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Джазовый джем

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

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от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Джаз по средам в летнем дворе «Соли». Три куратора, у каждого свой узнаваемый стиль и состав музыкантов. Куратор #1 Андрей Руденко / клавишные Музыканты: Азат Баязитов / саксофон Аркадий Гасилов / бас-гитара Илья Орлов / Holy Gun Band / ударные Мария Руденко / вокал Куратор #2 Дима Крапивин / бас-гитара Музыканты: Ильдар Шакиров / клавишные Серёжа Сонин / труба Эдик Свилин / ударные Kota No Uta (Берлин) / вокал Куратор #3 Джордж / вокал Музыканты: Евгений Соколов / саксофон Константин Сухомяткин / Holy Gun Band / гитара Дмитрий Клёмин / Holy Gun Band / гитара Илья Орлов / Holy Gun Band / ударные Нурислам Салыков / Holy Gun Band / клавишные Двери в 18:30 Выход музыкантов в 19:00

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