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Нишевые события: главные нетакуси КАВРА
Стремительной кометой нишевость пролетела через тренды и плюхнулась куда-то в область пост-иронии. Кажется, время подводить итоги. Хочешь узнать, что стало нишевым для афиши необычных событий?
Женский стендап: самые популярные девушки в российском стендапе
Ну что? Девичник? Кавёр собрал для тебя смешных девчонок российского мира стендапа. В этой статье царит атмосфера самоиронии, женской силы и просто комфортности. Конечно, абсолютно за всеми не уследишь, поэтому если знаешь имя комикессы, которое мы не упомянули, то пиши нам!
Что нужно успеть за последний летний месяц
Статья носит вдохновляющий характер. Редакция не несёт ответственности за укусы комаров и промокшую обувь.
Они нашли любовь в Кавре. Часть 2
Продолжаем делиться реальными историями людей, нашедших отношения у нас в Кавре. Надеемся однажды опубликовать здесь твою!
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Alex
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Таигр
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Логвинова Ирина
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