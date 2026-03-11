Сайт: https://comedycrew.ru/ Это бар, концертная площадка и дом для комиков, который построило объединение Comedy Crew. Всё здесь сделано для комедии — для зрителей и для комиков. Здесь тебя ждут просторный стендап-зал, ламповый бар и самые разные комедийные шоу. Время работы: Пн-Пт: 18:00—23:00; Сб-Вс: 16:00—23:00
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Услышь новый материал первым. Это вечер, где рождаются шутки для будущих ТВ-шоу ...
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Самвел Гиновян: сольный стендап-концерт
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от 800₽
Паша Козырев: сольный концерт
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от 2200₽
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Денис Антипин и Давид Квахаджелидзе выйдут на одну сцену с новым материалом, имп...
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Денис Антипин балуется со зрителями
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Леонид Кулаков: «Актуальный»
Леонид Кулаков — стендап комик, продюсер, основатель лейбла и бара «Стендап Патр...
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