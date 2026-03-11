Комедийное шоу «Острые язычки»

Шоу, где нет сценария, а главной звездой можешь стать ты. Максимум импровизации и живого общения. «Острые язычки» в Камеди Крю (Comedy Crew) — это комедия, которая рождается здесь и сейчас. Талантлив...