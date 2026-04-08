  1. Казань
  2. Места
  3. Клубы

Out Hall

Казань, ул. Односторонка Гривки, 1

Телефон

ВКонтакте

Развлекательный комплекс «АМАКС Сафар-Отель» приглашает всех казанцев и гостей столицы посетить ресторан, сауну, ночной клуб «Аут Холл», а так же поиграть в бильярд. Здесь имеется финская парная, бассейн с гидромассажем, уютная зона отдыха. Это место станет отличным вариантом размещения компании друзей, можно провести дни рождения, девичники и мальчишники. Возможность заказа блюд, напитков и кальяна. Ресторан располагает тремя банкетными залами, максимальной вместимостью до 350 человек. Режим работы: Пт-Сб: 22:00—04:00
Карта места...

Ещё клубы в городе Казань

Comedy Crew

Университетская улица, 14А
Карточка

Karaoke Club №1

ул. Баумана, 19
Карточка

IDOL Club

ул. Пушкина, 46
Карточка

Out Hall

ул. Односторонка Гривки, 1
Карточка

StandUp Club Kazan

улица Баумана, 44/8
Карточка

Bash Night Club

ул.Пушкина, 29а
Карточка

Korston Club Hotel

Карточка

Домино

Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста