ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Большой микрофон от Камеди Крю (Comedy Crew)

Comedy Crew
Университетская улица, 14А

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Максимум комедии в бешеном темпе. Десятки комиков за один вечер — это формат, где скучать просто некогда. «Большой микрофон» — это самый динамичный проект Comedy Crew. На сцену один за другим выходят десятки комиков со своими лучшими шутками: от дерзких новичков до опытных резидентов клуба. Это отличный формат для тех, кто хочет увидеть всё разнообразие казанского стендапа в одном месте. Высокий темп, разный юмор и профессиональный ведущий, который держит зал в тонусе все полтора часа. Почему это стоит увидеть: — Эффект сюрприза: Ты никогда не знаешь, кто выйдет следующим, но в конце тебя гарантированно добьют топовые резиденты Comedy Crew. — Кухня и бар: Заказывай крафт, медовуху или сочный бургер — мексиканский стритфуд отлично залетает под быстрый юмор. Сбор гостей за 30 минут. Приходи пораньше, чтобы успеть занять места и заказать еду до того, как на сцене начнется жара. Здесь плотная посадка и камерная атмосфера, так что будь готов завести новых друзей за своим столиком. Даты событий можно посмотреть, кликнув на «Купить билет».

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Опытные комики
Опытные комики
до

от 500₽

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Новый Стендап
Новый Стендап
до

400₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Интимный стендап
Интимный стендап
до

700₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста