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Макс Евдокимов: «Баланс»

Comedy Crew
Университетская улица, 14А

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Стендап-концерт о попытке наконец договориться с собой. Это немного терапия, немного исповедь и немного разговор, который обычно ведут с собой в три часа ночи. И всё то, что ты обычно объясняешь близким словами «да нормально всё». Макс Евдокимов — стендап комик, участник проектов: StandUp ТНТ, Outside Stand Up.

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