Женский стендап: самые популярные девушки в российском стендапе

Ну что? Девичник? Кавёр собрал для тебя смешных девчонок российского мира стендапа. В этой статье царит атмосфера самоиронии, женской силы и просто комфортности. Конечно, абсолютно за всеми не уследишь, поэтому если знаешь имя комикессы, которое мы не упомянули, то пиши нам!