Услышь новый материал первым. Это вечер, где рождаются шутки для будущих ТВ-шоу и проектов. В «Опытных комиках» участники уходят от заезженных монологов. На сцене Comedy Crew только проверенные резиденты клуба и харизматичные стендаперы города обкатывают свои самые свежие мысли и новые разгоны. Ты становишься первым зрителем того, что завтра станет хитом в интернете или на телевидении. Это живой, динамичный процесс, где комик максимально близок к залу, а каждая шутка — это чистая импровизация и поиск. почему это стоит увидеть: — Эксклюзивный контент: материал, которого еще нет в сети. — Знак качества Comedy Crew: организаторы тщательно отбирают состав — на сцене только те, в ком они уверены на 100%. — Мексиканский стритфуд и крафт: пока комики ищут новые смыслы, ты наслаждаешься фирменными бургерами, сидром или медовухой. Сбор гостей за 30 минут. Приходи заранее, чтобы занять лучшие места и заказать ужин без спешки. Здесь камерный зал и плотная посадка — будь готов разделить столик с другими любителями комедии. Расписание выступлений смотри по кнопке «Купить билет».