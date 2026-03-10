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Макс Евдокимов: «Баланс»
Университетская улица, 14А
Начало:
Завершение:
от 2200₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Стендап-концерт о попытке наконец договориться с собой. Это немного терапия, немного исповедь и немного разговор, который обычно ведут с собой в три часа ночи. И всё то, что ты обычно объясняешь близким словами «да нормально всё». Макс Евдокимов — стендап комик, участник проектов: StandUp ТНТ, Outside Stand Up.
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