханьки-хаханьки, поэтому знаем, где их искать:

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Казань

Ростов-на-Дону

Новосибирск

Нижний Новгород

Краснодар

Кемерово

Теперь ты знаешь, где искать смешное на ютуб, а куда идти за настоящими эмоциями в твоём городе.

Кстати лови нашу «смехотворную» статью по теме: «Женский StandUp: самые популярные девушки в российском стендапе»

А в афише тебя ждёт еще много всего угарного, поэтому спеши увидеть :)

Фото обложки: pexels.com