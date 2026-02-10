Группа «Альянс» уже несколько десятилетий остаётся символом новой волны в России. Их песни «На заре» , «Дайте огня» и др. стали суперхитами ещё в 80-х и обрели вторую жизнь сейчас, собирая миллионы прослушиваний и вдохновляя музыкантов нового поколения. Песни «Альянса» вошли в саундтрек российских фильмов и сериалов «Слово пацана», «Лихие», «Дети перемен», а также в полнометражный мультфильм «Князь Владимир». На крупнейшем фестивале MIDEM во Франции пластинка «Сделано в белом» была отмечена продюсерами лучшим европейским альбомом в стиле World Music 1993 года. Сегодняшний «Альянс» — это безупречный звук, тонкие аранжировки и свежие композиции, которые органично соединяют современность и ту самую «новую романтику», покорившую слушателей десятилетия назад.