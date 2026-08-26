Джаз по средам в летнем дворе «Соли». Три куратора, у каждого свой узнаваемый стиль и состав музыкантов. Куратор #1 Андрей Руденко / клавишные Музыканты: Азат Баязитов / саксофон Аркадий Гасилов / бас-гитара Илья Орлов / Holy Gun Band / ударные Мария Руденко / вокал Куратор #2 Дима Крапивин / бас-гитара Музыканты: Ильдар Шакиров / клавишные Серёжа Сонин / труба Эдик Свилин / ударные Kota No Uta (Берлин) / вокал Куратор #3 Джордж / вокал Музыканты: Евгений Соколов / саксофон Константин Сухомяткин / Holy Gun Band / гитара Дмитрий Клёмин / Holy Gun Band / гитара Илья Орлов / Holy Gun Band / ударные Нурислам Салыков / Holy Gun Band / клавишные Двери в 18:30 Выход музыкантов в 19:00