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просп. Хусаина Ямашева, 115а
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от 1600₽ до 4000₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Концерт уральских романтиков с презентацией новых песен в Нижнем Новгороде. Тёплый пост-панк, светлая грусть и атмосфера бесконечного лета. Группа сыграет специальную программу с живыми барабанами и обновлённым звуком.
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