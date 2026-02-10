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джинсы тарковского

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Кремлёвская улица, 21

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от 1500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

джинсы тарковского — группа из Санкт-Петербурга, создающая музыку на стыке жанров. Их треки близки каждому, кто способен отключиться от потока новостей и прислушаться к своим чувствам. Концерт пройдёт рамках тура «Герда топит лёд».

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