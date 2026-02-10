Казань
Казань

Афиша необычных ,

карта интересных

и  с творческими людьми
в городе Казань

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

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Арт-пространства

Московский рынок

улица Шамиля Усманова, 1
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Мойчай

улица Кави Наджми, 8А
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Парк «Чёрное озеро»

парк Чёрное озеро
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Гончарная школа «Колокол»

улица Островского, 9/3
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«Клик» фотостудия автопортрета

улица Вишневского, 59Ак1
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Шанти

улица Чернышевского, 28
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Есть с кем и куда сходить

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Женский стендап: самые популярные девушки в российском стендапе

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Что нужно успеть за последний летний месяц

Статья носит вдохновляющий характер. Редакция не несёт ответственности за укусы комаров и промокшую обувь.

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Они нашли любовь в Кавре. Часть 2

Продолжаем делиться реальными историями людей, нашедших отношения у нас в Кавре. Надеемся однажды опубликовать здесь твою!

Галереи

Belova Art Gallery

Кремлёвская улица, 9
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Галерея современного искусства ГМИИ РТ

улица Карла Маркса, 57
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Галерея современного искусства БИЗON

улица Пушкина, 20
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Хазинэ

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Галерея искусств Сверхмодерна

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«Окно» в Казанской Ратуше

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Концерты

Убийцы
Убийцы

Большой сольный концерт ветеранов сибирского электроклэша. ......

Библиотека

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

Полвека со дня образования одной из самых популярных рок-групп в мире. Грандиозн...

Korston Club Hotel

от 1500₽

Перемотка
Выбор редакции
Перемотка

Концерт уральских романтиков с презентацией новых песен в Нижнем Новгороде. Тё...

BIG TWIN ARENA

от 1600₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

Первый большой тур Bumble Beezy за 7 лет. Уже этой осенью артист отправляется в...

Werk

от 2000₽

джинсы тарковского
Выбор редакции
джинсы тарковского

джинсы тарковского — группа из Санкт-Петербурга, создающая музыку на стыке жанро...

Библиотека

от 1500₽

Гудтаймс
Гудтаймс

Группа Гудтаймс отправляется в большой тур в поддержку нового альбома «Неокласси...

BIG TWIN ARENA

от 2000₽

Что ещё

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Выставки
Концерты
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Событие: Большой Казанский пикник

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