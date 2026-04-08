Развлекательный комплекс «АМАКС Сафар-Отель» приглашает всех казанцев и гостей столицы посетить ресторан, сауну, ночной клуб «Аут Холл», а так же поиграть в бильярд. Здесь имеется финская парная, бассейн с гидромассажем, уютная зона отдыха. Это место станет отличным вариантом размещения компании друзей, можно провести дни рождения, девичники и мальчишники. Возможность заказа блюд, напитков и кальяна. Ресторан располагает тремя банкетными залами, максимальной вместимостью до 350 человек. Режим работы: Пт-Сб: 22:00—04:00