Максимум комедии в бешеном темпе. Десятки комиков за один вечер — это формат, где скучать просто некогда. «Большой микрофон» — это самый динамичный проект Comedy Crew. На сцену один за другим выходят десятки комиков со своими лучшими шутками: от дерзких новичков до опытных резидентов клуба. Это отличный формат для тех, кто хочет увидеть всё разнообразие казанского стендапа в одном месте. Высокий темп, разный юмор и профессиональный ведущий, который держит зал в тонусе все полтора часа. Почему это стоит увидеть: — Эффект сюрприза: Ты никогда не знаешь, кто выйдет следующим, но в конце тебя гарантированно добьют топовые резиденты Comedy Crew. — Кухня и бар: Заказывай крафт, медовуху или сочный бургер — мексиканский стритфуд отлично залетает под быстрый юмор. Сбор гостей за 30 минут. Приходи пораньше, чтобы успеть занять места и заказать еду до того, как на сцене начнется жара. Здесь плотная посадка и камерная атмосфера, так что будь готов завести новых друзей за своим столиком. Даты событий можно посмотреть, кликнув на «Купить билет».