Стендап-концерт о попытке наконец договориться с собой. Это немного терапия, немного исповедь и немного разговор, который обычно ведут с собой в три часа ночи. И всё то, что ты обычно объясняешь близким словами «да нормально всё». Макс Евдокимов — стендап комик, участник проектов: StandUp ТНТ, Outside Stand Up.