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Karaoke Club №1

Казань, ул. Баумана, 19

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http://vkus116.ru/karaoke/ В самом центре Казани расположился Караоке Блисс №1. Хороший звук, живая музыка, ведущие вечера и арт-группа, которая поддерживает гостя во время выступления, — здесь созданы все условия для исполнения любимых современных и классических композиций. Вы будете очарованы неповторимым стильным интерьером нашего заведения. Уютный Караоке Блисс №1 придется по вкусу как ценителям спокойного расслабленного отдыха после тяжелых трудовых будней, так и шумным компаниям. Режим работы: Пт-сб 20:00 - 06:00
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