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Тринити
Казань, улица Баумана, 44/8
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«Тринити» — это ирландский паб, где вы можете насладиться крафтовым и бутылочным пивом, а также элем. Каждую неделю здесь проходит стендап от Филиала комедии. Режим работы: вс-чт — 12:00-01:00 пт-сб — 12:00-03:00
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