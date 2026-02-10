ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Казань
  2. События

Альянс

Соль
Профсоюзная улица, 22

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Группа «Альянс» уже несколько десятилетий остаётся символом новой волны в России. Их песни «На заре» , «Дайте огня» и др. стали суперхитами ещё в 80-х и обрели вторую жизнь сейчас, собирая миллионы прослушиваний и вдохновляя музыкантов нового поколения. Песни «Альянса» вошли в саундтрек российских фильмов и сериалов «Слово пацана», «Лихие», «Дети перемен», а также в полнометражный мультфильм «Князь Владимир». На крупнейшем фестивале MIDEM во Франции пластинка «Сделано в белом» была отмечена продюсерами лучшим европейским альбомом в стиле World Music 1993 года. Сегодняшний «Альянс» — это безупречный звук, тонкие аранжировки и свежие композиции, которые органично соединяют современность и ту самую «новую романтику», покорившую слушателей десятилетия назад.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Убийцы
Убийцы

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1500₽

Перемотка
Выбор редакции
Перемотка

от 1600₽

Placebo х MCR Трибьют
Placebo х MCR Трибьют

1300₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Б.А.У.
Б.А.У.

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста