  1. Казань
  2. Места
  3. Клубы

Comedy Crew

Казань, Университетская улица, 14А

Телефон

Telegram

ВКонтакте

Сайт: https://comedycrew.ru/ Это бар, концертная площадка и дом для комиков, который построило объединение Comedy Crew. Всё здесь сделано для комедии — для зрителей и для комиков. Здесь тебя ждут просторный стендап-зал, ламповый бар и самые разные комедийные шоу. Время работы: Пн-Пт: 18:00—23:00; Сб-Вс: 16:00—23:00
Карта места...

Предстоящие события в этом месте

Опытные комики
Опытные комики

Услышь новый материал первым. Это вечер, где рождаются шутки для будущих ТВ-шоу ...

до
Comedy Crew

от 500₽

Самвел Гиновян: сольный стендап-концерт
Выбор редакции
Самвел Гиновян: сольный стендап-концерт

Самвел — самый харАктерный, остроумный и ироничный стендап-комик российской сцен...

Comedy Crew

от 800₽

Паша Козырев: сольный концерт
Паша Козырев: сольный концерт

Паша Козырев — популярный комик, с более чем 20 млн просмотров на ютуб, участник...

Comedy Crew

от 690₽

Макс Евдокимов: «Баланс»
Выбор редакции
Макс Евдокимов: «Баланс»

Стендап-концерт о попытке наконец договориться с собой. Это немного терапия, не...

Comedy Crew

от 2200₽

Денис Антипин и Давид Квахаджелидзе
Денис Антипин и Давид Квахаджелидзе

Денис Антипин и Давид Квахаджелидзе выйдут на одну сцену с новым материалом, имп...

Comedy Crew

от 1000₽

Борис Зелигер: «Плохой человек?»
Выбор редакции
Борис Зелигер: «Плохой человек?»

Борис Зелигер — стендап-комик, полуфиналист шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, учас...

Comedy Crew

от 700₽

Денис Антипин балуется со зрителями
Выбор редакции
Денис Антипин балуется со зрителями

Вечер, где заготовки легко уступают место тому, что происходит прямо в зале. Жив...

Comedy Crew

от 900₽

Леонид Кулаков: «Актуальный»
Выбор редакции
Леонид Кулаков: «Актуальный»

Леонид Кулаков — стендап комик, продюсер, основатель лейбла и бара «Стендап Патр...

Comedy Crew

от 2200₽

по подписке
Комедийное шоу «Острые язычки»
Комедийное шоу «Острые язычки»

Шоу, где нет сценария, а главной звездой можешь стать ты. Максимум импровизации и живого общения. «Острые язычки» в Камеди Крю (Comedy Crew) — это комедия, которая рождается здесь и сейчас. Талантлив...

Ещё клубы в городе Казань

Comedy Crew

Университетская улица, 14А
Карточка

Karaoke Club №1

ул. Баумана, 19
Карточка

IDOL Club

ул. Пушкина, 46
Карточка

Out Hall

ул. Односторонка Гривки, 1
Карточка

StandUp Club Kazan

улица Баумана, 44/8
Карточка

Bash Night Club

ул.Пушкина, 29а
Карточка

Korston Club Hotel

Карточка

Домино

Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста