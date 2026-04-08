Это не только самый крупный отель в Казани, но ещё и единственный клубный отель в Поволжье. В состав Korston Club Hotel входят рестораны, охватывающие такие кухни мира, как: Фьюжн, Итальянская, Европейская, Русская, Суши, Пекарня. На территории отеля 14 разных концептуальных баров, открытая веранда, выступления DJ-ев и звёзд российской эстрады. В концертном зале в Корстон проводятся концерты, музыкальные выступления и другие мероприятия звёзд российской и зарубежной эстрады. Режим работы: круглосуточно.